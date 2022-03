SER MOT ØST: Russlands president Vladimir Putin sammen med Kinas president Xi Jinping 4. februar 2022, samme dag som OL i Kina åpnet.

Forsker: − Tror ikke Kina kan stoppe Russland

Søndag sa amerikanske regjeringskilder at Russland har bedt Kina om militærutstyr og økonomisk hjelp. Hvordan Kina forholder seg til Ukraina-krigen, kan bli avgjørende. Men forskere mener Kina ikke vil presse Putin til krigsstans.

Av Sindre Camilo Lode

Mens de russiske bombene hagler over Ukraina, de sivile tapene stiger og Russland utvider sin offensiv mot landet, foregår det samtaler mellom to av verdens supermakter – Kina og USA.

Det umiddelbare bakteppet er sakene til New York Times og Financial Times om at Russland skal ha spurt Kina om militærutstyr og økonomisk bistand.

Men mandag morgen slo Kina hardt tilbake mot de amerikanske påstandene, da en talsperson for det kinesiske utenriksdepartementet kalte dem for «desinformasjon».

Slik ser Russland krig ut mandag i Ukrainas hovedstad Kyiv:

PUTINS KRIG: En mann bærer sin døde katt i et pledd etter at et leilighetskompleks i Kyiv ble bombet av russiske styrker.

Kort tid senere møttes den amerikanske nasjonale sikkerhetsrådgiveren Jake Sullivan og den kinesiske toppdiplomaten Yang Jiechi i Roma. I forkant av møtet ble det opplyst at krigen i Ukraina ville være hovedtema.

USA skal ha ønsket å bruke møtet til å legge press på at Kina for å stanse deres støtte til Russland, ifølge en amerikanske tjenesteperson, skriver Reuters.

Men hvor mye er Kina egentlig villige gjøre?

Og – kan egentlig den asiatiske supermakten stanse Putins brutale krig i Ukraina?

VG har snakket med to forskere og Kina-kjennere om Kinas forhold til Russland, og hva Kina kan komme til å gjøre slik situasjonen i Ukraina er nå.

Hevder de ikke ba om støtte

Hans Jørgen Gåsemyr er seniorforsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt (Nupi) og Universitetet i Bergen (UiB). Han fokuserer blant annet på kinesisk politikk og Kinas forhold til andre land.

Han utelukker ikke at Russland «på et eller annet vis» har gitt uttrykk for at de ønsker kinesisk støtte.

– Og at de kan trenge noe militært utstyr eller ønske kinesisk medgjørlighet når det gjelder finans- og pengepolitikk. Jeg tror ikke det er så vanskelig fra amerikansk side å peke på noe slikt. Så spørsmålet kan være hvor tydelig eller formell en slik forespørsel har vært, sier Gåsemyr.

Mandag formiddag hevdet også Russland selv at de ikke har bedt Kina om hjelp.

FORSKER: Hans Jørgen Gåsemyr ved Norsk utenrikspolitisk institutt (Nupi).

Kinesisk balansekunst

Uttalelsen fra Russland mener Jo Jakobsen – som er forsker ved NTNU med spesialfelt innen blant annet stormaktspolitikk, Russland og Nato og kinesisk utenrikspolitikk – at man må ta med en klype salt.

– Både Kina og Russland har interesse av å benekte det her hvis det faktisk er tilfelle.

Men det samme mener Jakobsen at man må med den amerikanske etterretningen som sier at Russland skal ha bedt om hjelp fra Kina.

– De opererer ikke nødvendigvis med 100 prosent sikkerhet.

Ifølge Jakobsen balanserer kommunistregime i Kina mellom to uønskede konsekvenser av Ukraina-krigen.

Det første er at Kina, ved å opprettholde for mye handel med Russland, risikerer å bli underlagt indirekte økonomiske sanksjoner av Vesten. Mens den andre er at de vil kunne bli underlagt direkte sanksjoner om de faktisk gir direkte militær støtte til Russland.

– Det blir en balansegang for Kina, for tross alt så er både USA og EU økonomisk veldig viktig for Kina, sier han.

