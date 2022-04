KRITISK: Tymofiy Mylovanov er tidligere økonomiminister i Ukraina, og følger sanksjonene mot Russland tett.

Zelenskyj-rådgiver til VG: Bare én ting som kan stoppe Putin

Europa har sviktet Ukraina militært, og de økonomiske sanksjonene er ikke nok til å stanse den russiske krigsmaskinen. Det forklarer president Zelenskyjs rådgiver.

Av Ingeborg Huse Amundsen

Publisert: Oppdatert for mindre enn 30 minutter siden

Tymofiy Mylovanov (47) er rådgiver til president Volodymyr Zelenskyj og er tidligere økonomiminister i Ukraina.

Han er flere år på rad blitt kåret til landets mest fremgangsrike økonom, og er i det daglige rektor ved Kyiv School of Economics.

I dette VG-intervjuet forteller han hva han mener kan endre krigens kurs, og hvilke grep som ikke fungerer.

Og han kommer med et tydelig budskap til Norge og resten av Europa:

– Våkne opp. Dette kan bli mye større hvis vi ikke stopper det nå.

«En stor skandale»

President Zelenskyj har bedt europeiske land svarteliste alle russiske banker og stanse all import av russisk olje. Foreløpig har det ikke skjedd.

Tvert imot – milliardene fra Vesten renner inn til Putin-regimet, og Europa betaler nå daglig rundt en milliard dollar for russisk olje og gass.

Europa importerer mer gass fra Russland nå enn før invasjonen i februar. Dette gjelder også via rørledningene som går gjennom Ukraina.

– Det er en stor skandale. Land som Tyskland er totalt avhengig av russisk energi. Disse landene må bestemme hva de skal gjøre. Vil de fortsette å være avhengige av Russland? Hvis ikke, må de sette oppe en tidslinje for hvordan de skal redusere forbruket sitt, sier Mylovanov.

Info Dette er Tymofiy Mylovanov (47) Født i Kyiv

Doktorgrad i økonomi

Minister for økonomi, handel og landbruk i 2019–2020

Rektor ved Kyiv School of Economics siden 2016

Professor ved universitetet i Pittsburgh

Rådgiver til presidentkontoret til Vlodomyr Zelenkyj

Styreleder ved Ukrainas sentralbank

Kåret til Ukrainas mest suksessfulle økonom av det amerikanske forretnings- og finanstidsskriftet Forbes i 2014 og 2015 Kilde: Wikipedia Vis mer

– EU har allerede innført fem sanksjonspakker mot Russland. Tror du sanksjonene vil virke?

– Om jeg tror det skader økonomien? Ja. Om jeg tror det vil stanse krigen? Nei.

– Vil sanksjonene kunne endre Putins krigshandlinger?

– Nei. Når du er under press, har du flere valg: Du kan gi opp og kapitulere. Du kan vende om og endre atferd, eller du kan bli enda mer målbevisst. Det siste er tilfellet for Russland.

– Sanksjonene vil ikke endre Putins kalkulasjoner, ei heller synspunktet hos det russiske folk. Det vil tvert imot mobilisere dem. Men sanksjonene vil gjøre det mer krevende teknologisk og materielt å drive krig. Og til slutt vil det gjøre det umulig for Russland å drive krig. Men det vil ta tid, resonnerer Mylovanov.

OFFENSIV: Russlands president Vladimir Putin forbereder trolig en ny offensiv i utbryterregionen Donbas i Øst-Ukraina.

Kaller Europa krigens svakeste ledd

Putin vil fortsette å gjøre alt for å omgå sanksjonene, mener den ukrainske eksstatsråden.

– Russland vil prøve å sabotere sanksjonene. Det svakeste leddet i denne krigen er de europeiske landenes ubesluttsomhet, mens Russlands besluttsomhet er udiskutabel. Det er ingenting man kan gjøre, man må bare være enda mer besluttsom enn Russland, mener Mylovanov.

Dødens by: Skulle bare lade mobilen – så ble han oppdaget

– For Ukraina er krigen et spørsmål om overlevelse, ikke et spørsmål om forhandlinger. Russland vil ikke at Ukraina skal eksistere som en selvstendig stat, og vil fortsette å undertrykke ledelsen og folket vår, fortsetter han.

