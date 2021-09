«FORSVAR DEMOKRATIET»: En mann holder opp et skilt foran Kongressen i Washington, D.C. forrige uke under en demonstrasjon for nye valglover.

Frykter for USAs fremtid: − Alle alarmklokker må ringe nå

Denne høsten blir USAs valgdistrikter tegnet om. Det gir republikanerne muligheten til å sikre at mindretallet får makten de neste ti årene. Og i verste fall i overskuelig fremtid, mener ekspert.

Av Jostein Matre

Publisert: Nå nettopp

– Dette er en «five alarm fire». Alle alarmklokker må ringe nå, sier David Daley når VG ber ham beskrive til norske lesere hvor bekymret han er for det amerikanske demokratiet akkurat nå.

En «five alarm fire» er et uttrykk for en brann som er svært stor og farlig.

David Daley er seniorrådgiver for den partiuavhengige organisasjonen Fair Vote, som jobber for et mer rettferdig valgsystem, og forfatter av blant annet boken «Ratf**ked - Why Your Vote Doesn’t Count».

Boken handler om hvordan særlig republikanerne har manipulert valgdistriktene i USA, for å sørge for at deres kandidater har en enklere vei til makten.

EKSPERT: David Daley er seniorrådgiver i Fair Vote.

Det er nettopp det Daley sier vil skje igjen når politikerne nå skal tegne opp valgdistriktene på nytt:

– Man trenger ikke en krystallkule for å se hvilken vei det blåser. Det er en kald, autoritær vind. Vi har akkurat nå den siste muligheten til å fikse demokratiet før det er for sent.

Det Daley frykter at vil skje i enda større grad, har allerede pågått over tid, og kalles «gerrymandering». Kort fortalt handler det om at man tegner opp geografiske valgdistrikt på en måte som gir eget parti en fordel.

VELGER: En kvinne i Maryland ga sin forhåndsstemme ved fjorårets presidentvalg.

Politikerne velger velgere

For å forstå hvorfor mange frykter for demokratiet i USA, må man forstå hvordan «gerrymandering» endrer maktfordelingen både i Representantenes hus i den amerikanske kongressen i Washington, D.C. og til de ulike delstatskongressene:

Hver delstat deles inn i distrikter med like mange innbyggere i hvert distrikt. Totalt 435 i hele landet. Deretter velges én representant fra hvert distrikt til Representantenes hus, slik at hver av dem representerer like mange mennesker.

Men ettersom innbyggertallet i distriktene endrer seg over tid har man besluttet at hvert tiende år skal det være folketelling i USA.

Etter en slik folketelling må distriktene tegnes på nytt, for å sørge for at de igjen inneholder like mange mennesker. Det er altså det som skjer denne høsten.

I 36 av USAs 50 stater, som du kan se av kartet under, er det de folkevalgte delstatspolitikerne som gjør dette. I praksis betyr det at det partiet som har makten i hver enkelt delstat som bestemmer hvor grensene for valgdistriktene skal gå.

SLIK GJØR DE DET: I delstatene i grått er det politikerne som tegner grensene. I de oransje er det politikerne som har de siste ordet etter at en uavhengig kommisjon foreslår grenser. I de lilla er det uavhengige kommisjoner, men det varierer litt om dette gjelder både for distrikter til delstatskongresser og den føderale kongressen, eller bare førstnevnte.

Dette gjør de både for valget til Representantenes hus, men også til sine egne delstatskongresser.

Altså kan et parti – dersom det sitter med makten i delstaten – tegne grensene på en måte som sikrer gjenvalg selv om det egentlig har et mindretall av velgerne i ryggen.

Mindretallet styrer

Ta en titt på figuren under. Den viser en tenkt delstat som skal deles opp i fem distrikter med like mange innbyggere i hver.

EKSEMPLER: Slik kan tenkte valgdistrikt tegnes. I alternativ 2 har man samlet flest mulig blå velgere i noen få distrikter og fordelt resten av dem på de andre distriktene, men sørger for at de i alle disse har færre enn halvparten av innbyggerne.

For å forenkle eksempelet har staten bare femti innbyggere totalt, og det skal altså velges fem representanter. 40 prosent av innbyggerne støtter det røde partiet. 60 prosent støtter det blå.

I alternativ 1 er grensene tegnet slik at de blå får alle representanten til tross for at nesten halvparten av velgerne stemte på de røde.

I alternativ 2 er grensene tegnet på en måte som gjør at de røde faktisk ender opp med flertall, selv om de egentlig ikke har det i delstaten som helhet.

Det er dette David Daley har i tankene når han snakker om at mindretallet ender opp med å styre, for selv om eksempelet over er fiktivt, så skjer dette i virkeligheten, slik du kan se av kartene under:

ABSURD UTSEENDE: Dette er fire faktiske valgdistrikt slik de ser ut etter å ha blitt utsatt for «gerrymandering».

«Gerrymandering på steroider»

Daley mener prosessen som nå pågår ute i delstatene med å tegne om valgdistriktene, er det soleklart viktigste for hvordan amerikansk politikk vil se ut de neste 10 årene.

Da dette ble gjort sist – for 10 år siden – hadde republikanerne styringen i mange av de jevne statene.

Daley omtaler 2011 som «gerrymandering på steroider».

– Som resultat av dette har de kunnet kontrollere politikken mange steder det siste tiåret selv når de har fått færre stemmer, sier Daley, som mener republikanerne slik kan manipulere seg til valgseier.

– Det har man vist lenge at man er villig til, og fra 2011 kunne man med ny teknologi gjøre det med kirurgisk presisjon.

Dermed har de også kontroll over disse stedene når distriktene tegnes på nytt nå i høst.

DEMONSTRERTE: Skuespiller og tidligere republikansk California-guvernør Arnold Schwarznegger er blant de mange som ønsker lover som sørger for rettferdig opptegning av valgdistrikter. Her fra en markering utenfor høyesterett, som i 2019, konkluderte med at det ikke er noen føderale lover som kan overstyre hvordan delstatene tegner distriktene.

Tror det kan bli verre

Daley forklarer at Republikanerne har sett hvordan demografien i USA endrer seg til deres ulempe. Det har blitt færre av velgerne de ofte lener seg på, og flere av de andre, for eksempel flere fargede velgere og unge, urbane velgere med høy utdanning.

– I stedet for å endre politikken sin for å møte disse velgerne har de valgt å endre reglene. Og jeg tror ikke vi har sett det verste ennå.

– Men er Republikanerne verre enn Demokratene på dette?

– Folk må gjerne si at begge er like ille, og at Demokratene ville gjort det samme, men faktum er at den ene siden har en fjær å slå med og den andre en slegge, sier Daley.

Ekstrem politikk

Daley viser til at ved neste års valg kan Republikanerne vinne opp mot 15 seter i Representantenes hus, utelukkende ved hjelp av å tegne om distriktene til sin fordel.

I så fall snur Republikanerne dagens mindretall til et flertall uten at de trenger få flere stemmer.

– Demokratene har ikke den samme muligheten. Derfor er ikke «gerrymandering» et effektivt verktøy for dem, sier Daley.

Forfatteren illustrerer situasjonen med hvordan tingens tilstand er i deltstatskongressene:

– Etter mellomvalget i 2018 levde 59 millioner amerikanere i stater der mindretallet hadde kontroll over delstatskongressen. Alle de bodde i stater styrt av Republikanerne.

Daley er overbevist om at politikken blir presset til det ekstreme når de som styrer ikke trenger bekymre seg for at flertallet kan stemme dem ut.

– Ta de nye abortlovene i Texas, for eksempel. Meningsmålinger viser at folk flest ikke ønsker dem, men Republikanerne innfører dem likevel.

DEMONSTRASJON: Mange amerikanere tar til ordet for å fjerne muligheten til å drive med «gerrymandering». Her fra Washington, D.C. i 2019.

Nytt lovforslag

Ifølge David Daley er det egentlig bare én mulighet for å redde demokratiet; «Gerrymandering» må bli ulovlig.

Men det er enklere sagt enn gjort, til tross for at Demokratene nå både har presidenten og flertallet i begge kamrene i Kongressen. Problemet er at det trengs 60 av 100 stemmer i Senatet for å endre loven. Så stort flertall har ikke Demokratene.

Forrige uke kom et nok et forslag til ny valglov, som inkluderer muligheten til å fjerne «gerrymandering».

Forslaget er utarbeidet av blant andre demokraten Joe Manchin. Han mener de denne gang har funnet frem til et kompromiss som mange nok republikanere kan godta.

VIL ENDRE LOVEN: Flere lovforslag har blitt forsøkt vedtatt - så langt uten republikansk støtte - for å få bukt med blant annet «gerrymandering». «For the people act» var et av disse. Flertallsleder i Senatet Chuck Schumer er avbildet.

Det tviler Daley sterkt på:

– Det er vanskelig for meg å tro at 10 republikanere ønsker å stemme for dette.

Allerede har Republikanernes leder i Senatet sagt at de ikke kommer til å gjøre det.

Da gjenstår bare én mulighet.

En må forsvinne

Det er å avvikle hele den såkalte filibuster-regelen, slik at et lovforslag bare trenger et vanlig flertall.

DEMOKRAT: Senator Joe Manchin fra West Virginia.

Men også her har de et problem. Nevnte Joe Manchin, Demokratenes egen mann, har så langt nemlig vært klokkeklar på at han ikke ønsker å fjerne den omstridte regelen.

Og uten ham har ikke demokratene flertall for å gjøre det.

– Kanskje han vil endre standpunkt dersom ikke hans eget kompromissforslag går gjennom. Vi kan bare vente, se og håpe, sier Daley.

Eksperten tror at enten må filibuster-regelen forsvinne, eller så forsvinner demokratiet:

– Det er så enkelt. Dersom Republikanerne får muligheten til å gerrymandre for et nytt tiår, tror jeg det vil befeste seg et mindretallsstyre som man kanskje aldri får gjort noe med, sier Daley, og avslutter med et retorisk spørsmål:

– Hvordan kan du kalle deg et demokrati dersom flertallet ikke har muligheten til å endre hvem som styrer dem?