Nato-bråket: Skal være nærmere løsning

Etter en lang dag med møter mellom forhandlere fra Tyrkia, Sverige og Finland, skal flere uenighetspunkter være ryddet bort og landene være nærmere en løsning, får VG opplyst.

Kilder som VG har snakket med mandag kveld, sier at de ikke har en endelig løsning hvor Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan tillater Nato å starte behandlingen av søknadene om medlemskap fra Finland og Sverige.

– Antallet uenighetspunkter mellom landene er redusert i løpet av dagen, sier en sentralt plassert diplomat til VG.

Samtalene vil fortsette de nærmeste dagene, bekreftet generalsekretær Jens Stoltenberg mandag ettermiddag.

– Jeg er glad for dagens konstruktive møte om de historiske søknadene om medlemskap i Nato fra Finland og Sverige, sa Stoltenberg i en skriftlig uttalelse fra Nato etter møtet.

Stoltenberg gjentok at Tyrkias sikkerhetsbekymringer er legitime og må tas på alvor.

– Vi fortsetter våre samtaler, og jeg ser fram til å finne en vei videre så snart som mulig, la han til.

SÖTA NATO? Sveriges statsminister Magdalena Andersson og Natos generalsekretær Jens Stoltenberg fotografert i Sverige i februar i år.

Håp om enighet før toppmøtet

VG får opplyst at det fortsatt er et lite håp om at Sveriges statsminister Magdalena Andersson og Finlands president Sauli Niinistö kan inviteres inn på Nato-toppmøtet, som starter i Madrid om bare syv dager.

Stoltenbergs stabssjef Stian Jenssen har ledet møtene mellom Tyrkia på den ene siden, og Sverige og Finland på den andre.

Ifølge VGs opplysninger skal Jenssen ha satt opp et dokument i forrige uke, som ble sendt ut til de tre landene som en skisse til en avtale.

Tyrkia var ikke fornøyd med innholdet og sendte sin egen skisse tilbake Nato.

Med dette som utgangspunkt, samlet Jenssen de tre landenes sjefforhandlere til et eget møte i Brussel fra mandag formiddag.

Takket først nei

Tyrkias sjefforhandler Ibrahim Kalin hadde takket nei til en invitasjon om å komme til Brussel i forrige uke for å møte svenskene og finnene.

Men etter denne dokumentutvekslingen midt i forrige uke, bekreftet Tyrkia torsdag at de likevel ville komme og forhandle i Brussel denne uken.

VG får opplyst at det fortsatt er uenighet om synet på hvilke organisasjoner som skal terrorlistes. Tyrkia ønsker at Sverige og Finland skal terrorstemple den syriskkurdiske organisasjonen YPG, og deres politiske arm PYD.

Men de svenske forhandlerne skal ha argumentert med at de følger EUs terrorliste og ikke er i posisjon til å lage sin egen.

Dette er fortsatt spørsmål hvor landene står langt fra hverandre.

Det skal fortsatt også være betydelig avstand i spørsmål som handler om våpeneksport til Tyrkia. Det er et uttrykt problem for Tyrkia – og et tema Nato har diskutert tidligere, at flere andre Nato-land, blant annet Norge, har lagt samme restriksjoner på våpensalg som Sverige.

VG får opplyst at Tyrkia følger nøye med på budsjettforhandlingene i den svenske Riksdagen denne uken, hvor den kurdiske representanten Amineh Kakabaveh vipper flertallet mellom blokkene.