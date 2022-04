RUINER: Folk går forbi ei ødelagt boligblokk i Mariupol fredagd.

Zelenskyjs rådgiver mener Putin gleder seg for tidlig: − Det kommer et motangrep i Mariupol

Torsdag konstaterte president Vladimir Putin fornøyd at den viktige havnebyen Mariupol er under russisk kontroll. Nå fastslår Volodymyr Zelenskyjs nærmeste rådgiver at Ukraina skal gå til motoffensiv.

Oleksiy Arestovych sier dette i et intervju med menneskerettighetsforkjemperen og advokaten Mark Feigin på Telegram-kanalen til nyhetsbyrået Unian.

Presidentens rådgiver sier at de håper å frigjøre Mariupol igjen.

– Det kommer med 101 prosent sikkerhet et motangrep i Mariupol, det er jeg sikker på. Spørsmålet er når, med hvilke styrker, og hvor. Det vil bli bestemt av sjefen for de væpnede styrker i Ukraina, basert på informasjon som ingen av oss har. Han tar en avgjørelse, sier Arestovych - og legger til:

– Og kanskje hindrer han fire nye «Mariupol». Eller to.

– Trenger ikke døde helter

Med det mener presidentrådgiveren at man skal unngå flere byer som blir fullstendig lagt i ruiner og der mange tusen sivile dør. Presidentkontoret i Kyiv har tidligere antydet at et sted mellom 5.000 og 10.000 mennesker har mistet livet i Mariupol.

Om en ukrainsk motoffensiv i Mariupol sier Arestovych:

– Vi jobber veldig tett med dette. Vi trenger ikke døde helter, vi trenger alle de levende til siste person. Og de som ikke er i live, blir gravlagt med militære æresbevisninger som mennesker som utførte en utrolig bragd. Men det er en objektiv realitet, sier han om planene om motoffensiv.

I et møte med forsvarsminister Sergej Sjojgu torsdag beordret Vladimir Putin stopp i stormingen av jernverket Azovstal i Mariupol, der et lite antall ukrainske soldater har barrikadert seg. Derimot bestemte Putin at området skulle forsegles så «ikke ei flue kunne passere». På den måten håper russerne å sulte ut de gjenværende soldatene. Det russiske forsvarsdepartementet sa fredag at denne planen gjennomføres fullt ut.

President Zelenskyj på sin side avviser at Mariupol er falt. Byen har vært beleiret i snart to måneder. Den ukrainske presidenten har også sagt at om russerne tar livet av disse siste ukrainske soldatene, vil det bety slutten på alle forhandlinger om fred.

Ukrainske myndigheter hevder at det stadig blir funnet massegraver ved Mariupol. Fredag publiserte lokale myndigheter et satellittbilde tatt av selskapet Planet Labs. Det skal angivelig vise en massegrav utenfor landsbyen Vynohradne, som ligger øst for Mariupol. De mener at minst 1.000 mennesker ligger i denne massegraven. Satellittbilder fra selskapet Maxar Technologies har tidligere blitt vist fram som bevis på massegraver utenfor Mariupol. I det tilfellet handlet om langt flere - et sted mellom 3.000 og 9.000 mennesker.

Rundt 120.000 sivile befinner seg fortsatt i havnebyen ved Azovhavet.

– Gir oss det vi ba om

I sin videotale fredag kveld, gjengitt av Ukrinform, sier president Zelenskyj at Ukraina nå begynner å få de våpnene som de har bedt om.

– Jeg er takknemlig til alle våre partnere som til slutt har lyttet til oss. Som gir oss akkurat det vi ba om.

Den ukrainske presidenten kommenterer også den russiske generalen Rustam Minnkajevs påstander om at Russland vil opprette en korridor gjennom Ukraina til Transdnjestr, den russiskvennlige delen av Moldova.

– Vel, dette bekrefter bare det jeg har sagt mer enn en gang: den russiske invasjonen av Ukraina var bare ment som en start, og så vil de invadere andre land også, sier Zelenskyj.

– Hvem kommer til å bli neste? spør presidenten.