– Hvordan kan Putin stoppes?

– Dessverre må det militære handlinger til. Russland forstår makt, ikke økonomiske argumenter. Folk er villig til å gå inn i stridsvogner «en masse» og dra til Ukraina for å dø – for en lønn på noen hundre dollar. Så hva kan du gjøre med det? De kjemper for en imperialistisk idé. Så lenge de har stridsvogner og raketter, vil de fortsette å kjempe, svarer Mylovanov.

Han ber oss se til Øst-Europa for å finne svar på hvordan Putin og krigen kan stoppes.

– Vesteuropeiske land sier at vi må ha dialog, men det er ikke det vi trenger. Hør på dem som er nabo til Russland i Øst-Europa. De forstår Russland bedre enn noen andre. Og de sier at nå må vi agere militært.

BER OM HJELP: Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har bedt om mer våpen og militært materiell fra Vesten. Og han ber EU boikotte russisk gass.

Dette overrasket ham med krigen

– Russland har tidligere kalt Ukraina sitt broderfolk, men nå legger angivelig Kreml planer om «total utrenskning», massehenrettelser og slavearbeid. Hadde du trodd Putin ville gå så langt?

– Dette er det samme som de har gjort i Øst-Ukraina de siste åtte årene. Dette er ikke nyheter for oss, men kanskje for resten av verden. Og Russland har gjort grusomme ting tidligere i Tsjetsjenia, Georgia, Moldova og i Syria.

– Men det overrasker meg hvor mange russere som støtter krigen. De nekter for at det er en krig, samtidig som de støtter ondskapen. De sier «det som skjedde i Butsja, skjedde ikke», men samtidig sier de «Ukraina fortjener å bli utslettet», sier presidentrådgiveren.

– Opplever du at det russiske folket svikter dere?

– Russland angrep oss. Vi har vært i krig med Russland i åtte år. Og du spør om jeg føler meg sviktet av russerne. De er fiendene våre. Det er dere europeere som svikter oss. Dere er redde for å gi oss våpen. Nå må dere i Europa våkne opp.

I et møte forrige uke kom Ukrainas utenriksmininster Dmytro Kuleba med tre krav til Nato: Våpen, våpen og våpen.

VG har tidligere omtalt at Vesten allerede har gitt store mengder våpen til Ukraina. Samtidig mente Norsk-ukrainsk venneforening at Norge må kjenne på en bismak etter å ha gitt det de mener er for lite våpen til Ukraina.

MASSEGRAV: Flere hundre sivile skal være begravd i denne massegraven i Butsja, nord for Kyiv.

Mener Russland må ut i kulden

Mylovanov mener det er utvilsomt at Russland står bak omfattende krigsforbrytelser i Ukraina. Men han er tvilende til om de noen gang vil bli holdt ansvarlig.

Leste du? Slik skal de bevise at Russland står bak drapene

– Hvis Russland skal bli holdt ansvarlig, må de tape krigen på en slik måte at regimet deres kollapser, og en ny regjering stiller dem for retten. Eller at det internasjonale samfunnet tar kontroll over Russland. Men vi er langt unna noe av dette.

For faktum er at det internasjonale samfunnet fortsetter å holde Putin inne i varmen, mener Mylovanov.

Russland sitter fortsatt i FNs sikkerhetsråd, og er medlem av Verdensbanken, Det internasjonale pengefondet (IMF), Den europeiske bank for gjenoppbygging og utvikling (EBRD) og G20.

– Jeg synes ikke Russland fortjener å ha fast medlemskap i FNs sikkerhetsråd lenger. Men så lenge Russland har det, tror jeg ikke det er mulig å gjøre mye. Russland vil fortsette å blokkere alle beslutninger, sier eksstatsråden.

Frykter neste steg

Til slutt i intervjuet kommer den ukrainske presidentrådgiveren og tidligere økonomiministeren med et skremmende budskap:

– Nå har vi en aggressiv nasjon der 80 millioner heier på krigen, selv om de selv lider av den. Det er ekstremt farlig for hele verden. Krigen må bekjempes av alle nasjoner. Ikke bare av ett land, av EU eller NATO.

– Hvis ikke Russland stoppes denne gangen, vil det koste oss dyrt. Hva er neste steg? Dette er ikke over, uansett hva som skjer med Ukraina.