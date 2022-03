En ukrainsk politimann løper i dekning med en liten jente, mens russisk artilleri bombarderer byen Irpin utenfor Kyiv mandag.

Advarer Vesten mot flyforbudssone: − Vil innebære krig med Russland

Volodomyr Zelenskyj har bedt om flyforbudssone over Ukraina: – Det vil innebære en krig mellom Nato og Russland, svarer norsk luftkrigsekspert.

Av Sven Arne Buggeland

Den ukrainske presidenten skal i et digitalt, lukket møte med det amerikanske Senatet lørdag ha gjentatt sin appell til Vesten om å opprette en flyforbudssone.

– Hvis dere ikke kan stenge luftrommet nå, fortell oss når. Kan dere ikke si når, fortell oss hvor mange mennesker som må dø, uttalte Zelenskyj på en pressekonferanse torsdag.

Russiske kamphelikoptre og jagerfly fyrer sin dødbringende last også mot sivile mål. Minst 13 ble drept mandag, da en brødfabrikk i byen Makariv nær Kyiv ble bombet.

Professor ved Luftkrigsskolen Dag Henriksen forklarer hva flyforbud innebærer – og advarer mot å opprette en slik sone etter den russiske invasjonen av Ukraina.

Kom med Gulfkrigen

– Konseptet ble etablert i forbindelse med Gulfkrigen i 1991 og har spesielt blitt knyttet til operasjonene i Irak, Bosnia og Libya, sier oberstløytnant Henriksen.

En flyforbudssone innebærer å innføre et sett med regler og begrensninger for hvem som kan anvende luftrommet over et bestemt territorium.

Et flyforbud over hele eller deler av Ukraina ville innebære at russiske fly eller helikoptre som deltar i militære operasjoner, ikke får operere i sonen.

Ukrainske soldater og sivile hjelper en eldre kvinne i rullestol over en ødelagt bro under flukten fra Irpin i Kyiv-regionen.

Slike soner har vanligvis vært knyttet opp mot fredsbevarende FN-operasjoner.

– For å beskytte kurdere på flukt, ble flyforbudssoner opprettet over Irak fra 1991 til 2003. De lykkes med å sørge for at luftrommet ikke ble benyttet militært av Saddam Hussein.

Mot underlegen motstander

Henriksen legger til at prisen var høy: 700 millioner dollar (i dag 7,8 milliarder kroner) årlig i tolv år og enorm slitasje på utstyr og personell.

– Og det er verdt å merke seg at det var mot en motstander som hadde tapt en krig, som hadde fått sine luftmilitære ressurser kraftig redusert og som teknologisk og militært var helt underlegen USA, understreker eksperten ved Luftkrigsskolen.

Også flyforbudssonen over Bosnia i 1992–1995 var mot aktører med begrenset luftmilitær kampkraft og fungerte rimelig godt, ifølge Henriksen.

Det sist kjente eksemplet er Libya i 2011, hvor et FN-mandat banet veien for å etablere en flyforbudssone og åpnet for å anvende makt mot bakkemål for å beskytte sivile.

– Det ble i realiteten en luftkampanje mot Muammar Gadaffis regime, sier Henriksen.

Han peker på fem kriterier for å etablere en flyforbudssone:

Den som gjør det, må ha kapasitet til å ta og opprettholde kontroll i luften også over tid.

Andre land i regionen må støtte ved å stille flyplasser og ressurser til rådighet.

Reglene for politisk og militært engasjement må være klare.

Trusselnivå og risiko en er villig til å ta, må være definert og ressursene tilstrekkelige.

En må være tydelig på hva flyforbudssonen skal oppnå.

Krav om bakkestøtte

Henriksen tror kontroll i luftrommet raskt vil lede til krav om at vestlige fly skal støtte ukrainske bakkeoperasjoner for å beskytte sivile.

I Bosnia autoriserte mandatet flyene til også å gi støtte til FN-styrker på bakken.

– Men den kunne ikke forhindre massakren i Srebrenica, sier Henriksen.

Omkring 8000 bosniske muslimer ble drept av bosnisk-serbiske styrker i Srebrenica 11. til 22. juli 1995, etter at den lille fjellbyen var erklært sikker sone av FN.

Vraket av et russisk Su-25 kampfly utenfor byen Volnovakha nord for Svartehavet.

Han påpeker hva flyforbudssonene i Irak, Bosnia og Libya hadde til felles:

– Alle ble gjennomført mot motstandere uten reell mulighet til å utfordre flyforbudssonen i luften, sier Dag Henriksen.

– Medføre betydelige tap

Situasjonen etter invasjonen av Ukraina er helt annerledes:

– En flyforbudssone har aldri vært forsøkt mot en aktør som er så militært potent som Russland. Deres bakke- og sjøbaserte luftvernsystemer er blant verdens beste.

Han mener det er viktig å forstå at en flyforbudssone ikke er en økonomisk eller politisk snarvei eller en lettvint, militær løsning, noe som bare er «litt krig».

For Henriksen mener det vil koste kamp å etablere flyforbudssonen.

– Det medfører å ta ut store russiske systemer og være forberedt på betydelige egne og russiske tap. Det vil innebære krig mellom USA og Nato og Russland.

Dag Henriksen er professor og forskningsleder ved Luftkrigsskolen.

– Tredje verdenskrig

Militære og politiske ledere i Vesten stiller seg lunkne til president Zelenskyjs appell. Heller ikke Senatet i Washington D.C. støtter tanken om å etablere en flyforbudssone.

– Det vil bety å starte den tredje verdenskrig, sier senator Marco Rubio til New York Times.

Dag Henriksen tar ikke stilling til flyforbudssone over Ukraina.

– En ting er å sørge for massiv politisk, økonomisk, humanitær og militær bistand, slik at Ukraina kan få så mye kampkraft som mulig. Noe annet er en direkte militær konfrontasjon mellom USA og Nato og Russland. En flyforbudssone er nettopp det.