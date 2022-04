I HÅNDJERN: Den pro-russiske opposisjonspolitikeren Viktor Medvedtsjuk skal ha blitt pågrepet i Ukraina.

Zelenskyj: Putin-venn og opposisjonspolitiker pågrepet i Ukraina

Den ukrainske oligarken og opposisjonspolitikeren Viktor Medvedtsjuk skal ha blitt pågrepet av Ukrainas etterretningstjeneste.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har delt et bilde av Ukrainas mest fremtredende prorussiske politiker Viktor Medvedtsjuk (67).

På bildet sitter Medvedtsjuk på en stol ikledd ukrainsk militæruniform og med håndjern.

– En spesiell operasjon ble utført takket være SBU. Bra gjort! skriver Zelenskyj, og legger til at det kommer flere detaljer senere.

Kreml-talsperson Dmitrij Peskov nekter å kommentere pågripelsen, ifølge Ria Novosti.

– Jeg så Medvedtsjuk. Jeg kan ikke si noe om hvorvidt det er noe sannhet i dette, fordi det vil være feil å si noe, sier han og viser til «mange falske nyheter fra Ukraina».

– Blir holdt ansvarlig

– Du kan være en prorussisk politiker og jobbe for aggressorstaten i årevis. Du har kanskje gjemt deg for rettferdigheten i det siste, og til og med brukt en ukrainsk militæruniform som kamuflasje. Men vil det hjelpe deg å unnslippe straff? Ikke i det hele tatt, skriver Ukrainas sikkerhetstjeneste på Facebook.

SBU-leder Ivan Bakanov takker offiserer, etterretningen og etterforskere som gjennomførte operasjonen som førte til arrestasjonen.

– Ingen forrædere slipper unna straff og blir holdt ansvarlig etter Ukrainas lov, sier Bakanov.

Zelenskyjs rådgiver Mikhail Podoljak skriver på Twitter:

– Medvedtsjuk må, for å overleve, gjemme seg i et ukrainsk fengsel. Han får garantert flere års fengsel. I Russland vil han definitivt bli likvidert som en person som regelmessig løy om stemningen i Ukraina, stjal penger og til slutt ble en av initiativtakerne til krigen.

MØTE: Viktor Medvedtsjuk i møte med Russlands president Vladimir Putin i St. Petersburg i 2019.

I presidentvalget i Ukraina i 2019, vant Zelenskyj over Medvedtsjuk med god margin.

Medvedtsjuk er en nær alliert av Russlands president Vladimir Putin, som skal være gudfaren til Medvedtsjuk yngste datter.

Ifølge The Washington Post strekker forholdet mellom Putin og Medvedtsjuk seg 20 år tilbake.

Medvedtsjuk har siden 2018 ledet det største russiskvennlige partiet «Opposisjonsplattformen – For livet» i Ukraina. Medvedtsjuk har selv nektet for at partiet er pro-russisk.

I 2014 havnet Medvedtsjuk på USAs sanksjonsliste etter Russland annekterte Krim-halvøya.

Rømte fra husarrest

Han ble dømt til husarrest i 2021, etter at han ble anklaget for forræderi ved å berike seg på utvinning av naturressurser på den annekterte Krim-halvøya, men rømte fire dager etter at invasjonen startet i februar.

Kreml fordømte siktelsen mot Medvedtsjuk. Talsperson Dmitrij Peskov kalte det hele en «heksejakt» og mente det var «antirussisk».

Ifølge Riksadvokaten rømte han aldri ut av landet, skriver Ukrainskaja Pravda. Kona Oksana Martsjenko dro derimot til Hviterussland og har senere publisert en video fra Moskva.

I 2021 anslo Forbes Magazine at Medvedtsjuks formue var på 620 milllioner dollar.