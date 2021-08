GRÅTER: Kvinnerrettighetsaktivisten Zarmina Kakar tar til tårene under et intervju med nyhetsbyrået AP for en uke siden. Hun fortalte at hun redd for at alt hun har kjempet for vil være forgjeves når Taliban har makten.

Frykter kvinneaktivister i Afghanistan kan «forsvinne»

Taliban er tilbake. Det gjør livet langt farligere for afghanere som har jobbet for å fremme likestilling og menneskerettigheter i landet. Norge bør tilby hjelp, og la dem få søke asyl mener både hjelpeorganisasjon og Afghanistan-ekspert.

– De som har stått i kampen for likestilling og menneskerettigheter i Afghanistan kjenner nå på en enorm usikkerhet. Vi vet for eksempel om kvinner som den siste tiden har blitt oppsøkt og spurt hva de har jobbet med. Disse føler seg nå så utrygge at de må oppholde seg på hemmelig sted, forteller generalsekretær Kaj-Martin Georgsen i hjelpeorganisasjonen Care til VG.

Onsdag sendte han et brev til justisminister Monica Mæland (H). Der gir han uttrykk for bekymring for mennesker – særlig kvinner – som har bidratt til at flere kvinner har fått utdanning, jobb og tilgang til helsetjenester. Forkjempere som har arbeidet for en bedre fremtid for landet.

«Det arbeidet kan nå bli deres mareritt», skriver han.

– Disse kvinnene frykter for sine liv. Det gjør de fordi de kjenner Taliban fra tidligere. Nå er usikkerheten stor. Vi kan ikke slå fast her og nå hva den reelle risikoen er, men vi deler deres bekymring. Det bør Norge også gjøre, sier Georgsen.

GENERALSEKRETÆR: Kaj-Martin Georgsen i hjelpeorganisasjonen Care.

Care ber derfor Norge gjøre som blant annet USA, som har åpnet for at de som har jobbet for organisasjoner de har finansiert kan søke om asyl. Så langt har vi bare åpnet for de som har stått direkte på norske lønningslister, men også Norge har finansiert ulike sivile programmer i landet.

– Kampen for likestilling og menneskerettigheter har vært en ønsket politikk fra Norge. Vi har ønsket at disse menneskene skal stå i den kampen, og vi har visst hvor vanskelig det er i møte med den afghanske kulturen. Derfor har Norge er ansvar for de som nå kan stå i en reell fare, sier Georgsen, som minner om at dette er viktig for Norges troverdighet neste gang vi oppfordrer noen til å gjøre en heroisk innsats.

Svært farlig

Care får støtte av Afghanistan-ekspert og forsker ved Chr. Michelsens institutt, Torunn Wimpelmann. Hun mener situasjonen for disse menneskene er svært usikker og potensielt svært farlig.

KABUL: Taliban-krigere i Afghanistans hovedstad.

– Norge har oppfordret og finansiert folk til å jobbe for ting som demokrati, menneskerettigheter og uavhengige medier. Vi har brukt dette samarbeidet til å profilere oss internasjonalt som støttespillere for kvinne- og menneskerettighets forkjempere, blant annet i FNs sikkerhetsråd. Da har vi selvfølgelig et moralsk ansvar for å hjelpe i det minste noen av disse menneskene, som er ekstra utsatt, nå, sier Wimpelmann og påpeker følgende:

– Ved å evakuere vår ambassade har vi tydelig demonstrert at vi ikke stoler på de garantier Taliban ga for ambassader og internasjonalt ansatte. Hvordan kan vi da forvente at afghanske aktivister skal ha tiltro til disse garantiene, og bare sitte og vente og se på hva som skjer? Vi må huske på at dette er en bevegelse som bare for to uker siden drev med målrettede likvideringer av journalister, aktivister og statsansatte, også i Kabul.

Wimpelmann er likevel spesielt bekymret for de som er ute i distriktene. Der kommer det svært lite rapportering fra, men ifølge Afghanistan-eksperten opptrer lokale Taliban-kommandanter tilsynelatende mer brutalt.

