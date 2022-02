TERRORTILTALT: Salah Abdeslam, avbildet i 2016.

Rettspsykiatere om terrortiltalt: «Et vanlig menneske ...»

For første gang har rettspsykiatere vurdert Salah Abdeslam (32). Han står tiltalt for å ha deltatt i drapene på 130 mennesker i Paris i 2015. Onsdag fortsetter rettssaken.

Av Sindre Camilo Lode

Publisert: Nå nettopp

Det er fredag kveld, 13. november 2015 i Paris: Tre selvmordsbombere går til angrep ved inngangene til Stade France under vennskapskampen mellom Frankrike og Tyskland.

I tiden rundt og like etter angripes fem andre lokasjoner i den franske hovedstaden, deriblant konsertarenaen Bataclan.

Terroristene rekker å ta livet av 130 mennesker og såre over 400, flere av dem kritisk. Syv av terroristene dør selv samme kveld, mens to blir drept av politiet fem dager senere.

Men én av dem slapp unna med livet i behold – Salah Abdeslam.

I fire måneder etter det dødeligste angrepet på fransk jord siden krigen, jakter politiet ham. Til slutt blir Abdeslam arrestert i Belgia og dømt til 20 år i fengsel for drapsforsøk på belgiske politifolk.

Han er trolig den eneste overlevende av personene som var med på å gjennomføre selve terrorangrepet – som den militante islamistiske gruppen IS tok på seg ansvaret for.

SELVMORDSANGREP: Tilskuere samlet seg ute på banen etter selvmordsbombere gikk til angrep ved to innganger til Stade France fredag kveld 13. november i 2015 i Paris.

Abdeslam nektet lenge både å samarbeide med retten og å la seg vurdere av rettspsykiatere i forbindelse med Paris-angrepene.

Men nå har to psykiatere intervjuet ham i to og en halv time, skriver den belgiske avisen L’Avenir, som har fått innsyn i den psykiatriske rapporten på 35 sider.

Psykiaterne mener at Abdeslam har hatt to liv – det ene i forkant av radikaliseringen og det andre i etterkant.

Det første livet omtaler de som vanlig – og konkluderer: «Den forrige personligheten ser ikke ut til å ha blitt komplett begravd».

Rettssaken mot 20 personer i forbindelse med angrepet startet i september og er den største i Frankrikes historie. De fleste av de tiltalte er anklaget for logistisk og transportmessig å ha hjulpet med gjennomføringen av angrepet.

«Satt i gang en utvikling»

Under den første dagen i retten, svarte Abdeslam på hvilket yrke han har:

– Jeg ga avkall på alle yrker for å bli en kriger for IS, sa han da.

Ifølge rettspsykiaterne har tiden i rettssalen, spesielt ofrenes berettelser, tvunget frem en reaksjon fra Abdeslam.

«Konfrontasjonen med ofrenes smerte ser ut til å ha satt i gang en utvikling», skriver de i rapporten.

De definerer ham som «et vanlig menneske som selv har engasjert seg i en totalt dehumanisering».

Før han ble radikalisert, skal han ha levd et liv likt visse andre unge personer i nabolaget Molenbeek, vest i Brussel i Belgia, skriver avisen L’avenir: Nyte livet, feste, fra tid til annen røyke en joint og være involvert i småkriminalitet.

OFRE: Mennesker blir evakuert fra konsertscenen Bataclan etter at terroristene gikk til angrep her.

Mener han har et arsenal av begrunnelser

Til tross for at rettspsykiaterne mener at den gamle personligheten fremdeles finnes, mener de at radikaliseringen er så dyp at den hindrer ham i å dvele ved denne lettere perioden i livet.

«Han usvikelige forpliktelse har kvittet ham med enhver indre debatt, for enhver tenkning i første person. Det er ekstremt naivt å forvente at han skal vise følelser», heter det videre i rapporten, ifølge avisen.

De to sakkyndige mener videre at et «helt arsenal av ideologiske og oppdiktede religiøse begrunnelser, legitimering og alibier, har blitt tenkt ut for ham».

Og at dette for ham viser at «ondskap nesten alltid er begått i det godes navn».

De konkluderer med at dette totalitære arsenalet beskytter Abdeslam fra mennesket han var før, og som han kanskje en gang vil kunne bli igjen.

Utelukker ikke «rehumanisering»

Samtidig kommer også rapporten inn på hva som kan skje om han tar inn over seg hva han har gjort.

Her mener psykiaterne at han enten kan komme til å holde fast ved sitt narrativ, og på den måten beskytte seg selv – eller at han risikerer å bli konfrontert med en «depressiv kollaps» ved å stille spørsmål om det han har gjort.

De utelukker ikke at han kan ende opp noen av stedene:

«En rehumanisering på bekostning av selvmordsrisiko er ikke lenger utelukket, like lite som en endelig inneslutning i den totalitære rustningen er utelukket».

Abdeslam – sammen med elleve av de andre tiltalte – risikerer livstid i fengsel dersom de blir funnet skyldige. Han bar selv en bombevest under angrepet, men skal ifølge påtalemyndigheten ikke ha klart å detonere den og kastet den i en søppelbøtte på gaten. Han hevder selv at han ikke drepte noen under angrepet.