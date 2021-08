TAR MAKTEN: Taliban-soldater heiser flagget på guvernørboligen i Ghazni-provinsen, sør-øst i Afghanistan. Foto: Gulabuddin Amiri / AP

AP: Taliban vil erklære Det islamske emiratet Afghanistan

Taliban vil snart erklære Det islamske emiratet Afghanistan fra presidentpalasset i Kabul, melder nyhetsbyrået AP.

Det var navnet landet bar under Talibans styre frem til 2001. Byrået refererer til en kilde i den militante gruppen. Gruppen har sagt de forventer en full maktoverdragelse.

Taliban uttalte tidlig søndag at de ikke kom til å ta seg inn i Kabul, i påvente av en forhandlet maktovertagelse. Noen timer senere kom imidlertid kontrabeskjeden om at de ville gå inn i byen for å angivelig hindre plyndring og lovløshet etter at politi og myndigheter forlot byen.

En delegasjon fra Taliban tok seg søndag inn i presidentpalasset i Kabul, kort tid etter at president Ashraf Ghani forlot Afghanistan.

To representanter fra organisasjonen sier at det ikke vil være en overgangsregjering i landet. Taliban kontrollerer nå i praksis hele landet.

Flere land har trukket ut sine diplomater ut av Afghanistan, og USA har garantert for sikkerheten på flyplassen i Kabul. Norge jobber nå på spreng for å få ut diplomater og ansatte fra den norske ambassaden.

Søndag er det kommet flere meldinger om skyting i hovedstaden. Blant annet på flyplassen, hvor feltsykehuset med norske soldater befinner seg.

Skal ha forhandlet med regjeringen

Tidligere søndag skal det ha pågått forhandlinger mellom regjeringen og flere Taliban-utsendinger i presidentpalasset. Samtidig skal også forhandlingene ha foregått i Doha i Qatar, der fredsforhandlingene har blitt holdt den siste tiden.

Reuters meldte da at en delegasjon fra den afghanske regjeringen var planlagt å reise til Qatar for å møte representanter fra Taliban.

Rett etter klokken 16 beordret Taliban soldater til å gå inn i Kabul for å forhindre plyndring etter at lokalt politi har forlatt byen, sier en talsmann for den militante gruppen, ifølge Reuters.

Rett etter Talibans beskjed skal øyenvitner ifølge innenriksdepartementet observert skyting i flere deler av Kabul.

Hevder kvinners rettigheter vil bli ivaretatt

Talsmann for Taliban sier ifølge Reuters at utlendinger får de neste dagene på seg til å forlate landet. Dersom de ikke drar, vil de måtte registrere seg ved kontorer Taliban oppretter. Samtidig ber opprørerne afghanske borgere holde seg i ro og ikke flykte fra landet.

Taliban har klare planer for hvordan livet vil bli for Afghanistans innbyggere etter maktovertagelsen. Mange har fryktet for blant annet kvinners rettigheter under organisasjonens styre.

I en uttalelse til BBC lover Taliban at kvinners rettigheter skal bli ivaretatt, tross meldinger fra områder som har falt til Taliban om det motsatte. Jenter som dekker seg til, vil få lov til å gå på skole og studere, og forlate hjemmet uten en mannlig slektning, hevder en Taliban-talsmann.

– Vi er bekymret for situasjonen med menneskerettigheter i landet, og særlig med tanke på situasjonen for jenter og kvinner i Afghanistan. Vi vil fortsette vårt arbeid med parter som fremmer demokrati og menneskerettigheter i landet, sa utenriksminister Ine Eriksen Søreide søndag kveld.

Søreide sier det er avgjørende å sikre en ikkevoldelig maktoverføring, som kan sikre stabilitet.