14 barn og en lærer drept i skoleskyting i Texas

Gjerningsmannen skal være en 18-åring fra småbyen. Politiet bekrefter at han er drept.

Totalt 15 personer er bekreftet drept i angrepet på en barneskole i Uvalde, Texas, tirsdag.

De drepte elevene var mellom syv og ti år. De gikk på andre, tredje og fjerde trinn på skolen, ifølge Texas-guvernør Greg Abbott.

Abbot har identifisert gjerningsmannen som en 18-åring fra småbyen.

– Han skjøt og drepte 14 elever og en lærer på en forferdelig og uforståelig måte, sa Abbot etter tragedien.

Mannen skal, ifølge Abbot, ha skutt bestemoren sin før han gikk inn på skolen. Guvernøren ga ingen opplysninger om bestemorens tilstand.

– Jeg har ingen videre informasjon om sammenhengen mellom de to skyteepisodene, sa Abbot.

Gjerningsmannen skal ha brukt et håndvåpen og trolig en rifle, opplyste guvernøren under en pressekonferanse sent tirsdag norsk tid. Han understreker at disse upplysningene så langt er ubekreftet.

Politisjefen i Uvalde, Pete Arredondo, bekrefter at gjerningsmannen er død. Han skal ha handlet alene.

– Noen skyter

– Noen skyter inne på skolen. Jeg elsker deg.

Meldingen over skal ha kommet fra en gymlærer på baneskolen, som tekstet til noen i familien, skriver lokaljournalist Anastasiya Bolton på Twitter.

En kvinne forteller en lokal TV-kanal at barnebarnet hennes ble skutt i benet, men overlevde.

– Bestemor, det hørtes ut som fyrverkeri. Det var non stop, forteller kvinnen at barnebarnet sa til KENS 5.

Gjerningsmannen skal tidligere ha vært elev ved Uvalde High School.

Uvalde er en liten by med omtrent 16.000 innbyggere, omtrent 135 kilometer vest for San Antonio, helt sør i Texas.

Tirsdag klokken 12.17 lokal tid (klokken 19.17 norsk tid) meldte myndighetene at det pågikk skyting på barneskolen Robb Elementary School.

Barneskolen har omtrent 475 elever.

Et stort antall politifolk rykket ut, og alle skoler i området ble stengt.

To politimenn skal ha blitt truffet av skudd i utvekslingen med gjerningspersonen. De skal ikke ha betydelige skader.

Dødeligste skyting på et tiår

Tirsdagens angrep var den dødeligste skyteepisoden på en amerikansk barneskole på nesten et tiår, ifølge Sky News. Den gangen var det Sandy Hook barneskole i i Connecticut som ble rammet.

USAS president Joe Biden har varslet at han kommer med en uttalelse i løpet av kvelden lokal tid. Pressekonferansen er ventet klokken 02.15 ondag norsk tid.

Biden har beordret at det flagges på halv stang utenfor Det hvite hus og andre offentlige bygninger «som et tegn på respekt for ofrene», melder nyhetsbyrået Reuters.

Tiåring kritisk skadet

Uvalde Memorial Hospital (UMH) skriver på Facebook at de har fått inn 13 barn til sykehuset.

– To individer som ankom UMH var omkommet. Ingen ytterligere detaljer er tilgjengelige, skriver de.

CNN har snakket med sykehuset som sier at de også behandler en mann i 40-årene.

Universitetssykehuset i San Antonio bekrefter at en voksen kvinne og en ti år gammel jente er kritisk skadet.

Nabo: – Hørte fire-fem skudd

CBS News har snakket med en nabo som sier at han hørte flere skudd.

– Vi var på vei til lunsj da vi hørte skudd. Det kom flere og flere. Vi satte oss i bilen og kjørte rundt hjørnet, der skolen ligger. Da så vi ansatte på et begravelsesbyrå som gråt og sa at folk skjøt på skolen, sier Derek som driver et bilverksted like i nærheten.

Begravelsesbyrået ligger like ved barneskolen.

– Jeg hørte kanskje fire eller fem skudd, sier han.

Tanten hans underviser i fjerdeklasse og en nevø og niese går på skolen. De er trygge, ifølge naboen.

– Tanten min hørte roping og så stillhet etterpå. De gjemte seg nok da, sier han.