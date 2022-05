FN-DIPLOMAT: Russlands FN-utsending Boris Bondarev skal ha trukket seg i protest

Russisk FN-diplomat skal ha trukket seg: «Aldri har jeg skammet meg så mye»

Den russiske FN-diplomaten Boris Bondarev skal ha trukket seg fra Russlands FN-delegasjon i protest mot sitt eget land.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Den russiske FN-diplomaten Boris Bondarev har ifølge det som skal være hans egen Linkedin-profil og et innlegg lagt ut av lederen til organisasjonen UN Watch, Hillel Neuer, på Twitter, sagt at han trekker seg fra Russlands FN-delegasjon – i protest mot sitt eget land.

Bondarev har vært rådgiver for den russiske FN-utsendingen i Genève.

I sitt avskjedsbrev kritiserer han Russland kraftig, noe få personer i russisk tjeneste har gjort siden Russland gikk til krig mot Ukraina.

FN i Geneve: FN-flagget vaier på toppen av Geneves FN-bygning der Bondarev har jobbet i en årrekke.

Skam

Bondarev mener at angrepet på Ukraina også er en alvorlig forbrytelse mot det russiske folk.

– Aldri har jeg skammet meg så mye over landet mitt som siden 24. februar, skriver han med henvisning til datoen da krigen startet, og fortsetter:

– Den aggressive krigen som Putin har startet mot Ukraina, og faktisk mot hele den vestlige verden, er ikke bare en forbrytelse mot det ukrainske folk, men mulig også den mest alvorlige forbrytelsen som har blitt begått mot det russiske folk, med et stor Z som krysser ut alt av håp og og utsikter til et fritt samfunn.

REFSES: Russlands utenriksminister Sergej Lavrov er et eksempel på hvordan systemet er blitt forringet, mener FN-utsendingen.

Lavrov refses

Bondarev skriver at de som har besluttet å gå til krig, har gjort det for å beholde makten for evig.

Han mener utenriksminister Sergej Lavrov er et eksempel på hvordan systemet er blitt forringet.

– På 18 år har han gått fra å være en profesjonell og utdannet intellektuell som mange av mine kollegaer hadde stor respekt for, til å bli en person som konsekvent kommer med sprikende utsagn og truer verden med atomvåpen, skriver Bondarev i brevet, som også er delt av advokaten Hillel Neuer på Twitter.

Bondarev skriver at usannheter har tatt over i det russiske utenriksdepartementet. De siste årene har løgnene nådd et katastrofalt nivå, skriver han.

– Det er blitt bygget et system som lurer seg selv, skriver diplomaten.