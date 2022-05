Erdogans rådgiver til VG: − Sverige har rottet seg sammen med kurdiske terrorister

President Erdogan står knallhardt på sine steile krav til Sverige og Finland. – Han er veldig bestemt, sier den tyrkiske lederens rådgiver til VG.

Av Ingeborg Huse Amundsen

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Det er pågående diskusjoner og forhandlinger på gang, det ville være dumt av meg å spå hvordan dette vil ende, sier İlnur Çevik på telefon fra presidentpalasset i Ankara da VG ringer.

Han har sittet som den tyrkiske presidenten Recep Tayyip Erdogans rådgiver i en årrekke, og er tidligere redaktør for den tyrkiske storavisen Hurriyet Daily News. Çevik har også vært rådgiver for de tidligere statsministrene Suleyman Demirel og Necmettin Erbakan på 1990-tallet.

Han kjenner tyrkisk politikk fra innsiden av maktens sentrum. Og nå er det full aktivitet i presidentpalasset, kan han fortelle til VG.

– Vi er alle veldig opptatte med denne saken.

Og saken han snakker om, det er utvidelsen av Nato, der Sverige og Finland har søkt om medlemskap i forsvarsalliansen.

PÅ INNSIDEN: İlnur Çevik er seniorrådgiver til Tyrkias president Erdogan.

Dette er det viktigste kravet

Tyrkia, som et av 30 medlemsland i Nato, har gått ut og midlertidig blokkert søknadene til de nordiske landene. Årsaken er at regjeringen i Ankara hevder at landene er en «frihavn for terrorister». Tyrkia har fremmet en rekke krav til Sverige og Finland.

– Hvor bestemt er Erdogan på å få dette gjennom?

– Han er svært bestemt. Han stoler ikke på disse folkene. Sverige og Finlands statsministre og regjeringer kan komme med så mange løfter de bare vil, men dette er bare snakk. Men når de en dag må gå av, kommer en ny ledelse som kan si at dette aldri var en avtale. Derfor krever vi garantier i parlamentet, slik at avtalen ligger fast, svarer Çevik.

I møte med tyrkiske studenter i Istanbul onsdag, fremholdt president Erdogan de samme argumentene og forsikret om at Tyrkia ikke vil gi etter:

– Vi vil fortsette å fremme vår politikk på en bestemt måte, sa Erdogan i en video presidenten har delt på sin Twitter-profil.

På spørsmål om hva som er Tyrkias viktigste krav, svarer Erdogans seniorrådgiver til VG:

– Hvis disse to landene skal inn i Nato, må de respektere Tyrkias sikkerhetshensyn. Dette er noe de aldri tidligere har gjort.

TALER TIL SINE: Erdogan under en tale til sitt regjeringsparti AKP 18. mai i Ankara.

Mener saken er enkel

Presidentrådgiveren hevder at Sverige og Finland i lang tid har støttet det kurdiske arbeiderpartiet PKK, som er terrorstemplet i Tyrkia, og i EU og USA. Det er en stor kurdisk diaspora i særlig Sverige, og kurdere her driver organisasjoner og medier som støtter den etniske minoritetens kamp for like rettigheter.

En svensk riksdagspolitiker med kurdiske røtter har sagt til VG at anklagene fra Tyrkia om at Sverige er en frihavn for terrorister oppleves som forferdelige.

– PKK har parader i gatene i Sverige og Finland, påstår presidentrådgiver Çevik videre.

Det har vært arrangert en rekke prokurdiske demonstrasjoner i de nordiske byene, også i Oslo, blant annet som protest mot Tyrkias krigføring i de kurdiske områdene i Nord-Syria. Da PKK-leder Abdullah Öcalan ble arrestert tilbake i 1999, tok tusener av kurdere til gaten i Stockholm.

PKK-MOTSTAND: Tyrkere tok til gatene i protest mot PKK i Istanbul august 2015, etter at en tyrkisk soldat og tre kurdiske krigere ble drept under kamper i Kars øst i Tyrkia.

Tyrkia har vært i krig med PKK siden 1984, og flere hundre tusen liv er gått tapt på grunn av den væpnede konflikten.

