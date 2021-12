AVVISER FORHOLD: Celina Midelfart sier at dette bildet fra 1997, hvor hun kysser Jeffrey Epstein, overhodet ikke beviser at de hadde noe forhold.

Celina Midelfart: − Jeg har aldri hatt noe forhold til eller datet Epstein

I en rettssak i USA er det blitt påstått at den norske forretningskvinnen Celina Midelfart (48) har hatt et forhold til avdøde Jeffrey Epstein. Nå tar hun til motmæle.

Av Bjørn Haugan

Publisert: Oppdatert nå nettopp

I disse dager pågår rettssaken mot partneren til den avdøde sexforbryteren Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell (59). Rettssaken startet mandag på Manhattan i New York.

Det var i denne rettssaken at Epsteins tidligere pilot,Dave Rodgers, forklarte seg om Epsteins angivelige forhold til flere passasjerer på Epsteins privatfly, også kjent som «Lolita Express».

Det har tidligere vært kjent gjennom Dagens Næringsliv at Midelfart har figurert på disse listene.

På spørsmål til Rodgers i rettssalen om han var kjent med at Epstein hadde et romantisk forhold til Celina Midelfart rundt 1996, svarte han ja, melder Daily Mail.

VG forela disse påstandene til Midelfart torsdag.

VENN: Celina Midelfart var også i vennekrets med en annen relativt kjent amerikaner, tidliger president donald Trump.

Hun avviser det som løgn.

– Påstanden er usann. Jeg har aldri hatt noe forhold til eller datet Epstein. Jeg har aldri hatt noe nært forhold Epstein. Han inngikk i bekjentskapskretsen rundt Donald Trump, som det er kjent at jeg i en kortere periode også var en del av. Jeg har ikke hatt noe som helst med Jeffrey Epstein å gjøre etter 1997, skriver hun i en epost.

– Fakta er..

Midelfart sier hun gjerne skulle latt saken forbigå ukommentert, men hun sier at hun velger å svare og utdype, fordi påstandene ikke kan stå ubesvart.

– Fakta er jeg skulle investere noen midler i USA for over 25 år siden. En norsk finansiell rådgiver, anbefalte Epstein, som den gang var en respektert finansiell rådgiver i det anerkjente amerikansk meglerhuset, Bear Sterns.

Hun sier hun over et kortere tidsrom hadde noen midler plassert av Bear Stearns, representert ved Epstein.

I RETTEN NÅ: Rettssaken mot Ghislaine Maxwell pågår nå i USA. Her avbildet sammen med Jeffrey Epstein. Bildet er publisert som bevis under rettssaken.

Det er også tatt et bilde av de to sammen, som VG i dag publiserer.

– Det aktuelle bildet av Epstein og meg er fra en veldedighets-tennisturnering arrangert av Michael Milken på Mara Lago, Trump's estate i Palm Beach, for cirka 25 år siden, sier hun:

– Jeg deltok på veldedighetsarrangementet som gjest av Donald Trump. Bildet gir et helt feilaktig inntrykk av at jeg har hatt et nært forhold til Epstein. Jeg finner bildet både fortvilende og belastende.

– Aldri truffet

Hun legger til at hun aldri har truffet Ghislaine Maxwell.

– Jeg reagerer kraftig på at forsvarer-teamet til Ghislaine Maxwell, konstruerer usanne teorier om at jeg skal ha hatt et nært forhold til Epstein, formodentlig for å avlede oppmerksomheten fra de svært alvorlige anklagene mot Maxwell.