MOTSTANDERE: En såkalt «ICU mobile», eller en «mobil intensivenhet», i Austin, drevet av abortmotstandere. På hjemmesidene forteller de at de ønsker å dra dit de gravide kvinnene er, i stedet for å vente på at de skal komme til dem.

Slik føres abortkampen på bakken i Texas

AUSTIN (VG) Texas har under 20 abortklinikker. Delstaten har derimot over 200 «ressurssentre for gravide» som tilbyr hjelp i håp om at kvinner ikke tar abort.

Utenfor et lite handlesenter står det en noe uvanlig buss.

«Gratis graviditetstest, gratis ultralyd. Vær klar over alternativene dine», kan man lese. Videre: «Ingen avtale nødvendig».

Vi banker på.

– Jeg er bare sjåføren, sier mannen som åpner døren.

Lenger bak i den er det noen kvinner. Vi får et visittkort til sjefen deres ved Agape Pregnancy Resource Center.

Her ved senterets mobile «intensivenhet» vil ingen uttale seg.

OVERTOK: Graviditetssenteret Austin Lifecare overtok i 2019 lokalene til en abortklinikk ved å overby dem i hva de ville betale i leie, ifølge The Austin Chronicle. Da VG besøkte lokalene var de mørke og døren stengt.

10.000 «livsavgjørelser»

Agape Pregnancy Resource Center er blant over 200 graviditetssentre i Texas.

Målet deres er å få ned antall aborter i USA. Gravide kvinner under vanskelige omstendigheter tilbys ulike former for hjelp og råd i håp om at hun velger å fullføre svangerskapet.

Organisasjonen bak bussen VG oppsøkte forteller om over 10.000 «livsavgjørelser» siden 2016 på hjemmesiden sin.

Ingen andre delstater i USA har flere graviditetssentre – og med rundt 20 abortklinikker i staten – er det heller ingen andre delstater hvor de utkonkurrerer abortklinikker i større grad enn i Texas, ifølge Investigate Midwest.

Sentrene hører i stor grad til i konservative, gjerne religiøse, sammenhenger. Kritikken mot dem er blant annet at de forsøker å overtale kvinner til å ikke ta abort med feilinformasjon.

VG har kontaktet en rekke slike sentre uten at noen så langt har stilt til intervju.

BARE PASIENTER: En inngangsdør til en av Austins få abortklinikker.

Den nye loven

1. september trådte den omstridte Texas-loven i kraft som forbyr abort etter at hjerteslag er oppdaget fra fosteret, noe som gjerne skjer rundt seks uker.

Til forskjell fra tidligere forsøk på tilsvarende lovgivning, er denne basert på at privatpersoner kan ta ut sivile søksmål mot alle som hjelper en kvinne til å ta abort etter uke seks.

Ingen som tar abort kan saksøkes, men om søksmålet mot hjelperne fører frem må de betale oppunder 90.000 kroner til saksøkeren.

President Joe Bidens justisdepartement har saksøkt Texas fordi de mener loven bryter med konstitusjonelle rettigheter gitt gjennom Roe vs. Wade-saken i 1973.

Denne uken gikk justisdepartementet enda et skritt videre og ba en Texas-domstol om å sette loven ut av spill i påvente av den bredere rettslige vurderingen.

SENATOR: Carol Alvarado fra Houston representerer Demokratene i delstatssenatet til Texas.

– Her i Texas har vi gjort alt

– Loven skader dem med minst ressurser, mest. En kvinne med liten inntekt må kanskje låne eller spare penger for å få dette gjort. Kanskje rekker hun det ikke, sier den demokratiske delstatssenatoren Carol Alvarado til VG.

Til tross for at storbyene i Texas stemmer mer og mer på Demokratene, er delstatsforsamlingen fortsatt i Republikanernes hender.

– Jeg er aldri overrasket over at vi må debattere dette, jeg er bare overrasket over at de stadig finner nye ting å lovregulere. Her i Texas har vi gjort alt. Og nå etter dette er det veldig liten, om noen, frihet igjen for kvinner når det gjelder reproduksjon, sier hun.