– Jeg frykter de kan bli arrestert, mishandlet eller i verste fall «forsvinne», hun.

EKSPERT: Torunn Wimpelmann forsker på Afghanistan ved Chr. Michelsens institutt.

Ber om hjelp

På bakken i Afghanistan hersker det ifølge Care nå stor bekymring. De har videreformidlet sitater fra en kvinne, som har jobbet som aktivist i Kabul til VG. Kvinnen, som VG ikke bruker navn på av sikkerhetshensyn, forteller at hun desperat har forsøkt å komme seg ut av landet.

– Men jeg klarte det ikke. Jeg må komme meg ut fordi jeg har ledet N.N. (navnet på organisasjonen er tatt ut av sikkerhetshensyn). Jeg er en person som mange i Kabul og andre steder vet hvem er.

Hun mener bare tiden vil vise om Taliban holder det de så langt har lovet, men forteller at hun allerede har hørt om en jente som ha blitt drept. Selv om hun ser på seg selv som modig ber hun nå om hjelp.

– Hele livet mitt har vært fylt med utfordringer, men hver eneste gang har jeg kommet ut sterkere. Denne gang gikk ikke det. Jeg har aldri bedt om hjelp før, men på grunn av mine døtre ber jeg nå om hjelp, sier hun.

HELDEKKENDE: En kvinnelig lærer har ikledd seg burka igjen etter at Taliban overtok makten.

Kaj-Martin Georgsen sier at det er mange kvinner som deler den samme frykten nå.

– Mange av de som har jobbet for å styrke kvinners rettigheter er kvinner som er blitt godt kjent i lokalsamfunnene. Det føles nok som en ekstra sårbarhet nå, sier han.

Bekymret

På en pressekonferanse onsdag spurte VG utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) om hun oppfordrer menneskerettighetsaktivister til å forlate Afghanistan.

– Mange har allerede gjort det. Hver og en må gjøre sin vurdering av hvordan man ivaretar sikkerheten, men jeg vil understreke at det vi også har den bekymringen at den gruppen aktivister kan være utsatt.

– Jeg er glad for at hun deler den bekymringen og forstår alvoret i situasjonen, sier generalsekretæren i Care.

UTENRIKSMINISTER: Ine Eriksen Søreide (H) fra onsdagens pressekonferanse.

På direkte spørsmål om det jobbes med å få ut, og eventuelt gi opphold til, bistandsarbeidere og menneskerettsaktvister som har samarbeidet med norske organisasjoner, men ikke har norsk pass, så statsråden likevel følgende:

– Det er ikke et spørsmål som er aktuelt nå. Nå holder vi først og fremst på med å evakuere lokalt ansatte og deres familier, men så er det flere åpninger som regjeringen har besluttet at vi kan bruke.

Georgsen sier han tolker «akkurat nå» dithen at regjeringen kan være villige til å diskutere løsninger også for folk som ikke har stått direkte på norske lønningslister.

– Jeg er opptatt av at de jobber for raske løsninger også for disse, sier Georgsen.

Søreide bekreftet onsdag at det jobbes med å evakuere folk som har vært lokalt ansatte ved ambassaden og hos Forsvaret, samt deres familier, men altså ikke aktivister som har jobbet for eksempel for organisasjoner som Care.

SATSRÅD: Justisminister Monica Mæland (H).

Mæland: Må hjelpe i nærområdene

VG har stilt justisminister Monica Mæland spørsmål om det kan være aktuelt å åpne opp for asylsøknader fra de som Care viser til i sitt brev til henne, samt om hun mener Norge har et moralsk ansvar for disse aktivistene og om hun er bekymret for sikkerheten deres.

Statsråden svarer følgende i en e-post:

– Vår hovedprioritet nå er å håndtere situasjonen rundt de lokalt ansatte og deres familier, og løse utfordringer knyttet til det. Som statsministeren sa i Arendalsuka har vi vært tydelig på hvem vi skal hjelpe, nemlig de som har hjulpet Norge og NATO og enkelte menneskerettighetsaktivister. Vi må først og fremst hjelpe til i nærområdene hvor flyktningene strømmer til.

