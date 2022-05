FØLGER DEBATTEN: PKK-talsmann Zorgan Hiwa har gått med på å la seg intervjue av VG. Bildet er tatt for en tid tilbake.

Geriljaen i sentrum av Nato-bråket har en oppfordring til Norden

De er i kjernen av den vanskelige Nato-floken som har satt Sverige og Finlands medlemskap på vent. I dette VG-intervjuet tar den terrorstemplede geriljagruppen PKK ordet.

Av Amund Bakke Foss

– Jeg er informert om debatten som pågår i Europa nå, sier Zorgan Hiwa til VG på telefon fra en geriljabase i Qandil-fjellene i nordlige Irak.

– Vi oppfordrer alle i nordiske land, både statene og folket, til ikke å la Erdogan påvirke deres nasjonale stolthet og politiske og territoriale integritet. Ikke bukk under for Erdogans press.

I om lag 20 minutter snakker vi med PKK-talsmannen, etter at intervjuet først ble utsatt som følge av et tyrkisk droneangrep i området der han nå befinner seg.

PKK sier dette er den første gangen de uttaler seg som den pågående Nato-debatten.

PÅ MARSJ: PKK-krigere fotografert i Nord-Irak i 2013.

– Tyrkia misbruker sitt NATO-medlemskap

Da Sverige og Finland søkte Nato-medlemskap som følge av Russlands angrepskrig i Ukraina, så Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan en mulighet:

Alle medlemslandene i Nato kan nemlig blokkere utvidelser i alliansen. Med det kunne Tyrkia presse Sverige og Finland i det betente spørsmålet om Erdogans erkefiende: Det kurdiske arbeiderpartiet og geriljagruppen PKK.

«Sverige har rottet seg sammen med kurdiske terrorister», har den tyrkiske presidentens rådgiver İlnur Çevik uttalt i et intervju med VG.

«PKK har parader i gatene i Sverige og Finland», påsto han videre.

Et av Tyrkias mål er å få de nordiske landene til å ta avstand fra PKK og kurdere som de mener har tilknytning til PKK.

I den pågående NATO-debatten sier PKK-talsmann Hiwa til VG at europeiske land, og nordiske land spesielt, ikke må la seg presse for å løse Nato-komplikasjonen som Tyrkias innblanding har skapt.

– I de nordiske landene er det mange kurdiske folk som har flyktet fra det de totalitære, teokratiske og autoritære regimene i Irak, Syria, Iran og Tyrkia. De søker tilflukt hos dere og gjør sine egne sosiale aktiviteter. De respekterer menneskerettigheter, sier han, før han legger ekstra vekt på sine neste ord:

– Dere må ikke bukke under for Erdogan, bare for å gjøre ham mer medgjørlig. Erdogan representerer en ekspansjonistisk, ottomansk mentalitet.

– Tyrkia er jo medlem av Nato og alliert med blant annet Norge. Hva tenker du om at andre Nato-land aksepterer Tyrkia som en alliert?

– Jeg mener det er på høy tid at de europeiske landene revurderer Tyrkias rolle i Nato. De burde ikke godta alt Tyrkia gjør, bare fordi de er et Nato-land. Tyrkia har brukt alliansen for å stilne kritikken fra andre Nato-land i møte med brudd på menneskerettighetene, massakre og invasjoner i regionen.

Han legger så til:

– Tyrkia misbruker sitt Nato-medlemskap som en forsvarsmekanisme, slik at de kan fortsette sine overgrep mot kurderne.

LANG KONFLIKT: En kommandør i PKK fotografert nære den tyrkiske grensen i Irak i 1999.

«Erdogan vil skape et nytt ottomansk rike»

I skyggen av Ukraina-krigen har Tyrkia siden midten av april startet en tung militæroffensiv mot PKK, som er kategorisert som en terrorgruppe i Tyrkia, EU og USA.

Tyrkiske jagerfly, helikoptre og væpnede droner bomber gruppens gjemmesteder, tunneler og ammunisjonslagre i fjellregionene i Nord-Irak.

