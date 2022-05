SKYTING: Flere skal være drept etter en skyting på en barneskole i Texas.

To drept og flere skadet etter skoleskyting i Texas

To er drept og minst 14 skadet etter en skoleskyting på en barneskole i Uvalde i Texas. En gjerningsperson er pågrepet.

Publisert:

Tirsdag klokken 12:17 lokal tid meldte myndighetene i byen Uvalde i Texas at det pågikk skyting på barneskolen Robb Elementary School.

Et stort antall politifolk rykket ut, og alle skoler i området ble stengt.

Kort tid etter opplyste politiet klokken 13:06 at en mistenkt gjerningsperson var pågrepet.

CNN har fått bekreftet at to personer er blitt drept og at 16 personer er skadet.

Ifølge lokale medier er de to drepte barn.

Uvalde Memorial Hospital (UMH) skriver på Facebook at de har fått inn 13 barn til sykehuset.

– To individ som ankom UMH var omkommet. Ingen ytterligere detaljer er tilgjengelige, skriver de.

Uvalde ligger 135 kilometer vest for San Antonio, helt sør i Texas.

Politiet varsler at de vil holde en pressekonferanse.

Saken oppdateres!