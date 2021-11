forrige

TALIBAN-KRIGER: En såret Taliban-kriger fraktes vekk fra militærsykehuset i Kabul.

Minst 25 drept ved militærsykehus i Kabul: − De skjøt mot alle de så

IS hevder å stå bak angrepet på et militærsykehus i Kabul der minst 25 personer ble drept og 50 skadet. Taliban sendte spesialstyrker for å slå tilbake mot angrepet.



Vitner forteller til flere nyhetsbyråer om en eksplosjon fulgt av skuddveksling i området ved militærsykehuset Sardar Mohammad Daud Khan i Kabul. Kort etter det første smellet hørte AFPs reporter en eksplosjon til, melder NTB.

Minst 25 er drept og over 50 såret. Tallet er ikke offisielt bekreftet.

– Eksplosjonen traff inngangen til det 400 senger store sykehuset og ble etterfulgt av et angrep fra en gruppe med bevæpnede IS-menn. Alle ble drept i løpet av 15 minutter, sa Taliban-talsmannen Zabihullah Mujahid, i følge Reuters.

Han fortalte at Talibans spesialstyrker ble satt inn fra helikopter, og at de dermed hindret angriperne fra å komme seg inn i sykehuset. Alle de drepte omkom ved inngangen eller på gårdsplassen.

Det skal være en av de første gangene Taliban bruker helikoptere i en aksjon. Disse skal ha tilhørt de vestlige allierte styrkene.

– Talibanledere skal være drept

IS hevder å stå bak angrepet, melder Reuters.

Det etterfølger en rekke bombeangrep som har blitt en betydelig trussel mot Talibans forsøk på å ta kontroll over Afghanistan.

Blant de døde skal være Mawlawi Hamdulla Mukhlis, den øverste militære lederen i Kabul og en av Taliban-kommandantene som var den første til å innta presidentpalasset i Kabul da byen falt, i følge Reuters.

Øyevitner fortalte om en sky av mørk røyk som steg opp fra eksplosjonsområdet, som ligger nær ambassadestrøket Wazir Akbar Khan i Kabul.

Dette fortalte en lege tidligere i dag:

– Jeg er inne i sykehuset, og jeg hørte en kraftig eksplosjon fra det første kontrollpunktet. Vi er bedt om å gå til sikre rom. Jeg hører også skyting, sier en lege ved sykehuset til AFP.

Det var ikke umiddelbart kjent om det var noen skadede eller hva eksplosjonen skyldtes.

– Det sies at eksplosjonen var et selvmordsangrep som fant sted foran Sardar Davood Khan-sykehuset. Kilder på stedet sier at lyden av skudd også kunne høres etter eksplosjonen, skriver Miraqa Popal, som er direktør for nyhetskanalen Tolo News, på Twitter.

NÆR SYKEHUSET: Taliban-krigere i nærheten av sykehuset som er angrepet i Kabul.

Taliban bekrefter

Talsmann for innenriksdepartementet, Qari Saeed Khosty bekrefter hendelsen på Twitter og melder at gruppen har sendt soldater til sykehuset:

– En bombe eksploderte ved inngangen til et sykehus med 400 senger i Kabuls 10. distrikt. Spesialstyrker fra det islamske emiratet har nådd området. Eksplosjonen forårsaket dødsfall, detaljer om disse vil bli delt senere, skriver Taliban-talsmannen.

Sykehuset ligger nær sentrum av byen, ikke langt unna dere flere vestlige ambassader, deriblant den norske, tidligere lå.

FLYKTER: Sivile rømmer fra området nær sykehuset som er angrepet i Kabul.

Ifølge Taliban er flere sivile blant de døde, men selve sykehuset har en stor mur rundt seg, og ved inngangen ligger et militært kontrollpunkt som Taliban kontrollerer.

Klokken 12.40 norsk tid fikk VG opplyst fra Afghanistankommiteen, som har lokalt ansatte nær sykehuset, at det fortsatt pågikk kamper innenfor sykehusmurene.

Den afghanske journalisten Bilal Sarwary skriver på Twitter at en sykepleier han har snakket med forteller at angriperne stormet inn:

– Angriperne skjøt mot alle de så, forteller sykepleieren, ifølge Sarwary.

Militære pasienter

– Det har vært to eksplosjoner, først en, og så en ny omtrent en time senere. Vi har ikke oversikt om hvor mange skadde eller drepte det er, sier norske Terje Watterdal i Afghanistankommiteen til VG på telefon fra Kabul.

Watterdal forteller at Afghanistankommiteen har helsepersonell på jobb ved et annet sykehus i nærheten, men at disse er i sikkerhet.

– Våre folk i nærheten forteller at angrepet startet innenfor sykehusmurene, og siden har fortsatt med skyting. Dette er et traumesykehus primært for militære pasienter, men også noen sivile, forklarer Watterdal.

SENDER DISSE: Taliban-styrker fra disse spesialstyrkene er satt inn mot det pågående angrepet.

– Vi vet ikke hvem som står bak, men et slikt angrep har åpenbart som mål å svekke Taliban, ved å vise at de ikke har kontroll over sikkerheten i Kabul, fortsetter han.

Det er Taliban som bruker dette sykehuset, noe som kan tyde på at terrorgruppen IS Khorasan (ISK) står bak. De to ekstreme gruppene Taliban og ISK er i en stadig økende konflikt om makten i Afghanistan.

ISK gjennomførte et komplekst angrep på det samme sykehuset i 2017. Den gangen ble mer enn 30 personer drept.

Taliban har lovet knallhard justis, men hevder de ikke er like brutale som før. Nylig fikk VG bli med dem på Sahria-patrulje for å se. Les reportasjen fra innsiden: Slik er Talibans Afghanistan.

I KABUL: Terje Watterdal fra Afghanistankommiteen.

– Vi får høre at ISK forsøker å rekruttere blant tidligere regjeringssoldater, som opplever stor økonomisk nød. Konflikten mellom Taliban og ISK kan bli enda mer spisset.

Taliban tok makten i Kabul midtveis i august etter å ha tatt kontrollen over mesteparten av landet i månedene før. Siden det er Taliban og flere moskeer blitt utsatt for en rekke angrep fra enda mer radikale ISK.

