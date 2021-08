Foto: MOHAMMAD ISMAIL / X02863

President Ghani skal ha forlatt Afghanistan

Ifølge innenriksdepartementet har den afghanske presidenten reist til nabolandet Tadsjikistan søndag ettermiddag.

Like før meldte også det afghanske nyhetsbyrået Tolo News at president Ashraf Ghani hadde forlatt landet, og viste til to kilder.

Taliban har søndag tatt seg inn i utkanten av hovedstaden Kabul i Afghanistan. De omringer nå byen og har sluppet løs fanger fra et fengsel, men har ikke gått til angrep på byen.

En talsperson for gruppen sier ved 15.45-tiden at de vil undersøke med deres tjenestepersoner i Afghanistan om Ghani har forlatt landet eller ikke.

Tidligere søndag skal det ha pågått forhandlinger mellom regjeringen og flere Taliban-utsendinger i presidentpalasset. Samtidig skal også forhandlingene ha foregått i Doha i Qatar, der fredsforhandlingene har blitt holdt den siste tiden.

Reuters meldte da at en delegasjon fra den afghanske regjeringen var planlagt å reise til Qatar for å møte representanter fra Taliban.

Ifølge kilder til kanalen Al-Arabiya kommer presidenten til å gå av og bli erstattet av en overgangsregjering,

Har makten i flere provinser

Taliban har de siste dagene gjort storinnrykk i flere store provinshovedsteder. Lørdag ble det kjent at den islamistiske organisasjonen har tatt over hovedstaden Kabul.

Ved 13.30-tiden melder flere medier, deriblant CNN, at åtte eller ni representanter fra Taliban er inne i det afghanske presidentpalasset – der det foregår samtaler mellom regjeringen og gruppen.

Taliban-ledelsen skal ha gitt ordre om at krigerne deres ikke skal gå inn i selve Kabul by, men ifølge kilder VG har snakket med er det store mengder krigere fra organisasjonen i Kabul sentrum.

Hevder kvinners rettigheter vil bli ivaretatt

Talsmenn for Taliban sier ifølge Reuters at utlendinger får de neste dagene på seg til å forlate landet. Dersom de ikke drar, vil de måtte registrere seg ved kontorer Taliban oppretter. Samtidig ber opprørerne afghanske borgere holde seg i ro og ikke flykte fra landet.

Taliban har klare planer for hvordan livet vil bli for Afghanistans innbyggere etter maktovertagelsen. Mange har fryktet for blant annet kvinners rettigheter under organisasjonens styre.

I en uttalelse til BBC lover Taliban at kvinners rettigheter skal bli ivaretatt, tross meldinger fra områder som har falt til Taliban om det motsatte. Jenter som dekker seg til, vil få lov til å gå på skole og studere, og forlate hjemmet uten en mannlig slektning, hevder en Taliban-talsmann.