BRØT UT: Marina Ovsjannikova var redaktør i den Kreml-kontrollerte kanalen Kanal 1 frem til hun gikk til en svært offentlig protest.

Protesterte mot Putin – nå har hun ny jobb

Marina Ovsjannikova protesterte mot krigen i Ukraina i beste sendetid. Nå har hun fått ny jobb i tysk presse.

Av Nora Thorp Bjørnstad

Klippet av Marina Ovsjannikova med protestplakater i bakgrunnen av nyhetssendingen på Russlands Kanal 1 gikk verden rundt og ble raskt et viktig bevis på motstanden mot krigen som også finnes i Russland.

Den tidligere redaktøren i den Kreml-kontrollerte TV-kanalen risikerte flere års fengsel etter stuntet der hun holdt opp plakater der det blant annet sto «Stopp krigen. Ikke tro på propaganda».

Støtten til journalist fra utenfor Russland har vært enorm siden da, og nå har Ovsjannikova fått ny jobb som frilanskorrespondent i den tyske avisen Die Welt.

VIRAL: Klippet der redaktør Ovsjannikova protesterer i bakgrunnen av Russlands svar på Dagsrevyen har gått verden rundt.

«Ingen vei tilbake»

I sitt første bidrag forklarer den russiske journalisten hvorfor hun så seg nødt til å gå til det drastiske skrittet med en protest i beste sendetid, og hvilken effekt Kremls propaganda har på den russiske befolkningen.

«Mitt liv er delt inn i et før og et etter. På et tidspunkt var moralske prinsipper viktigere enn velvære, sinnsro og et ordnet liv. Krigen i Ukraina markerte ingen vei tilbake, og stillhet var ikke lenger et alternativ», skriver journalisten i Die Welt.

Hylles

Ovsjannikova skal ifølge NTB rapportere fra blant annet Russland og Ukraina.

Den 43 år gamle eksredaktøren skal både skrive for Die Welt og jevnlig levere bidrag til avisens nyhetskanal, ifølge nyhetsbyrået.

Den tyske avisens sjefredaktør Ulf Poschardt hyller Ovsjannikovas «mot i et avgjørende øyeblikk» og sier hun har « forsvart de viktigste journalistiske dyder – på tross av trusselen fra statlig undertrykkelse», melder RTE.

Kanalen Marina Ovsjannikova jobbet for er en av Russlands største, med over 250 millioner seere i over 190 land.