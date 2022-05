O’Rourke til VG etter pressekonferanse-drama: − Jeg forteller sannheten

UVALDE/OSLO (VG) Den demokratiske politikeren Beto O’Rourke ble onsdag kveld kastet ut av en pressekonferanse etter skoleskytingen i Uvalde i Texas.

O’Rourke, som nærmet seg podiet idet den republikanske Texas-guvernør Greg Abbot var i ferd med å avslutte sitt innlegg, forstyrret pressekonferansen.

Abbot snakket om utfordringer med psykisk helse etter skoleskytingen i Uvalde, Texas, men sa ingenting om å gjøre våpenlover strengere.

– Dere gjør ingenting! Det er fullstendig forutsigbart, sa O’Rourke.

Han stiller som den demokratiske guvernør-kandidaten i Texas mot Greg Abbot.

Det skapte umiddelbart sterke reaksjoner blant folken som var sammen med guvernøren på scenen. Flere ropte at han måtte komme seg ut og at det var upassende av ham.

– Du er en syk faen som bruker dette til å fremme ditt personlige synspunkt, ropte en av personene som sto ved siden av Abbot.

O’Rourke ble kastet ut av lokalet.

O’Rourke er kanskje mest kjent for at han stilte som kandidat til å bli Demokratenes presidentkandidat i 2016. Han tapte da mot Hillary Clinton, som tapte presidentvalget mot Donald Trump.

– Jeg forteller sannheten

VG var blant mediene som møtte O’Rourke idet han ble kastet ut. Da forklarte han hvorfor han gikk frem til podiet for å ta ordet.

Han sier at han har mye å si, men ikke fikk sagt alt.

– Du ble kastet ut, men hvorfor forlater du stedet?

– Fordi jeg forteller sannheten. Disse barna døde fordi guvernøren i staten Texas, den mektigste mannen i staten, velger å ikke gjøre noe. Han dro til Santa Fe High School da barn ble drept i sine klasserom, sa til foreldrene at han skulle gjøre noe, men gjorde ingenting. Han kom til min hjemby El Paso etter 23 personer ble drept. Han sa han skulle gjøre noe, men gjorde ingenting, sier han.

– Hva er sannheten?

– Disse barna døde fordi guvernøren i staten Texas, den mektigste mannen i staten, velger å ikke gjøre noe, sier O’Rourke.

– Det eneste han gjorde var å gjøre det enklere å kjøpe skytevåpen.

Anklager guvernøren

O’Rourke anklager guvernør Abbot for å ikke gjøre noe for å stoppe skytetragedier.

– Du har tidligere sagt «vi skal ta din AR15», vil du si det igjen?

– Ingen bør ha en AR15. Det er ingen grunn med mindre du er en soldat i krig fordi det er et våpen som er designet for å ta livet av mennesker, sier han til VG.

– Hvis det ikke skjer noe nå, så vil jeg høre noe og jeg er ikke alene.

– Noen vil kanskje kalle dette et «politisk teater». Hvordan vil du svare på det?

– Jeg vil kalle dette «endring». Jeg mener den endringen er nødvendig.

O’Rourke sier at Abbot skrøt av at man kan kjøpe våpen uten bakgrunnssjekk og trening.

– Du vet, han snakket om at det som skjedde var ondskap. Den eneste ondskapen er den han fortsetter å utsette innbyggere i Texas for. Han sa det var uforutsigbart. Men dette var forutsigbart. Og jeg forutser at dette vil fortsette å skje når du har en guvernøren som ikke stand up for texanere

– Hans eneste interesse er våpenlobbyen. Han skal tale for National Rifle Association-kongressen fredag denne uken, bare dager etter disse barna ble drept, sier han.

– Ondskap rammet

Mandag gikk 18 år gamle Salvador Ramos inn i barneskolen Robb Elementary i Uvalde i Texas. Før han selv ble skutt og drept av politiet, rakk han å drepe 19 barn og to voksne ved skolen i den verste skoleskytingen på amerikansk jord på ti år.

Før O’Rourke avbrøt pressekonferansen bekreftet Abbott at gjerningsmannen skjøt sin egen bestemor i ansiktet, før han satte ferden mot skolen.

– La meg påpeke det opplagte først: Ondskap rammet Uvalde i går. Alle som skyter bestemoren sin i ansiktet må ha ondskap i hjertet, sa han.

– Men det er langt ondere å skyte ned barn. Det er ikke tolererbart å ha folk blant oss som dreper barn på skolen, fortsatte han.

Abbott sa at texanere sørger sammen me Uvalde.

– Familier er ødelagt, sa han.

Delte innlegg i sosiale medier

Abbott sa han vil rette opp enkelte opplysninger som har kommet frem etter skytingen.

– Det første som skjedde var at skytteren skjøt bestemoren i ansiktet. Hun ringte så politiet, mens han løp til skolen, sa han.

19 barn er blitt drept.

To ansatte ved skolen mistet livene sine.

17 personer ble skadet, men ikke livstruende skadet.

Tre politibetjenter ble skadet.

Om hendelsesforløpet på skolen, fortalte Abbott følgende:

– Betjenter gikk mot skytteren og kommuniserte med ham. Han gikk så inn en bakdør og ned en gang og inn i et klasserom, som hadde dør inn til et annet klasserom. Politiet tok seg inn i det klasserommet og tok livet av skytteren.

Abbott sa at det ikke var noen forvarsel om skoleskytingen, bortsett fra innlegg Facebook omkring en halvtime før skoleskytingen:

I det første innlegget skal gjerningsmannen ha skrevet «Jeg skal skyte bestemoren min.

I det andre innlegget skal han ha skrevet «Jeg skjøt bestemoren min».

I det tredje innlegget, omtrent et kvarter før skoleskytingen, skrev han «Jeg skal skyte en barneskole».

Abbott opplyste at det ikke finnes opplysninger om at gjerningsmannen tidligere har hatt problemer med mental helse. Likevel trakk han frem problemer med mental helse i Uvalde.

– Vi har et problem med folk som er mentalt syke i dette lokalsamfunnet. Vi trenger midler til å håndtere det, skal både ordføreren og sheriffen ha sagt.

Ramos’ motiv er så langt uklart, men ifølge delstatsmyndighetene skal han ha handlet alene.

Før han gikk inn på barneskolen, skal Ramos ha skutt bestemoren sin og krasjet bilen i veikanten like ved skolen.

Uvalde er en liten by med omtrent 16 000 innbyggere, omtrent 135 kilometer vest for San Antonio, helt sør i Texas. Lokalsamfunnet er i sjokk etter hendelsen.