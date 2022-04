Valentina Demura (70) gråter ved bygningen som pleide å være hennes hjem i Mariupol. Nå bor hun hos naboer.

Slaget om Mariupol: Hevder ukrainske soldater er omringet

I et følelsesladd innlegg på Ukrainas 36. marinebrigades Facebook-side står det at de er tomme for ammunisjon og står overfor død eller fangenskap. Ukrainske myndigheter avviser påstandene. Eksperter er usikker på om innlegget er ekte.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Havnebyen Mariupol har under den nesten syv uker lange beleiringen av russiske styrker vært rammet av harde kamper og angrep.

Mariuopols ordfører Vadym Bojtsjenko hevdet mandag at flere enn 10.000 sivile har mistet livet i byen. Han mener dødstallet kan passere 20.000.

Mens Russland flytter de fleste av troppene til Øst-Ukraina, har slaget om Mariupol igjen tilspisset seg. Det ukrainske forsvaret kontrollerer en stadig mindre del av den strategisk viktige havnebyen.

1 / 2 Store deler av stålverket Azovstal er blitt ødelagt i de russiske angrepen. Flere ukrainske soldater oppholder seg i stålverket. Store deler av stålverket Azovstal er blitt ødelagt i de russiske angrepen. Flere ukrainske soldater oppholder seg i stålverket. forrige neste fullskjerm Store deler av stålverket Azovstal er blitt ødelagt i de russiske angrepen. Flere ukrainske soldater oppholder seg i stålverket.

Mandag ble et innlegg delt på Facebook-siden til Ukrainas 36. marinebrigade, som oppholder seg i det store stålverket Azovstal. Ekspertene er splittet om innlegget, hvor blant annet dette står, er ekte:

«Vi har forsvart byen siden starten av krigen for 47 dager siden. Vi er blitt bombet fra fly, vi er blitt skutt mot med artilleriild, stridsvogner og andre våpen. Vi har forsvart oss med verdighet, gjort det umulige. Men alle ressurser har en tendens til å gå tom.

Uten muligheten til å forsvare oss selv, har fienden presset oss bakover til stålfabrikken Azovstal. De har omringet oss med ild og forsøker nå å ødelegge oss.»

Videre står det at de ikke har fått den støtten de trenger fra det ukrainske forsvaret for å vinne slaget i Mariupol. De anslår at omkring halvparten er drept eller skadet.

Ifølge innlegget er det ingen som vil kommunisere med dem lenger. De føler seg avskrevet

«I dag blir trolig det siste slaget, fordi det er tomt for ammunisjon. Så gjenstår nærkamp. Så, for noen død, for andre fangenskap.»

De ber om å bli husket for å ha gjort alt de kan og at det ikke blir snakket vondt om brigaden.

«Vi har gjort det mulige og det umulige.»

– Falskt

Mariupols viseordfører Sergei Orlov avviser overfor BBC at troppene er i ferd med å gå tom for ammunisjon og vil kjempe «det siste slaget».

– Informasjonen om soldatene er falsk. Jeg kommenterer ikke falske påstander, sier han til BBC.

Ifølge kanalen er ekspertene splittet om hvorvidt budskapet er ekte, eller om Facebook-siden kan ha blitt hacket av russere.

Øverstkommanderende i det ukrainske forsvaret, Valerij Zaluzjnyj, skriver mandag på Facebook at forsvaret av Mariupol fortsetter:

– Kommunikasjonen med forsvarstroppene som heltemodig holder stand i byen er stabil og opprettholdes, skriver han.

Han understreker at forsvarsposisjoner ikke blir diskutert offentlig.

– Vi gjør det mulige og det umulige for å vinne og redde livene til personal og sivile på alle kanter.

Innbyggere i Mariupol står i kø for å hente drikkevann 10. april.

Advarer om kjemiske våpen

Mandag kveld hevderen kontroversielle Azov-bataljonen – som deltar i forsvaret av byen – at russiske styrker slapp et ukjent, giftig stoff fra en drone tidligere på kvelden. Ofrene skal ha fått respirasjonssvikt, skriver de.

Meldingene er ikke bekreftet av uavhengige kilder.

Det er uklart hvilket type stoff det skal være snakk om, og hvor alvorlige symptomer det kan forårsake.

Nestleder i utbryterrepublikken Donetsks forsvar, Eduard Basurin, sa mandag ifølge RIA Novosti at de trenger «kjemiske tropper» for å bekjempe ukrainske styrker i Mariupol – noe som ukrainske medier tolker som en trussel om bruk av kjemiske våpen.

Britisk etterretning advarte mandag om at Russland kan ta i bruk fosforbomber i Mariupol. En etterretningskilde hevder at Russland allerede har brukt fosforbomber i Donetsk øst i Ukraina, ifølge flere medier som The Times og Bloomberg.