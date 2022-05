1 / 4 RYKKET UT: Et stort antall politibetjenter var på plass utenfor barneskolen tirsdag. SKYTING: Et stort antall politibetjenter rykket til skolen. forrige neste fullskjerm RYKKET UT: Et stort antall politibetjenter var på plass utenfor barneskolen tirsdag.

19 barn og to voksne drept i skoleskyting i Texas

UVALDE/OSLO (VG) Gjerningsmannen skal være en 18-åring fra småbyen. Politiet bekrefter at han er drept.

Dødstallet stiger etter angrepet på en barneskole i Uvalde, Texas, tirsdag.

Så langt er 19 barn og to voksne bekreftet drept, sier talsmann for offentlig sikkerhet i delstaten, Erick Estrada, til CNN.

Også gjerningsmannen ble drept under hendelsen.

Antallet forventes å stige ytterligere, ifølge politiet, melder en ABC-journalist på Twitter. Sykehus har bedt om bloddonasjoner for å behandle skadede.

– Gud, la barna mine ha det bra

– Gud, la barna mine ha det bra, sier Sandra Rivera (33) til VG om hva hun tenkte da hun hørte om skyteepisoden i hjembyen hennes.

Barna hennes – tre på seks, femten og seksten – var på skolen da det skjedde, en annen skole enn den som ble rammet. Hun skyndet seg for å hente dem hjem, forteller hun.

– Alle kjenner alle her. Så det er ganske vanskelig. Men, jeg mener, det er en veldig, veldig bra by, og jeg vet alle vil stå sammen og hjelpe.

PREGET: Alenemor Sandra Rivera gikk på skole med foreldrene til noen av barna som ble drept, forteller hun til VG.

Nabo: Hørte skudd

– Jeg hørte skuddene da jeg hentet posten og så jeg noen løpe mot skolen, sier en nabo av barneskolen til VG.

Han og kona ønsker ikke å få navnet sitt på trykk. Da mannen hørte skuddene, gikk han inn for å hente sitt eget våpen, forteller han.

– Jeg så den jævelen løpe gjennom, sier han.

– Da lyden begynte å komme nærmere, tenkte jeg faen ta meg, det er det. Så jeg grep våpenet mitt.

Texas-guvernør Greg Abbott opplyste tidligere om at de drepte elevene var mellom syv og ti år. De gikk på andre, tredje og fjerde trinn på skolen.

– Når foreldre leverer barna på skolen, forventer de å vite at de kommer til å kunne hente barnet når dagen er over, sa guvernøren etter tragedien.

– Og det er familier som er i sorg akkurat nå.

Abbott har identifisert gjerningsmannen som en 18-åring fra småbyen.

Den antatte gjerningsmannen skal ha skutt bestemoren sin før han gikk inn på skolen, ifølge både guvernør Abbott og senator Gutierrez. Sistnevnte fortalte CNN at han hadde fått opplysninger om at kvinnen «fortsatt holder ut».

Gjerningsmannen skal ha brukt et håndvåpen og trolig en rifle, opplyste guvernøren under en pressekonferanse sent tirsdag norsk tid. Han understreker at disse opplysningene så langt er ubekreftet.

Ifølge delstatens senator Roland Gutierrez skal den antatte gjerningsmannen ha anskaffet seg rifler da han fylte 18.

Uvalde er en liten by med omtrent 16.000 innbyggere, omtrent 135 kilometer vest for San Antonio, helt sør i Texas.

Tirsdag klokken 12.17 lokal tid (klokken 19.17 norsk tid) meldte myndighetene at det pågikk skyting på barneskolen Robb Elementary School.

Barneskolen har omtrent 475 elever. Resten av skoleåret skal være avlyst.

Et stort antall politifolk rykket ut, og alle skoler i området ble stengt.

To politimenn skal ha blitt truffet av skudd i utvekslingen med gjerningspersonen. De skal ikke ha betydelige skader.

Tiåring kritisk skadet

Uvalde Memorial Hospital (UMH) skriver på Facebook at de har fått inn 13 barn til sykehuset.

– To individer som ankom UMH var omkommet. Ingen ytterligere detaljer er tilgjengelige, skriver de.

CNN har snakket med sykehuset som sier at de også behandler en mann i 40-årene.

Universitetssykehuset i San Antonio bekrefter at en 66 år gammel kvinne og en ti år gammel jente er kritisk skadet. De har også inne en ti år gammel jente som er i stabil tilstand.

– Noen skyter

– Noen skyter inne på skolen. Jeg elsker deg.

Meldingen over skal ha kommet fra en gymlærer på baneskolen, som tekstet til noen i familien, skriver lokaljournalist Anastasiya Bolton på Twitter.

En kvinne forteller en lokal TV-kanal at barnebarnet hennes ble skutt i benet, men overlevde.

– Bestemor, det hørtes ut som fyrverkeri. Det var non stopp, forteller kvinnen at barnebarnet sa til KENS 5.

Gjerningsmannen (18) skal ha vært elev ved Uvalde High School. Han skal ha handlet alene og ble drept under hendelsen.

Dødeligste skyting på et tiår

– Hvorfor er vi villige til å leve med dette blodbadet? sa USAs president Joe Biden i en tale etter hendelsen, der han etterlyste strengere våpenlover i landet.

Tirsdagens angrep var den dødeligste skyteepisoden på en amerikansk barneskole på nesten et tiår. Sist var det barneskolen Sandy Hook i i Connecticut som ble rammet. 26 personer – 20 barn og seks ansatte – mistet livet i masseskytingen i 2012.

Tirsdag ettermiddag er det en stor ansamling av medier på stedet. Mens etterforskningen pågår inne på skolen, holder lokale kirker flere samlinger for lokalsamfunnet i sorg. Folk som bor i nærheten av skolen er tydelig berørte og vantro over hva som har skjedd.

CBS News har snakket med en annen nabo som sier at han hørte flere skudd.

– Vi var på vei til lunsj da vi hørte skudd. Det kom flere og flere. Vi satte oss i bilen og kjørte rundt hjørnet, der skolen ligger. Da så vi ansatte på et begravelsesbyrå som gråt og sa at folk skjøt på skolen, sier Derek som driver et bilverksted like i nærheten.

Begravelsesbyrået ligger like ved barneskolen.

– Jeg hørte kanskje fire eller fem skudd, sier han.

Tanten hans underviser i fjerdeklasse og en nevø og niese går på skolen. De er trygge, ifølge naboen.

– Tanten min hørte roping og så stillhet etterpå. De gjemte seg nok da, sier han.