FORSKER: Jo Jakobsen ved NTNU.

Nupi- og UiB-forsker Gåsemyr peker også på det han kaller en kinesisk nøytralitetslinje når landet har omtalt Russlands invasjon av Ukraina.

– De har kalt det en krig, en konflikt, men ikke en invasjon. De har så langt avstått fra å gi Russland direkte støtte, men også avstått fra å kritisere Russland, sier han og fortsetter:

– Om Kina går aktivt inn i situasjonen, er det et nytt steg man tidligere ikke har sett. Derfor ser man nå at Kina argumenterer så hardt for at Russland ikke har varslet dem om krigen før invasjonen, og at de heller ikke har mottatt en forespørsel om å støtte Russland i tilknytning til krigen.

– Kan ikke be Putin stanse krigen

Kina er den helt klart største handelspartneren til Russland, både i form av eksport og import, viser tall fra både Verdensbanken og OEC – og forholdet mellom de to landene har blitt stadig tettere, sier både Jakobsen ved NTNU og Gåsemyr ved Nupi og UiB.

– Hvor mye makt har Kina over Russland?

– Jeg tror ikke Kina kan stoppe Russland. Kina kan helt klart legge press på Russland og bidra til sanksjoner, stopp av flyt av finanser og varer. Men da går de langt bort fra Kinas politikk i dag, sier Gåsemyr.

Han fortsetter:

– De kan nok ikke gå inn og endre Putin eller kretsene rundt ham. Jeg tror ikke Putin sitter og venter på hva Kina sier.

PÅ BESØK: Russlands leder Vladimir Putin avbildet under åpningsseremonien for OL i Kina i februar 2022, få uker før han sendte invasjonsstyrker inn i Ukraina.

Jakobsen ved NTNU mener at Kinas fremste prioritet er at Russland-relasjonen forblir fjellstøtt, både gjennom Ukraina-krigen, men også etter.

– Hvordan stiller Kina seg til Russlands krig nå?

– Det er åpenbart at Kina ikke ønsker en langvarig krig. Men Russland er en stormakt, og dette er Kina helt klar over, både regimet og det kinesiske folket, også over at Russland tar sine egne avgjørelser, Jakobsen og legger til:

– Xi Jinping kan ikke be Putin om å stanse krigen.

– Men har Kina makten til å stanse Putin?

– Ja, de har i utgangspunktet det. De kan selvfølgelig ta en avgjørelse om at de boikotter Russland, men de kommer ikke til å gjøre det. Det er ingen realisme i en slik hypotese.

TETTERE BÅND: Kinas Xi Jinping og Russlands Vladimir Putin under et møte mellom de to i Kreml i Moskva i 2019.

Mener Kina har begrenset makt over Putin

Gåsemyr mener det er mer sannsynlig at Kina gir uformelle signaler, for eksempel ved at kinesiske banker må ta hensyn til internasjonale og vestlige sanksjoner mot Russland, men ikke at Kina aktivt vil støtte slike sanksjoner.

Han ser imidlertid en mulighet for at Kina kan endre sin politikk og mer aktivt bidra til en slags løsning – spesielt om krigen blir enda «styggere» enn den har vært til nå og at den humanitære krisen forverres, eller om faren for bruk av atomvåpen oppleves mer reell.

– De kan også sende sterke signaler til det russiske regjeringsapparatet, om at de ønsker at kjapp tilbaketrekning, men det er også en kjensgjerning at det er utelukkende vestlige land og USAs allierte, samt Singapore, som har innført sanksjoner.

Jakobsen er imidlertid ikke sikker på hvor nyttig signaler fra Kina vil være, uansett.

– Enten man liker det eller ikke, anser man i Moskva Ukraina-konflikten som en eksistensiell konflikt. Alle andre ting er underordnet. Om det kommer signaler fra Kina om at dere må stoppe det her, så har det ganske begrenset betydning. Også i Beijing er man klar over at det er begrenset hva man kan gjøre.

Slik ser frontene ut i Ukraina mandag: