1 / 2 SKYTING: Et stort antall politibetjenter rykket til skolen. SKYTING: Et stort antall politibetjenter rykket til skolen. forrige neste fullskjerm SKYTING: Et stort antall politibetjenter rykket til skolen.

14 barn og en lærer drept etter skoleskyting i Texas

En gjerningsperson er pågrepet etter en dramatisk skyteepisode på en barneskole i Texas.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Guvernøren Greg Abott i Texas bekrefter at 14 elever og en lærer ble drept.

Han sier at gjerningsmannen er død etter trolig å ha blitt skutt av politiet. Ifølge guvernøren er gjerningsmannen en 18 år gammel mann fra Uvalde.

– Han skjøt og drepte 14 studenter og en lærer på en forferdelig og uforståelig måte, sier Abbot.

Tirsdag klokken 12:17 lokal tid - 19.17 norsk tid - meldte myndighetene i byen Uvalde i Texas at det pågikk skyting på barneskolen Robb Elementary School.

Et stort antall politifolk rykket ut, og alle skoler i området ble stengt.

Under en time senere meldte politiet at en mistenkt gjerningsperson var pågrepet.

Abbot sier at gjerningspersonen brukte et håndvåpen og trolig en rifle. Han understreker at det ikke er bekreftet.

To politimenn skal ha blitt truffet av skudd i utvekslingen med gjerningspersonen. De skal ikke ha betydelige skader, ifølge Abbot.

Politiet har varslet en pressekonferanse klokken 17, rundt midnatt norsk tid.

«Svært alvorlig»

Robb Elementary School har omtrent 475 elever, ifølge hjemmesiden deres.

Ordfører i Uvalde, Don McLaughlin, skriver i en tekstmelding til ABC News at det er «en svært alvorlig situasjon».

Han sier at de prøver å kontakte foreldre før de gir mer informasjon.

Alle aktiviteter og arrangementer på alle skoler i området er avlyst.

13 barn til sykehus

Uvalde Memorial Hospital (UMH) skriver på Facebook at de har fått inn 13 barn til sykehuset.

– To individ som ankom UMH var omkommet. Ingen ytterligere detaljer er tilgjengelige, skriver de.

CNN har snakket med sykehuset som sier at de også behandler en mann i 40-årene.

Universitetssykehuset i San Antonio bekrefter at en voksen kvinne er kritisk skadet.

Uvalde ligger 135 kilometer vest for San Antonio, helt sør i Texas.

Saken oppdateres!