SKULLE HIT: Norske bistandsmidler skulle hjelpe syriske flyktningene i Libanon. I stedet havnet halvparten av verdien i libanesiske banker.

Bistandskroner forduftet – UD slo alarm i hemmelig dokument

BEIRUT (VG) Flere titalls millioner norske bistandskroner er forsvunnet til en korrupt stat. I en hemmelig e-post slo UD alarm.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Libanon er et av landene som får størst andel av den norske bistanden, ifølge tall fra Norad.

VGs utregninger viser at minst 32 millioner norske skattekroner som egentlig skulle til sårbare mennesker i middelhavslandet i 2020, forsvant på grunn av dårlige vekslingskurser.

Utenriksdepartementet (UD), som er med på å dele ut midlene, skriver til VG at de ikke har regnet på mulig valutatap og dermed ikke vet om penger er forsvunnet.

– UD er kjent med utfordringene knyttet til de ulike vekslingskursene for bistand i Libanon, svarer kommunikasjonsrådgiver i UD, Guri Solberg.

Men i et internt UD-dokument har tonen vært en annen.

OMDØMMERISIKO: I et internt UD-dokument ble det advart om potensiell tap av omdømme i Norge dersom informasjonen om verditap blir offentlig.

Den norske ambassaden slo alarm

17. juni 2021 publiserte nyhetsbyrået Reuters en stor gravesak hvor de avslørte at minst 250 millioner amerikanske dollar av bistandsmidler fra FN hadde forsvunnet på grunn av dårlige vekslingskurser.

Dagen etter gikk det ut en e-post fra den norske ambassaden i Beirut hvor de slo alarm. Det viser et dokument VG har fått innsyn i.

I e-posten, som er godkjent av ambassadøren, fremkommer det at det er fare for tap av omdømme dersom informasjonen om verditap blir offentlig.

«Artikkelen til Reuters får mye oppmerksomhet og verditapet av bistanden øker omdømmerisiko for givere. Risikoen blir ikke mindre av at midlene havner i banksektoren, som har mye av skylden for krisen landet befinner seg i. Det er uklart hvilke konsekvenser det vil få».

Videre heter det i det interne UD-dokumentet at situasjonen er «uakseptabel for støttemottagere, givere og skattebetalere».

BRANN: Demonstranter stengte i oktober en av hovedfartsårene i Beirut som en protest mot de dårlige levekårene etter den økonomiske kollapsen.

Kollapsen

Økonomien i Libanon kollapset i 2019, noe Verdensbanken har beskrevet som en av verdens verste økonomiske kriser siden 1850-tallet.

Kollapsen har gjort at libanesernes sparepenger ble frosset av bankene, og måtte se at 90 prosent av verdien ble borte. Også bistandsorganisasjonene har hatt problemer med den økonomiske kollapsen.

Info Slik kollapset økonomien i Libanon Lenge ble landet omtalt som Midtøstens Sveits, som et økonomisk kraftsentrum i regionen. Rike land i Gulfen plasserte pengene sine her i bytte mot god avkastning og diskresjon. Etter den blodige borgerkrigen mellom 1975 og 1990 var det store planer om å gjenoppbygge hovedstaden Beirut. Nye skyskrapere poppet opp i takt med at landet tok opp stadig større lån. Men Libanon lånte over evne, og i 2019 sprakk boblen. Bankene kapitulerte og satte begrensninger på uttak slik at kundene ikke skulle ta ut alle sparepengene sine. Mange banker stengte også dørene helt. Igjen sto libanesere som ikke fikk tilgang til kontoene sine, eller som hadde kontoer med libanesiske pund – penger som nå plutselig var verdt mye mindre. Økonomisk inflasjon har gjort at valutaen, det libanesiske pundet, har mistet over 90 prosent av verdien sin målt mot den amerikanske dollaren, og Verdensbanken har kalt den økonomiske krisen som blant verdens verste siden midten av 1800-tallet. Politikere har fått mye av skylden på grunn av sin manglende evne, og vilje, til å håndtere situasjonen. Vis mer

I 2020 ga Norge 531 millioner norske bistandskroner til Libanon, viser tall fra Norad.

En del av de norske bistandsmidlene går til såkalt «cash assistance», en kontantutbetaling til familier som har behov for det. Dette er midler som Norge deler ut gjennom flere av FNs organisasjoner.

