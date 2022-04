Norges eks-ambassadør til Russland: Slik tolker han Putin

«Han er ganske stiv og distansert.» Den norske eks-ambassadøren Leidulv Namtvedt jobbet under Putin i fem år. Nå forteller han hva han tror er presidentens mål i Ukraina.

SLIK TOLKER HAN PUTIN

Ingeborg Huse Amundsen (tekst og design)

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Onsdag denne uken ble tre norske diplomater utvist fra Russland. De tre ansatte ved den norske ambassaden i Moskva var plutselig blitt erklært «uønsket» i landet, som et svar på at Norge utviste like mange russiske diplomater tre uker i forveien.

«Et nytt, uvennlig skritt fra norsk side», mente russerne.

Russland likte også svært dårlig at Norge, i likhet med en rekke vestlige land, har valgt å sende våpen til Ukraina.

Forholdet er farlig nær frysepunktet.

Leidulv Namtvedt (71) er en av Norges mest erfarne diplomater, og var ambassadør i Russland fra 2013 til 2018. I dette intervjuet forteller han om dramaet på ambassaden under Krim-krisen, sitt møte med Putin og hva han frykter er neste fase av krigen.

– Vi var tyve stykker, oppstilt pent på rekke i en av salene i Kreml. Så kom Putin inn i salen, gjennom de store dørene.

Leidulv Namtvedt (71) husker godt sitt første møte med Putin. Året var 2013, og den norske diplomaten var invitert til den tradisjonelle innsettelsesseremonien for nye ambassadører til Russland.

Namtvedt gikk frem til Putin, leverte sitt akkrediteringsbrev og tok presidenten i hånden. Det var et «fast og godt håndtrykk», minnes han. Dog ikke i nærheten av Boris Jeltsin sitt «russiske bjørnehåndtrykk», som han hadde fått kjenne tyve år tidligere, som ministerråd i Moskva.

– Det ble servert et glass russisk champagne, og så var det mingling.

Han husker Putin som hverken glad eller sur.

– Jeg har aldri opplevd ham som så veldig sprudlende. Han er ganske stiv og distansert, og avstanden skulle bli større og større jo lenger tiden gikk der borte. Han omga seg med sine nærmeste, mens vi øvrige sto på god avstand, sier Namtvedt til VG.

71-åringen er nå pensjonert, men følger fortsatt tett med på utviklingen i Russland. Da Putin i desember i fjor begynte å snakke om et ultimatum om at Ukraina aldri kunne bli medlem av NATO, var hans første reaksjon: «Det virker da som han har tenkt til å gå til krig».

Men så diskuterte Namtvedt med andre diplomater og Russland-kjennere.

– Vi konkluderte med at en fullskalakrig ikke kunne være seriøst. Hva ville de tjene på isolasjon fra Vesten? Vi regnet med at en krig ville koste Russland mer enn det ville smake.

– Vi trodde det var noe rasjonalitet igjen som gjorde at Putin ikke ville gå til fullskalakrig, sier eks-ambassadøren.

– Vi tok feil.

Analysene Namtvedt har av krigens videre utvikling er langt mindre håpefulle. Mer om dem litt lenger ned.

Til grunn for det han forventer av Russlands fremferd i Ukraina, ligger årevis av tung erfaring fra innsiden av Putins regime.

Lite visste Namtvedt om hva som ventet ham da han inntok den storslåtte ambassaden i 2013. Det startet bra, med grønt lys for eksport av laks og ørret til Russland etter måneder i kulden. Så fulgte folkefesten i OL i Sotsji. – Det var en stor opplevelse å være der, minnes Namtvedt. Men i skyggen av OL utspilte det seg et drama på Krim-halvøya i Ukraina.

– Vi hadde knapt dratt fra Sotsji, da det begynte å tette seg til på Krim. Der fikk vi berømte grønne menn som ikke hadde nasjonalflagg på seg, men som viste seg – som vi antok – å være russere.

Annekteringen av Krim var et faktum.

Bare måneder før, i den store salen i Kreml, hadde Putin sagt til Norges nyinnsatte ambassadør at han håpet på økt samarbeid innen energisektoren og i nordområdene.

Men nå så plutselig verden annerledes ut. Og verre skulle det bli.

I 2015 kom flyktningstrømmen fra krigen i Syria, og syrere kom syklende over russergrensen i Storskog.

