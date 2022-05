Dette bildet fra 12. mai skal vise en ødelagt bro med dusinvis av ødelagte eller skadede russiske panserkjøretøyer på begge breddene av elven Siverskyi Donets, øst i Ukraina.

Disse bildene provoserer russiske militær-influensere: Kaller egne soldater idioter

Krigsinstitutt mener effekten kan være kraftig.

Av Elise Rønnevig Andersen

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Det ukrainske forsvaret delte nylig ferske satellittbilder fra elven Siverskyi Donets som skal vise hvordan Ukraina denne uken har ødelagt to flytebroer og bombet store mengder militære kjøretøy.

Ifølge Forbes skal Russland ha mistet nesten en hel bataljon i det de forsøkte krysse elven som renner mellom de to provinsene Donetsk og Luhansk, øst i Ukraina.

Nå kritiserer russiske bloggere sitt eget militære, viser den daglige oppdateringen til den amerikanske tankesmien Institute for the Study of War (ISW).

Disse bloggerne har via sine kanaler i sosiale medier begynt å kommentere det russiske militærets inkompetanse til sine hundretusenvis av følgere, skriver krigsinstituttet – og viser til profiler på Twitter og kommunikasjonsappen Telegram.

– Forsøket på elvekryssing viste en forbløffende mangel på taktisk sans, skriver ISW.

Influenserne skal hittil ha heiet på det russiske militæret, skriver ISW. Men nå kritiserer de russiske væpnede styrkers ledelse for ikke å lære av tidligere erfaring i krigen, ifølge analysen.

Brente kjøretøy ved bredden av elven Siverskyi Donets, i østlige Ukraina.

Usikkert hva slags effekt det har

Krigsinstituttet sier videre at det er usikkert hva slags effekt influensernes nye kritiske holdninger til eget militære kan ha, men ISW mener virkningen kan være kraftig.

– Folk som lever under tett sensurerte regimer, stoler ofte på individer som ser ut til å være uavhengige av, men generelt på linje med regjeringen, mer enn regjeringens linje, skriver ISW.

Krigsinstituttet mener disse postene på sosiale medier kan gi næring til gryende tvil i Russland om Russlands utsikter i denne krigen og kompetansen til Russlands militære ledere.

Russland-ekspert Lars Peder Haga har tidligere sagt til VG at ISW er en troverdig og dyktig kilde.

Melanie Magin er professor ved NTNU og ekspert på sosiale medier for politisk kommunikasjon.

– Når disse bruker kanalene sine i sosiale medier, så har de en viss innflytelse, så man kan kalle dem en form for influensere, sier hun.

Men:

– Selv om de har hundretusenvis av følgere, så vet man ikke hvem disse er. Det kan være følgere som allerede har vært kritiske til Russlands krigføring, og det kan være mange følgere fra utlandet. Men det kan også hende at følgertallene kan være påvirket av falske profiler.

Hun sier det er vanskelig å si hvor stor påvirkningskraft disse militærinfluenserne har.

– Vi må også huske på at sosiale medier ikke er så populært hos store deler av den russiske befolkningen. Statsmedier er hovedkilde til informasjon – spesielt i den eldre del av befolkningen.

Hun mener imidlertid det er naturlig at russere stiller spørsmål ved krigføringen.

– Spesielt når folk i Russland får informasjon om hvordan det virkelig går, eller når en familie mister sin sønn i krigen. Men likevel tror jeg store deler av befolkningen støtter Putin, noen som har å gjøre med at de ikke får så mangfoldig informasjon generelt.

VIKTIG KANAL: Melanie Magin ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU.

Hundretusenvis av følgere

Én av militærinfluenserne ISW viser til, en som kaller seg Voenkor Kotenok, kommuniserer til sine nærmere 300.000 følgere via kommunikasjonsappen Telegram.

– Hadde ikke sjefen for krysset ved Belogorovka informasjon om at det i den tredje måneden av krigen var umulig å reise i store kolonner, og enda mer å samle dem i et smalt område foran en vannbarriere? Hvor mye idiot må man være for ikke å forstå dette? postet vedkommende denne uken.

En annen ved navn Vladlen TatarZky, med over 330.000 følgere på Telegram, skriver:

– Jeg leser (ser på) om hendelsene i nærheten av Belogorovka. Inntil vi finner ut navnet på dette «militære geniet» som la BTG (bataljonsgruppe, red.anm.) nær elven og han ikke offentlig svarer for dette, så blir det ingen reformer i hæren.

ISW skriver også at Telegram-kanaler rapporterte å ha mottatt kritikk for å «misrepresentere» ytelsen til det russiske militæret.

Dette bildet fra Ukrainas væpnede styrker torsdag 12. mai 2022, skal vise dusinvis av ødelagte eller skadede russiske panserkjøretøyer på begge breddene av elven Siverskyi Donets etter at broene deres ble sprengt i det østlige Ukraina.

Britisk etterretning: Russiske tropper ligger «betydelig bak skjema» i Donbas

Britisk etterretning skriver i sin daglige oppdatering søndag at de russiske troppene i Donbas har mistet momentum og har falt «betydelig bak skjema» i Donbas.

– Til tross for de småskala fremskritt innledningsvis, har Russland mislykket i å oppnå betydelige territoriale fordeler den siste måneden, samtidig som de opplever et vedvarende høy slitasje, ifølge oppdateringen.

Britisk etterretning skriver at Russland nå trolig har mistet en tredjedel av bakkestyrkene som ble sendt i februar.

I oppdateringen påpeker etterretningstjenesten at Russland har betydelig mangel på utstyr, i tillegg til mangel på etterretning, overvåkning og rekognoseringsdroner.

– Under disse omstendighetene er det lite sannsynlig at Russland vil dramatisk eskalere sine fremskritt de neste 30 dagene.