Men før de når de trengende, må de gjennom det libanesiske bankvesenet hvor bistandsorganisasjonene da har fått dårlige vekslingskurser. Det er her verdien forsvinner.

Staten har før den økonomiske kollapsen sagt at 1 dollar er verdt 1507 libanesiske pund, men etter den økonomiske kollapsen har valutaen stupt jevnt og trutt.

Nå mener markedet at 1 amerikansk dollar er verdt 30 000 libanesiske pund. Altså rundt 95 prosent mindre enn det bankene mener, viser Lirarate.org, av de mange nettstedene som publiserer markedsprisen.

Alt av varer, som dagligvarer, restauranter og handel, har siden da foregått til markedspris, eller en svartebørspris om du vil.

MARKEDET: På slike uregulerte apper kan libanesere følge utviklingen til det libanesiske pundet.

SENTRALBANKEN: Befolkningen har fått nok av bankene i Libanon. Her er sentralbanken nedtagget og nedstengt.

Valutastrid

Samtidig har de gitt bistandsmidlene til FN-organisasjonene en egen valuta, en såkalt «UN donor rate».

Kursen har konsekvent vært vesentlig dårligere enn det markedet mener.

En kartlegging VG har utført, viser at organisasjonene i snitt tapte 50,2 prosent av den reelle markedsverdien på midlene sine i 2020 når de skulle gi kontantutbetalinger.

Pengene forduftet

Verdens matvareprogram (WFP) og FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) er organisasjonene som mottar størst andel av norske skattekroner. De mottok henholdsvis 50 og 55,5 millioner norske skattekroner i 2020 til deres arbeid i Libanon, viser tall fra Norad.

Over flere måneder har VG vært i kontakt med UNHCR, men de har ikke villet si hvilken vekslingskurs som har blitt brukt.

Da VG presenterte våre utregninger, bekreftet de at VG hadde tatt utgangspunkt i den samme vekslingskursen UNHCR hadde fått.

Samlet mellom WFP og UNHCR har minst 32 millioner norske skattekroner blitt borte som følge av dårlige valutakurser, viser VGs utregninger.

FLYKTNINGER: Syrere står i kø utenfor en bank i Bekaa-dalen i Libanon for å ta ut kontantstøtte som de får fra FN-organisasjonen WFP.

TELTLEIR: Dette er en leir som huser syriske flyktninger. Søppel, minimal tilgang på strøm, gjørme og lite vann preger hverdagen der.

UNHCR og WFP uttaler at deres andre drift- og administrasjonskostnader, utenom kontantutbetalinger til flyktninger, betales i amerikanske dollar og at disse dermed ikke er påvirket av valutasvingninger. Slike utgifter kan være drifting av skoler, administrasjon, helsehjelp og lignende.

VG har bare undersøkt disse to organisasjonene for regnskapsåret 2020, da de er blant dem som mottar mest offentlig pengestøtte fra Norge, og som i størst grad må belage seg på det libanesiske bankvesenet.

Men det er mange andre organisasjoner som også mottar betydelige mengder med bistandsmidler.

Beregningene til VG viser at det også ut 2021 har forsvunnet millionbeløp som følge av dårlige vekslingskurser, før bistandsorganisasjonene siden 2021 har fått en kurs tettere opp mot markedskursen.

Info Slik har VG jobbet Da Reuters i fjor sommer avslørte at 250 millioner dollar forsvant på grunn av dårlige vekslingskurser, startet VG et arbeid med å se på de norske bistandsmidlene og i hvilken grad de ble påvirket. VG har sendt en rekke innsynsforespørsler til Norad og UD, men det har vært svært knapt med dokumentasjon knyttet til valutatap i Libanon. Et av UD-dokumentene som omtalte bistand ble VG nektet innsyn i, av hensyn til Norges utenrikspolitiske interesser. Etter en ny klagerunde fikk VG innsyn. VG rettet også henvendelser til bistandsorganisasjonene som gjentatte ganger ikke ønsket å være åpne om hvilke kurser som er blitt brukt. Dermed måtte VG regne selv. Utregningene baserer seg på et sammenstilt datasett av markedskursen fra lirarate.org, som er satt opp mot valutakurser som er blitt presentert andre steder, slik som en WFP-rapport og hos The New Humanitarian. Kursen bistandsorganisasjonene har fått har ligget på mellom 1507 og 3900 libanesiske pund for én dollar i 2020, vesentlig lavere enn markedsraten.

