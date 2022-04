Satellittbilde tatt 8. april av kolonne i Velykyi Burluk. Kolonnen skal strekke seg over minst tolv kilometre, ifølge satellittbyrået Maxar.

Russisk kjempekolonne på vei mot øst

Nye satellittbilder viser en langstrakt militærkolonne på vei mot den østlige delen av Ukraina. Samtidig har Russland sett seg nødt til å hente inn tidligere militæransatte til krigføringen mot landet.

Av Silje Lien Sveen

Russiske styrker har trukket seg ut fra Nord-Ukraina, men har varslet at de nå skal jobbe med å reorganisere styrkene sine til å konsentrere seg om de østlige delene av landet.

Nye satellittbilder tatt fredag 8. april, viser en militærkolonne med pansrede kjøretøy som beveger seg gjennom den ukrainske byen Velykyi Burluk i Kharkiv-regionen. Kolonnen skal strekke seg over minst tolv kilometer, ifølge satellittbyrået Maxar.

Søndag formiddag, hevder lederen for militæret i Kharkiv Oleh Synegubov, at ukrainske styrker har ødelagt en stor andel av en russisk kolonne med militærutstyr. Samtidig påstår det russiske forsvarsdepartementet, at russiske styrker har ødelagt en ukrainsk konvoi.

Flere internasjonale medier har omtalt kolonnen, uten å konkludere med at det er russiske styrker.

Oberstløytnant og seksjonsleder ved Krigsskolen Palle Ydstebø, slår fast at kolonnen er russisk, og begrunner det med at den kjører på russisk-okkupert territorium. Sannsynligvis er den på vei mot byen Izyum, eller nord for Syeveridibetsj, sier han.

– Begge steder er det stadige forsøk på russiske offensiver, som til nå er slått tilbake av ukrainske styrker, sier Ydstebø til VG.

Izyum har vært hardt rammet av russiske angrep, og i mars hevdet Russland at de hadde kontroll over byen, noe Ukraina avviste.

Izyum ligger i Kharkiv-området, øst i Ukraina:

Ydstebø trekker også frem fronten i Luhansk og Donetsk som et mulig mål for den russiske kolonnen. De sivil-militære myndighetene her, har gjentatte ganger bedt sivile om å forlate regionen i frykt for russiske angrep.

Lørdag oppfordret guvernøren i Luhansk Serhij Gajdaj igjen folk til å evakuere, og advarte om at det vil komme flere russiske angrep og at flere russiske soldater er på vei til området.

Ydstebø tror likevel det mest sannsynlige er at kolonnen beveger seg mot Izyum.

– Utifra retningen, og hvor det har vært kamper den siste tiden hvor russerne har presset på Izyum, er det mest sannsynlig.

Oberstløytnant og seksjonsleder ved krigsskolen Palle Ydstebø.

Henter inn tidligere militæransatte

I et intervju med Sky News fredag, innrømmet Putins talsmann Dmitrij Peskov, at de russiske styrkene har lidd «betydelige tap» under invasjonen av Ukraina. For å styrke sine tropper skal Russland ha kalt inn tidligere ansatte i militæret som ikke har vært i tjeneste siden 2012, ifølge det britiske forsvarsdepartementet.

– Det at Russland vil hente inn tidligere militære ansatte, faller inn i de stadige forsøk på å rekruttere både offiserer og soldater for å erstatte tapene i krigens første måned, sier Ydstebø.

Han sier at Russland nå forsøker å bygge opp nok kampkraft til å kunne gå på offensiven igjen.

– De har møtt store problemer med å få tak i folk, og dette tiltaket understreker problemene.

Kart over ukrainsk- og russisk-kontrollerte områder:

– Står ganske godt

Ydtstebø vil ikke avskrive Ukrainas mulighet til å hindre de russiske styrkene, når Russland nå omorganiserer sine styrker mot øst.

– Gitt at de kan få tilstrekkelig med bistand fra vest når det gjelder tyngre våpen som begynner å komme inn, vil jeg si at de står ganske godt. Ukraina har klart å slå tilbake mesteparten av det russiske styrker har prøvd på.

Ukrainas sjanser når Russland nå reorganiserer seg, avhenger ifølge Ydstebø av hvor vellykket den russiske oppbyggingen blir. Han forklarer at Ukraina har en åpning frem til russerne er sterke nok, som ukrainerne kan utnytte dersom de klarer å få sine kampklare styrker raskere på plass enn russerne.

– Usikkerheten ligger i hvor lang tid Russland vil bruke til å bygge opp tilstrekkelige styrker, til de har nødvendig kampkraft, sier han.

– Russerne har så store tap, at de er nødt til å samle sammen en god del.