– Selv om PKK er terrorlistet, overser Vesten PKK. Nå sier vi: Hvis Sverige og Finland skal bli medlem av vårt sikkerhetsapparat, må dere respektere våre sikkerhetshensyn. Dere må skrinlegge deres relasjoner til dem. Dere har rottet dere sammen med kurdiske terrorister. Vi ber om at dere slutter med det for å kunne bli våre allierte. Så enkelt er det.

Ber om garantier

Blant regjeringen i Ankaras krav til Sverige og Finland er at opphever sitt selvpålagte forbud mot våpeneksport til Tyrkia, som kom som en reaksjon på at Tyrkia gikk inn militært i Syria i 2019. Her kjempet tyrkiske styrker hovedsakelig mot den kurdiske militsen YPG, en søsterorganisasjon til det forbudte PKK.

– Hva skal til for at dere i den tyrkiske regjeringen sier «ok, vi godkjenner Sverige og Finlands Nato-søknader»?

– De må gi oss parlamentariske garantier. Vi trenger full parlamentarisk garanti, for regjeringer kan skiftes ut, men det som vedtas i parlamentet forblir.

– Hvilke garantier krever Tyrkia?

– Sverige og Finland må avslutte sine forbindelser til PKK. De må si at de ikke tolererer PKK på svensk og finsk territorium, svarer seniorrådgiveren.

Vil ha utlevert «hard core» terrorister

Çevik bekrefter at Tyrkia også har gått ut med en liste på 33 navn de krever utlevert fra Sverige og Finland. 12 av dem skal være bosatt i Finland, mens 22 personer er i Sverige.

– Vi ber ikke om å få kurdere på gaten i Sverige utlevert. Dette er snakk om «hard core» terrorister. Vi har bedt om utleveringen av disse velkjente PKK-terroristene i lang tid, og Sverige og Finland har ikke gitt dem til oss. De sier at det er en juridisk prosess, men dette har altså pågått i fem-seks år allerede, forteller Çevik.

Av de 33 personene skal det altså kun være mistenkte PKK-medlemmer. Eksil-tyrkere tilknyttet Gülen-nettverket, som Ankara anklager for å ha stått bak det mislykkede kuppforsøket i 2016, er ikke inkludert her, ifølge Cevik.

– Vi ønsker oss gülenistene også, men nå må vi først løse PKK-problemet. De burde ha utlevert dem til oss for lenge siden.

Avfeier at det er spill

En rekke eksperter på internasjonalt nivå har siden Erdogan satte seg på bakbeina overfor Nato-utvidelsen ment at dette er et forhandlingskort fra Ankaras side. Og at det Erdogan mest av alt prøver på, er å vinne velgere på hjemmebane, opprettholde det gode forholdet til Putin, samt få Biden til å komme på banen overfor Tyrkia og selge landet nye kampfly.

Erdogans seniorrådgiver sier på sin side at dette ikke er et spill.

– Vi gjør ikke dette for å være opportunistiske, eller bruke dette som et trumfkort. Men vi sier at hei, hvis vi skal sitte som allierte rundt samme bord som disse folkene, er det visse regler de må ta hensyn til.

HEKTISK MØTEVIRKSOMHET: USAs utenriksminister Antony Blinken (t. h) møtte sitt tyrkiske motstykke Mevlüt Çavusoglu i FN onsdag.

Viser til artikkel 5

İlnur Çevik viser til kjernen i Nato, nemlig artikkel fem, som fastslår gjensidig bistand ved et væpnet angrep på en av partene i traktaten. Det vil si prinsippet om «en for alle, alle for en». Tyrkia synes det er vanskelig å skulle bistå Sverige eller Finland, slik situasjonen er i dag, forklarer han.

– Sverige og Finland er små land med små forsvarsstyrker. Mens vi har den nest største hæren i Nato. Hvis vi skal rykke ut for å hjelpe disse landene når det trengs, må vi kunne stole på dem. De må bli virkelig allierte.

– Noen mener at striden egentlig ikke handler om Sverige og Finland, men om USA, og at Erdogan ønsker økt respekt fra Biden?

– Vi er ikke ute etter respekt. Vi er Nato-allierte, og Tyrkia har vært en perfekt alliert i krigen i Afghanistan, Bosnia og nå i Ukraina, avslutter presidentrådgiveren.