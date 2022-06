Onsdag 29. juni: Dette har skjedd i natt

Politiet i Oslo sjekket ut en melding om et smell i Tordenskiolds gate i Oslo like før klokken 01 i natt. I samme tidsperiode ble gjestene ved London pub evakuert av pubens vektere. - Evakueringen var ikke kjent for oss, så det er vekternes egen vurdering, sier operasjonsleder Guro Sandnes.