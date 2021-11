DELTA: En pasient på intensivavdelingen ved et sykehus i Kiev pleies av en lege.

Skyhøye dødstall i Ukraina - vaksineskepsis får skylden

Kun 17 prosent av ukrainere er fullvaksinerte. Nå har det fattige landet nådd en tragisk rekord i tallet på døde.

Av Nora Thorp Bjørnstad

Tallet på smittede har nå oversteget tre millioner mennesker, var den alvorlige beskjeden fra Ukrainas helsemyndigheter torsdag.

Antall smittede i Ukraina per døgn er nå på sitt høyeste siden pandemien startet. Onsdag var det 27.377 nye smittede og 720 nye coronarelaterte dødsfall, ifølge RFERL og AFP.

Dette er for øyeblikket det tredje høyeste tallet på døde per dag i verden, etter USA og Russland, ifølge RFERL.

Frykter fulle sykehus

Det er en kraftig bølge av Deltavarianten som nå truer en av Europas fattigste land.

– Fem av pasientene våre har dødd i dag, sier sykehusdirektør Tetiana Mostepan ved Kievs Sykehus nummer 4, til nyhetsbyrået AFP.

Hovedstadens sykehus er nå mer enn åtti prosent fulle, og det forventes at trykket på helsevesenet blir enda verre, sa ordfører Vitalij Klitsjko til RFERL denne uken.

Han dystre spådom er helt fulle sykehus fra midten av november og ut året.

TRAGISK: Medisinsk personell sjekker navnelappene på døde ved et sykehus i Kiev 2.november.

Vaksineskepsis

Noe av det som gjør den ukrainske befolkningen så sårbar for viruset, er at kun 17 prosent av befolkningen er fullvaksinerte.

Til sammenligning er tilsvarende tall for EU 65 prosent. I Norge er 69,48 prosent fullvaksinerte i skrivende stund.

På Sykehus nummer 4 er problemet med lav vaksinasjonsrate fryktelig tydelig.

«Kun tre-fire prosent» av innlagte covidpasienter er vaksinerte, sier sykehusdirektøren til AFP.

– Ingen tillit til vaksiner, til leger, til medisiner. Dette gjør arbeidet vårt langt vanskeligere, sier Mostepan til AFP.

«Vaksinefolkemord»

« Si nei til vaksinefolkemordet!»

Dette var blant parolene da et tusentall demonstranter samlet seg i Kiev tirsdag for å markere sin motstand til restriksjonene som myndighetene har innført for å bremse virusspredningen.

Et utbredt skepsis til myndighetene pekes på som en av grunnene til den lave vaksineraten.

Fire ulike vaksiner tilbys ukrainerne: Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca og den kinesiske varianten Sinovac.

MISTRO: «Ingen medisinske eksperimenter, beskytt barna våre», står det på bannerne som de religiøse demonstrantene holder opp i Kiev.

«Skru på hjernen»

President Volodomyr Zelenskij oppfordret forrige uke alle til å ignorere påstandene som florerer på nettet om at vaksinen skal være farlig.

– Skru av sosiale nettverk og skru på hjernen, var den klare beskjeden fra presidenten.

Regjeringen i landet har gjort det obligatorisk for en del statsansatte å vaksinere seg innen 8. november, hvis ikke risikerer de å få lønnen sin holdt tilbake.

Man må også vise frem vaksinesertifikat eller negativ coronatest for å kunne reise med fly, tog og langdistansebusser, ifølge RFERL.

Flere velger å kjøpe seg falske coronasertifikater, heller enn å ta vaksinen, melder AFP, og rapporterer at politiet har åpnet flere hundre saker om slike falske papirer.