I Texas har det blant annet i lengre tid være lovpålagt med to besøk til abortklinikken, hvor du på første besøk må ha en ultralyd. Deretter må du vente et 24 timer før aborten gjennomføres.

Det er også i strid med de lokale lovene å ha dekning for abort i din ordinære helseforsikring.

STRAFF: 20–30 meter bak dette skiltet ligger inngangsdøren til abortklinikken Planned Parenthood. Skiltet advarer imidlertid om straffeforfølgning om du går inn på eiendommen. Planned Parenthood har gjennom en årrekke vært plaget med pågående aktivister.

Strenge advarsler

Til tross for at Austin er regnet for å være Texas’ mest progressive by, og høyt på listen over liberale byer i USA, finnes det bare tre-fire abortklinikker her.

Sambandsdisiplinen er også kompromissløs på en abortklinikk noen minutters kjøring unna abortmotstanderbussen: En lapp i hånden med kontaktinfo til en kommunikasjonsrådgiver.

Hos en annen får vi beskjed om at vi befant oss ulovlig utenfor inngangsdøren. Hos Planned Parenthood forteller skiltene på vei inn til eiendommen at alle uvedkommende vil bli straffeforfulgt.

Det er den svært polariserte kampen for og mot abort som gjør at slike forholdsregler tas i bruk. Aktivister som demonstrerer utenfor klinikker, samt infiltrering av både abortklinikker og graviditetssentre med skjult kamera skaper mistenksomhet.

MANNEN BAK: Bryan Hughes er den republikanske delstatssenatoren som står som forfatter av den nye abortloven i Texas. Han møtte VG til intervju i forrige uke.

– Overveldet

VG har vært i kontakt med et tosifret antall abortklinikker i Texas den siste uken. Ingen av dem har så langt stilt til intervju.

– Vi har blitt overveldet av henvendelser fra mediene, skriver kommunikasjonsdirektør Jackie Dilworth ved abortklinikk-kjeden Whole Woman’s Health til VG.

Bak abortklinikkene finnes det imidlertid en mengde interesseorganisasjoner. Noen tilbyr juridisk hjelp, eksempelvis til mindreårige som ikke har samtykke fra foreldre til å gjennomføre abort.

Andre gir økonomisk støtte. En abort i Texas koster fra 4500 kroner og oppover. Lilith Fund er en slik organisasjon.

– Teamet vårt jobber hardt for å hjelpe folk å få tilgang til helsetjenester akkurat nå og har ikke kapasitet til å håndtere din henvendelse, skriver de til VG.

Andre delstater har opplevd økning i kvinner fra Texas som vil ta abort.

FRIVILLIG: Donna Parker (70) møtte onsdag opp ved et ressurssenter for gravide i Austin med leker og klær hun ville donere til arbeidet.

– Adopsjon, ikke abort

Donna Parker (70) bærer kasser med leker, baby- og mammaklær ut av bilen sin ved Heart of Texas Pregnancy Resource Center. En ansatt tar imot og bærer inn.

– De som kommer hit pleier å ha veldig spesifikke behov. De hjelper kvinner som har blitt mishandlet. Er du gravid og ikke vil ha barnet, så forstår jeg det, men det er kvinner som gjerne vil ha barnet ditt, sier Parker til VG om hvorfor hun vil hjelpe senteret.

Hun er også engasjert i hjelp til nyankomne afghanske familier, forteller hun.

– Er den nye loven et skritt i riktig retning?

– Jeg liker ikke den delen hvor en person kan angi en annen person, men er jeg anti-abort? Ja. Så jeg vet ikke om det er et skritt i riktig retning. Deler av det er bryskt, men andre deler mener jeg er nødvendig. Jeg er enig at det skal være seks uker. Hadde det ikke vært for voldtekt og incest, ville vi ikke hatt abort, bare adopsjon, svarer Parker.