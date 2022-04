FIRER-BANDEN: Øverst president Vladimir Putin og under fra v.: Nikolau Patrusjev, Valerij Gerasimov og Sergej Sjuojgu.

Bloomberg: Disse tok avgjørelsen om å gå til krig

Bare en håndfull menn skal ha stått bak avgjørelsen om at Russland skulle invadere Ukraina.

Av Ole Kristian Strøm

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det er Bloomberg som hevder dette onsdag - med personer dypt inne i Kreml som kilder.

– I ukene siden invasjonen startet har Putins krets av rådgivere og kontakter blitt enda mer innskrenket fra den begrensede gruppen hardlinere han regelmessig hadde konsultert før, sier to kilder til Bloomberg.

– Beslutningen om å invadere ble tatt av Putin og bare en håndfull hauker, heter det.

Tre personer navngis:

Sergej Sjojgu, forsvarsminister (66)

Dette er mannen som drar på fiske- og jaktturer til Sibir med Putin. Han har vært i ledelsen i Moskva helt siden Boris Jeltsins tid, først som katastrofeminister i drøyt 20 år, så forsvarsminister de siste ti årene. Sjojgu fikk æren for den vellykkede annekteringen av Krim i 2014. Gjennomførte Putins ordre om å sette atomstyrkene i «kampberedskap» i månedsskiftet februar-mars.

Nikolaj Patrusjev, leder i Russlands sikkerhetsråd (70)

Kommer som Putin fra St. Petersburg og har kjent presidenten siden 1970-tallet. Patrusjev etterfulgte i sin tid Putin som sjef for sikkerhetstjenesten FSB. Få har mer innflytelse over Putin enn Patrusjev, som regnes som «sjefshauken» i den russiske ledelsen. Russland-kjenneren Mark Galeotti mener at Patrusjev er en farligere mann enn Putin. Samtidig er han 100 prosent lojal til Putin.

Valerij Gerasimov, sjef for generalstaben (66)

Var med i Putins første krig, den andre Tsjetsjeniakrigen (1999–2000), var sentral i annekteringen av Krim og har hatt mye ansvaret for å planlegge Ukraina-krigen. Har vist seg offentlig bare to ganger under krigen - under et møte med Putin i slutten av februar og på forsvarsministerens pressekonferanse den 29. mars. Mye tyder på at Putin gir FSB-toppene - og ikke Gerasimov - skylden for fiaskoen så langt.

– Dette høres rimelig ut. De fleste i det russiske establishment forventet ingen invasjon. De trodde at troppeoppbyggingen var for å presse Ukraina og Vesten til innrømmelser. Men generelt er det slik avgjørelser tas i Putins Russland: Store avgjørelser tas av få mennesker, sier Jakob Tolstrup ved Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet til VG.

– Problemet når så få mennesker tar avgjørelsene, blir at konsekvensene ikke blir nøye nok gjennomgått. De har ikke vurdert godt nok fordeler og ulemper ved invasjonen, sier Russland-eksperten.

– Trodde på lett seier

Bloomberg skriver også at det ikke er tegn på at Vladimir Putin vurderer å avbryte invasjonen gitt de store tapene som har kommet til nå. «Alternative synspunkter» kommer heller ikke til overflaten.

– Den russiske presidenten vil ikke gi etter og står ikke i fare for å miste makten, konkluderer Bloomberg.

– Jeg tror heller ikke Russland kommer til å stoppe invasjonen, sier Russland-ekspert Jakob Tolstrup.

– I begynnelsen virket Putin sjokkert over at sanksjonene var større og mer multifaseterte enn de forventet. Han feilberegnet også den ukrainske motstanden. Jeg er sikker på at de trodde at ukrainerne ville legge ned våpnene og overgi seg.

Tolstrup beskriver at Putin «har kommet over den første testen» - blant annet ved at han effektivt har slått ned all innenlands motstand mot krigen.

Slutt på demonstrasjoner

– Det er nå halvannen måned siden vi så antikrigsdemonstrasjoner i noe stort omfang. Putin har heller ingen alvorlige problemer med motstand mot krigen blant sine nærmeste. Dermed fortsetter han. Han er villig til å svelge de tapene som kommer og at det vil ta en del tid.

Russland-ekspert Tolstrup legger til:

– Russerne presser nå hardt for å vise noe til den 9. mai, «Seiersdagen». Patriotismen er vill den dagen, og Putin vil gjerne ha noe å vise fram til den dagen. Det er viktig for ham.