– De tyrkiske væpnede styrkene startet operasjonen for å rydde områdene okkupert i Nord-Irak for terrorister, har Erdogan sagt.

Hiwa beskriver Erdogans angrep som en «full krig i nordlige Irak».

– Tyrkia angriper våre geriljaposisjoner med angrepshelikoptre for å bryte ned motstanden og ta over områder her for å skape et slags nytt ottomansk rike, sier han.

Ifølge ham har angrepene ikke klart å bryte ned PKKs posisjoner og han hevder at 490 tyrkiske soldater er drept i kampene.

Mens Erdogans styrker nå er på offensiven i Nord-Irak, er tyrkiske diplomater også på offensiven i den pågående debatten om utvidelse av Nato. De to offensivene er tett knyttet sammen – med PKK som fellesnevner.

«Vi ble tvunget til å ta til våpen»

Det kurdiske arbeiderpartiet (PKK) ble dannet i Tyrkia i 1978 av aktivisten Abdullah Öcalan, og kombinerte revolusjonær marxisme med kurdisk nasjonalisme.

Etter en langvarig, ulmende konflikt med tyrkiske myndigheter, kunngjorde gruppen væpnet kamp i 1984.

I den 38 år lange konflikten som har fulgt, er over 50.000 mennesker drept – de fleste av dem kurdere. Den tyrkiske hæren kan ha mistet så mange som 10.000 soldater. Et stort antall politiske drap er begått av begge parter i konflikten.

Mens mange ser på PKKs kamp som frigjøring, har Tyrkia presset på for at omverdenen skal dele deres syn på hvor stor terrorfare gruppen utgjør.

Bakgrunn: 100 år med svik – dette er kurdernes kamp

KJEMPET MOT IS: Medlemmer av PKK ved en base i Sinjar i Nord-Irak i 2015. PKK og deres søsterorganisasjon YPG i Syria var avgjørende i kampen mot IS.

VG tar opp denne anklagene med talsmannen Zorgan Hiwa.

– PKK representerer frihetskampen for det kurdiske folket. Vi forsvarer kurdernes rett til å leve i frihet. Det er slik vi beskriver oss selv, sier han og fortsetter:

– Vi ble tvunget til å ta til våpen fordi Tyrkia har stengt ned alle andre muligheter for kurderne til å uttrykke seg. De forsøker å presse andre land til å stemple oss som terrorister, selv i land der vi aldri har operert.

Svarer på terroranklager

– EU og USA stempler dere som en terrorgruppe?

– Ja, de godtar denne stemplingen som følge av politiske og økonomiske interesser med tyrkiske myndigheter.

– Men uskyldige sivile er drept i angrep dere har gjennomført. Forstår du at noen mener at dere er en terrororganisasjon?

– Gjennom vår kamp har vi aldri, noe sted, med overlegg angrepet sivile. Det har kanskje vært noen som er rammet i krigføringen av våre styrker, men det har ikke vært vårt mål. Våre militære mål har vært rettet mot det tyrkiske militæret. Ingen steder i verden har vi bevisst angrepet sivile.

Kurdere i demonstrasjonstog mot Tyrkias invasjon av nordøstlige Syria, i Oslo, 2019.

– Hvordan vil du beskrive PKKs tilknytning til, og samarbeid med, grupper i de nordiske landene?

– Vi har for eksempel ingen offisiell tilstedeværelse i Sverige, men det er mange kurdere der som gjør deres eget sosiale arbeid som jobber for kurdernes rettigheter.

– Tyrkia bruker nå påstått PKK-tilknytning for å sverte kurdere som jobber for kurdernes rettigheter i Norden, for så å presse nordiske myndigheter til å endre politikk. Skaper dere i PKK et problem for disse kurderne?

– Vår bevegelse har stor støtte blant det kurdiske folket. De vet og føler at PKK står for frihet.

Fra PKKs fjellbase i Nord-Irak legger han så til:

– Men for Erdogan er alle som jobber for kurdiske rettigheter terrorister, alle som snakker kurdisk, synger på kurdisk og plystrer på kurdisk er terrorister. Slik er Tyrkias holdning.