– Min periode var preget av en forverring i relasjonene, som startet med Krim og som har bygd seg opp helt til nå. Det var en spiral nedover hele veien.

I lys av Krim-konflikten jobbet Namtvedt og hans stab på høygir med å innhente kritisk informasjon til Utenriksdepartementet.

– Vårt ansvar var å analysere hva russerne drev på med, hva vi trodde kom til å bli neste trekk, og rapportere hjem om det. Vi snakket med så mange folk som overhodet mulig, og på det tidspunktet var det massevis av folk som var tilgjengelig, forteller Namtvedt til VG.

– Hva slags kilder var det snakk om?

– Vi hadde kontakt med folk i den russiske administrasjonen, hovedsakelig i utenriksdepartementet, og et hopetall av analytikere som satt i ulike tenketanker og i mediene.

I 2014 sto de russiske mediene langt friere, og Putins informasjonskrig med en rekke lover som i praksis knebler all kritisk og uavhengig journalistikk hadde ikke slått gjennom ennå.

– Vi kunne snakke fritt og åpent med folk. Men dette ble vanskeligere i løpet av perioden, det ble mindre tilgang og folk ble mer tilkneppede, sier eks-ambassadøren.

Ambassaden fikk aldri noen begrunnelse for hvorfor kildene plutselig ble tause. De bare gjorde seg utilgjengelige, ifølge Namtvedt.

Fra sitt hjem i Høvik i Bærum fortsetter den pensjonerte diplomaten å pleie kontakt med venner og bekjente i Russland, selv om de fleste er tause i det offentlige rom.

Og han følger Ukraina-krigen tett. Han sier han er imponert over den motstanden ukrainerne har klart å levere. Men han er ikke overrasket over at det russiske forsvaret sliter.

– Russland har hatt en tendens til å overvurdere hvor effektive forsvaret egentlig er. For de er ikke så veldig avanserte, det har vi sett tidligere. Denne krigen viser at det er store svakheter i det russiske forsvaret, sier Namtvedt og fortsetter:

– De er veldig flinke til å lage flotte presentasjoner av avanserte våpen, men jeg har selv stått på Den røde plass 9. mai og sett militærparaden og en av de nye stridsvognene – og den kom ikke opp den lille kneiken for å komme opp på plassen. Den fikk motorstopp.

– Og det er litt sånn – Russland er ikke like effektive som de har skapt et bilde av at de er. Til syvende og sist er brutal makt det de har.

– Hva tror du er Putins mål med krigen?

– I begynnelsen av krigen tror jeg Putins mål var å ødelegge Ukraina. Jeg er ikke sikker på om han har gitt opp det målet ennå.

– Hva kan være neste fase av krigen?

– En av reaksjonen i 2014, da han tok Krim, var at Putin måtte skaffe seg en fastlandsforbindelse mellom Russland og halvøya for å kunne opprettholde et bærekraftig Krim. Jeg går ut ifra at han prøver på dette, med mindre han blir slått militært.

Namtvedt er innstilt på at krigen kommer til å vare «en stund», trolig er det snakk om år, mener han.

– Putin truer Vesten med et mulig motangrep hvis andre land blander seg direkte i Ukraina. Hvorfor gjør han det?

– Det er først og fremst for å skremme. Men vi har tatt feil om Putin før. Er det én ting krigen har lært meg, så er det at det går ikke an å være skråsikker på noe når det gjelder Putin, svarer Russland-kjenneren.

– Putin viser til sine avanserte våpensystemer og kjernefysiske våpen. Kan ord bli til handling?

– Vel, han gikk til handling med krigen i Ukraina. Det er på tide å ta alvoret inn over seg, for den som ikke har gjort det. Putin har vist seg å være handlingsorientert, og det er vanskelig å se hvilken motstand som kan stoppe ham.

– Ja, hva kan egentlig stoppe Putin?

– Han må ha motstand, motstand som er mer enn ord. Utover det vil jeg ikke gi meg inn på mer spekulasjoner, svarer eks-ambassadøren.

Men han legger ikke skjul på at han mener at Vesten må støtte Ukraina så langt de kan, uten å risikere at krigen eskalerer til å involvere flere land.

– Vi må unngå en tredje verdenskrig, avslutter Namtvedt.