Disse valutakursene er så sammenstilt og satt opp mot andelen av bistandskronene som brukes som cash assistance, basert på regnskap fra WFP og UNHCR. Organisasjonene har ikke gitt VG nøyaktige datoer for når vekslingene fant sted, så vi har basert oss på det gjennomsnittlige valutatapet gjennom hele året. Slik har VG kommet frem til hvor mange millioner som er forsvunnet. UNHCR bruker nesten halvparten midlene sine i Libanon på kontantutbetalinger, viser deres årsrapport. Av de 25,14 millionene med norske bistandskroner som skulle til trengende familier, forsvant 12,62 millioner norske skattekroner til bankvesenet i stedet, viser VGs utregninger. Først etter at UNHCR fikk presentert VGs utregninger, valgte UNHCR å meddele hvilken vekslingskurser de har brukt. De var de samme VG hadde brukt som grunnlag. Norge bidro inn til WFP med 50 millioner norske skattekroner, og 80,85 prosent av disse midlene skulle gå til kontantutbetalinger til syrere og libanesere, viser deres årsrapport. Det tilsvarer 40,43 millioner av norske norske skattekroner. Men av disse 40,43 millionene med norske bistandskroner, forsvant 20,3 millioner på veien og inn til bankene i stedet, viser VGs utregninger. Samlet mellom WFP og UNHCR har altså minst 32,92 millioner norske skattekroner blitt borte som følge av dårlige valutakurser. Alle tallene er blitt presentert til de respektive organisasjonene som ikke har kommentert på VGs utregninger. Vis mer

Vil ikke svare

Talsperson for FN-organet UNHCR, Anders Aalbu, skriver i en e-post til VG at da økonomien kollapset, måtte de jobbe raskt for å finne en akseptabel løsning for å minimere økonomiske tap, samtidig som bistanden måtte fortsette.

– Hjelpen kunne ikke vært stoppet i én måned for å vente til det ble enighet om en akseptabel valutakurs, da familier er avhengige av denne hjelpen for å overleve, skriver han.

Videre skriver han:

– I lys av ytterligere devaluering av det libanesiske pundet, fortsetter UNHCR og andre FN-organer å gå inn for en bærekraftig og rettferdig løsning på valutakursspørsmålet, til det beste for både flyktninger og sårbare libanesere, og for å sikre at bistanden når mottagerne direkte.

LEIR: Byen Arsal i Libanon huser flere titalls tusen flyktninger. Her fra i fjor sommer.

VG har også stilt flere spørsmål til Verdens matvareprogram, men de har valgt å svare med en uttalelse fra deres talsperson Julie Martinez.

Der trekker hun frem at det nå er blitt fremforhandlet en bedre valutakurs.

– Takket være den fortsatte forhandlingen fra WFP og partnere, brukers nå en humanitær valutakurs som er 99 prosent opp mot den parallelle markedskursen.

– Uten denne forhandlingen, og gitt at den offisielle kursen er 1507 LBP til USD, så ville WFP trengt ytterligere 1,1 milliarder dollar for å nå ut til like mange, skriver hun.

Info Slik svarer UNHCR «I en tid hvor minst 90 % av de syriske flyktningene lever i ekstrem fattigdom, og en økende andel libanesiske familier rammes av fattigdom, kan ethvert bidrag til å finansiere humanitær bistand utgjøre en betydelig forskjell i folks liv. Det raske, økonomiske sammenbruddet i Libanon betydde at humanitære organisasjoner var nødt til å jobbe raskt for å komme opp med en realistisk, akseptabel løsning som skal oppfylle to mål: (1) minimere økonomiske tap og samtidig (2) fortsette kritiske bistandsprogrammer og unngå å forårsake sjokkbølger i de sårbare samfunnene. Hjelpen kunne ikke vært stoppet i én måned for å vente til det ble enighet om en akseptabel valutakurs, da familier er avhengige av denne hjelpen for å overleve. Parallelt med svingningene i valutakursen kunne UNHCR fortsette å utvide kritiske assistanseprogrammer for å nå ut til flere sårbare flyktninger og gi livreddende bistand til mottagere med akutte behov i denne perioden. Og nå, per januar 2022, mottar 144 000 husholdninger der det bor syriske flyktninger cash-assistance. Når det er sagt, og i lys av ytterligere devaluering av det libanesiske pundet, fortsetter UNHCR og andre FN-organer å gå inn for en bærekraftig og rettferdig løsning på valutakursspørsmålet, til det beste for både flyktninger og sårbare libanesere, og for å sikre at bistanden når mottagerne direkte». Dette skriver talsperson i UNHCR, Anders Aalbu til VG. Vis mer

Korrupsjon

Libanon rangeres som en av verdens mest korrupte stater.

