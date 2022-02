På innsiden av opptøyene: − Vi er villige til å ofre livet

På innsiden av opptøyene: – Vi er villige til å ofre livet

Publisert: Nå nettopp

Etter dager med rykter og økende spenning kuttes telefon og internett.

Det er natt til 25. oktober 2021 i Khartoum.

Ingenting er kunngjort om hvorfor nettet er nede, men fra sin residens i hovedstaden skjønner den norske ambassadøren til Sudan umiddelbart hva som skjer.

– Jeg hadde mottatt bekymringsmeldinger før jeg la meg, sier ambassadør Therese Helene Løken Gheziel til VG:

– Så da jeg våknet forsto jeg med en gang at et militærkupp hadde funnet sted.

Så snart kuppet ble kjent, brøt det ut protester i flere byer. Det var allerede stor misnøye med militærets grep om makten.

I en av Khartoums trangbodde bydeler får aktivisten Tasnim al-Fateh (26) også en dårlig følelse.

Minnene fra de fire månedene med demonstrasjoner i 2019, som endte med at diktator Omar al-Bashir ble felt, strømmer på henne den dramatiske morgenen.

– Alt man kjempet for den gang var tapt. Militærdiktaturet var tilbake.

Kuppet ble bekreftet på formiddagen 25. oktober.

Militæret lovet å sikre ro og stabilitet og hadde grepet inn siden den sivile regjeringen var «inkompetent», het det.

General Abdel Fattah al-Burhan hadde nå all makt i landet. Den sivile statsministeren, Abdalla Hamdok, og hans regjering var pågrepet.

Bakteppet var en konflikt i et militært-sivilt styringsråd, der både generalen og statsministeren hadde delt på makten.

Den lenge lovede overgangen til sivilt styre ble i stedet erstattet av full makt til en militærjunta.

Den voldsomme protestbølgen spredde seg fra by til by og vokste i omfang dag for dag.

Den 21. november ble Hamdok løslatt og gjeninnsatt.

Men demonstrasjonene fortsatte. Etter noen uker sa Hamdok fra seg vervet igjen.

Han hadde gitt opp troen på maktdeling med generalene.

Gjennom hele vinteren har demonstrasjonene økt i styrke.

Til tross for en rekke rapporter om grov vold mot demonstrantene, fortsetter opptøyene.

Minst 79 er blitt skutt og drept. Senest denne uken. Militsen Rapid Support Forces leder angrepene på demonstrantene.

Fra flere aktivister har VG fått tilsendt videoer og bilder av personer som skal ha blitt såret under demonstrasjonene.

Blodige, livløse kropper. Pasienter som får livreddende førstehjelp.

Skadene er ikke fra kølleslag, politiskjold eller gummikuler.

Det skytes med skarp ammunisjon.

Ofrene ser ikke til å være tilfeldige demonstranter.

Ifølge aktivister VG har snakket med, velger militæret ut spesifikke personer som de skyter mot.

Ledere blant aktivistene er de som oftest blir rammet.

Slike som Tasnim.

– Diktaturet bruker ekstrem vold for å stanse protestene, forteller hun.

– Først kommer kulene, så tåregassen. – Det er livsfarlig å demonstrere.

Den norske ambassadøren har sett lignende videoklipp som dem VG har mottatt.

– Volden mot fredelige demonstranter er totalt uakseptabel, sier ambassadør Therese Helene Løken Gheziel.

– Det skytes med skarpt mot hode og bryst.

– Tåregass brukes så aggressivt at folk skal har dødd av det, fortsetter hun.

Ambassaden har fått meldinger om at volden er kontrollert og målrettet.

– Vi har sett videoklipp av skadene. Og vi er blitt varslet om uniformerte skarpskyttere.

– Disse påstandene er ikke bekreftet. Men det fremstår svært alvorlig, fortsetter hun.

Norge har en spesiell rolle i Sudan. Sammen med USA og Storbritannia inngår Norge i den såkalte «troikaen» for fred og forsoning.

Derfor har norske diplomater stor troverdighet i Sudan.

Men politiske samtaler har ikke stanset protestbølgen. Demonstrantene har mistet troen på en politisk løsning.

– Etter 30 år med vanstyre, var samlingsregjeringen fra 2019 sett på som en mulighet, forklarer ambassadøren.

I rådet skulle sivile og militære i teorien dele makten fram mot frie valg.

Det ble med teorien.

– Etter kuppet har de militæres troverdigheten til de militære blitt vasket vekk blant Sudans svært unge befolkning, sier hun.

– De sivile lederne er stort sett eldre menn som ikke forstår demonstrantene.

Ambassadøren har hatt flere møter med generalene.

Hun forklarer at kravene fra det internasjonale samfunnet er at volden opphører og grunnlovserklæringen om retur til sivilt styre gjenopptas.

Ambassadøren håper samtaler i regi av FN skal dempe konflikten. Tasnim og aktivistene vil ikke gi opp.

Demonstrasjonene ledes av såkalte «nabolagskomiteer».

Det finnes hundrevis av dem, og de samarbeider digitalt, men har ingen klar ledelse.

Mangelen på en frontfigur er et stort problem, forklarer Tasnim.

– Vår svakhet er at vi ikke har en klar leder og at vi ikke er godt nok koordinert. Vår styrke er at viljen er stor, sier aktivisten i Khartoum.

– At vi er villige til å ofre livet, viser hvor viktig det er for oss å vinne frem med kravet om demokrati, avslutter hun.