Undersøkelser viser at 91 prosent av den libanesiske befolkningen mener korrupsjon er svært utbredt i den offentlige sektoren.

Bankvesenet er blitt beskyldt for korrupsjon, i likhet med andre deler av den offentlige forvaltningen i landet. I mars ble også sentralbanksjefen siktet for hvitvasking og å kapitalisere på finanskrisen.

I en fersk rapport fra Verdensbanken kommer de med knallhard kritikk av hvordan landets ledere har skyld i den finansielle krisen Libanon befinner seg i.

DEMONSTRASJON: I slutten av januar kastet demonstranter nødbluss mot den libanesiske sentralbanken.

FRUSTRERTE: Demonstrantene mener at den libanesiske eliten har stjålet pengene og fremtiden deres.

VG har vært i kontakt med talspersonen for bankforeningen i Libanon, ABL, men de har ikke ønsket å svare på VGs henvendelser.

Heller ikke sentralbanken i Libanon ønsker å svare på spørsmål, og henviser til banken som FN-organisasjonene har brukt for de norske skattekronene, nemlig Banque Libano-Francaise.

De henviser tilbake til sentralbanken for ytterligere svar, men gir følgende uttalelse på spørsmål om det er brukt dårlige kurser for å heve landets sentrale valutabeholdning:

– Kursen som er brukt, er gitt fra sentralbanken og gitt videre til bistandsorganisasjonene. Det har ikke vært noe profitt for oss på utenlandske bankoverføringer.

ELITEN: Landets rike og politikerne får skylden for den dype økonomiske krisen mange libanesere har havnet i. Klasseskillene har bare økt i middelhavslandet.

STRØMKRISE: Det at staten knapt har hatt penger har også gjort at de har slitt med å tilby strøm til befolkningen. Store deler av Beirut må nå belage seg på private generatorer.

Slik svarer UD

Utenriksdepartementet, og Norad som er underlagt UD, fikk i vinter flengende kritikk av Riksrevisjonen for manglende oversikt og kontroll for hvordan norske bistandsmidler brukes.

I november kunne fagbladet Bistandsaktuelt melde at flere hundre millioner kroner med donormidler fra FN hadde havnet i hendene på Assad-regimet i Syria gjennom kunstig lave valutakurser.

– Hvordan kan norske skattebetalere være trygge på at norske bistandsmidler havner der de skal?

– UD har nulltoleranse for økonomiske misligheter og annen misbruk av felleskapets midler, og vi arbeider målrettet for å sikre at bistandsmidler blir brukt som forutsatt, heter det i en uttatelse fra statssekretær Henrik Thune.

Han skriver videre:

– Vi gir våre partnere mye ansvar i arbeidet med den humanitære innsatsen. Vi har ikke regnet på mulig valutatap, og har dermed ikke grunnlag for å slå fast om prosentandelen som VG har kommet fram til er riktig.

– De humanitære organisasjonene har i en situasjon med store humanitære behov og økonomisk kollaps balansert to viktige hensyn: 1) minimere finansielt tap og samtidig 2) opprettholde kontinuitet i støtteprogrammene som er helt nødvendige for sårbare mennesker som mottar støtten. I en akutt krisesituasjon valgte de å opprettholde støtteprogrammene til mennesker som var avhengige av denne hjelpen. Vi forstår og støtter denne prioriteringen, skriver Thune.

Info VGs Midtøsten-kontor Kyrre Lien er VGs Midtøsten-korrespondent med base i Beirut, Libanon. Har du tips til andre reportasjer og historier vi burde fortelle fra regionen, ta gjerne kontakt. E-post: kyrre.lien@vg.no / kyrre.lien@protonmail.com

Instagram: @kyrrelien

Twitter: @kyrre

Signal: Ta kontakt for nummer Vis mer

VG I BEIRUT: Journalist og fotograf Kyrre Lien rapporterer fra Libanon.

Les gjerne også disse sakene om Libanon: