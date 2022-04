Russiske soldater invaderte byen deres: − Trodde vi skulle sulte i hjel

HUTA-KATYUZHANSKA-DEMYDIV (VG) I de 36 dagene russerne okkuperte landsbyen og området rundt, hadde familien ingen tilgang på mat. – Jeg trodde vi skulle sulte i hjel, sier Natasha Kutsenko (43).

De første dagene spiste den lille familien det de hadde av rester i huset. Så var det slutt.

Klærne henger løst rundt kroppen til Natashas far, Ivan (65). Han spiste nesten ingenting den drøye måneden da rakettene fløy over hodene på dem daglig.

Da noen ukrainske soldater på vei hjem fra fronten en dag banket på porten klokken syv om morgenen for å spørre om veien, ble han så glad over å se dem at han bare klemte dem og gråt.

NÆRMERE: Bogdan (7) og Sasha (7) (t.h.) leker med nabogutten. Krigen har brakt naboene tettere sammen, forteller de.

12 dager i knøttliten jordkjeller

Natasha har tegnet en ring rundt datoen 24. februar på kalenderen som henger på stueveggen. Det var da russerne kom, og det fredelige landsbylivet slik de kjente det, tok slutt.

De kjente rystelsene i bakken da stridsvognene rullet inn. Nå står flere av dem utbrent langs veien bare noen kilometer unna. Skyttergraver overalt minner om nærkampene som har pågått her.

Sammen med familien og en nabo, var de syv stykker som gjemte seg nede i en knøttliten jordkjeller i 12 dager i strekk. Russiske soldater hadde tatt fra dem PC og mobil, så de hadde ingen kontakt med omverdenen, og ante ikke hva som skjedde.

LITEN KJELLER: Jordkjelleren til familien Kutsenko hvor de var syv stykker som lå på bakken.

Redsel

– Da vi innimellom kikket ut, så vi svart røyk og hus i nabolandsbyen som sto i flammer. Den redselen vi kjente på i de døgnene kan ikke beskrives.

Sønnen Sasha (7) var så redd at han tisset på seg flere ganger, forteller Natasha.

Like før krigen brøt ut, besøkte VG familien for å høre hva de tenkte om muligheten for krig. Da sa Natasha at hun var redd for hva som var i ferd med å skje, men hun ville ikke evakuere.

– Det er jo bare flaks at vi ikke ble truffet her. De skjøt også folk som prøvde å flykte i biler. Jeg kunne aldri tenke meg å dra herfra selv om jeg får tilbud om å evakuere. Dette er mitt hjem, mitt sted, jeg elsker det så høyt, jeg kan ikke reise herfra.

– Jeg var mest bekymret for barna, sier Natasha, og klemmer de to guttene sine – Bogdan (7) og Sasha (7).

STÅR IGJEN: Ødelagte russiske stridsvogner står igjen på ukrainsk jord etter at russerne trakk seg ut for en drøy uke siden.

De snakker mye om det som har skjedd, og forklarer barna at når de ser militære nå, er det snille mennesker, deres egne soldater.

– Heldigvis går det litt bedre med dem nå.

Kun poteter fra i fjor

Det eneste de har hatt å spise var noen poteter som var igjen fra i fjor. De har de kokt, stekt, bakt i ovnen og laget suppe på. Men det var bare bitte små rasjoner til hver.

– Jeg takker gud for at de ikke bombet oss, vi har vært så redde, men det hjelper å be, tror Natasha.

Hjemmet er dekorert av religiøse ikoner i alle rom, og hun er overbevist om at Vår herre har beskyttet dem.

VG er de første utenfra hun møter etter at russerne dro, og hun spør hvordan det er andre steder i Ukraina.

Vi viser henne video vi har tatt fra Borodjanka og Butsja. Hun klarer ikke si noe, men korser seg igjen og igjen mens hun rister på hodet.

Et hus i nabolaget til Natasha. På veggen har de skrevet «BARN», i et håp om å bli skånet fra russiske angrep.

– Fikk mat

Mot den siste delen av okkupasjonen var mangelen på mat så alvorlig at hun våget seg ut. Hun fikk lov av russiske soldater å gå til den nærmeste kirken, der hun sier det ble delt ut mat fra en russisk humanitær organisasjon

– Naboen sa til meg at jeg ikke skulle ta imot mat fra dem, men jeg gjorde det likevel. Barna mine sultet.

Selv om krigen ikke er aktiv i deres område nå, er det først de siste dagene det har kommet hjelpesendinger inn med mat og medisiner.

Landsbyen ligger avsides til, og broene på begge veiene som fører dit er sprengt. På de midlertidige veiene var det flere hjelpetransporter som kjørte seg fast i gjørmehavet.

PÅ KJØKKENET: Natasha kan være på kjøkkenet igjen.

Te kokt på bålet

Fortsatt mangler de elektrisitet og mer mat og medisiner, og teen hun byr oss er kokt på bål i hagen.

Natasha jobber på en brødfabrikk som ligger fem mil unna, og pleide å bli hentet av en buss som kjørte dem til jobb.

– Nå går ikke bussen, veien er ødelagt og jeg kommer meg ikke på jobb. Da får jeg heller ingen lønn.

Heller ikke pensjoner har de fått utbetalt de siste tre månedene, sier Ivan.

– Vi har brukt alt vi har av sparepenger til mat allerede.

– Krig er et helvete

Nadia Tretiakova (81) lener seg på stokken utenfor porten sin. En hjemløs schæferhund hun har tatt til seg smyger seg kjærlig inntil henne og vil ha kos.

HELE HJEM: Nadia utenfor hjemmet sitt. Noen gater bortenfor er det flere utsprengte hjem.

Nadias hus står fortsatt, men mange av husene i byen er jevnet med jorden.

Dette er hennes andre krig, hun var to måneder gammel da andre verdenskrig startet.

– Krig er helvete. Før trodde jeg helvete var et sted man kunne komme til når man døde, nå vet jeg at det finnes her på jord. Jeg kan ikke forklare krig med ord, du må oppleve det for å kunne forstå hvor grusomt det er, sier hun.

Også Nadia ba til gud om at uskyldige sivile måtte spares og at krigen måtte stanse.

– Jeg vet ikke helt om han hørte meg, men nå er det i hvert fall rolig her, konstaterer hun.

Nadia forteller at hun ikke har manglet mat, fordi russerne ga henne noe hver dag. Og når hun selv skulle ut og hente, kom de og leide henne i armen fordi hun er dårlig til bens.

– Gud vil betale dem tilbake, sier hun.

SLO NED: Et russisk missil slo ned midt i gaten og ødela flere bygg.

Halve huset igjen

Bare halve huset til Illya Vladimirov (17) og foreldrene står.

Resten forsvant da en rakett skutt fra Hviterussland traff midt i veien utenfor huset.

Hverken han eller moren Liudmyla, som var på kjøkkenet da det skjedde, ble skadet. Samme natt tok plyndrere seg inn i det ødelagte huset mens familien sov, og tok alt de fant av verdisaker.

Illya har møtt både hyggelige og mindre hyggelige russiske soldater. Han er blitt truet med å bli skutt hvis han viste seg på gaten igjen.

– Jeg hater likevel ikke alle russere, slik mange gjør. De fleste av dem som er her, er unge soldater som ikke har noe valg i livet. De kan dø her, eller de kan straffes med døden hvis de drar hjem fordi de ikke vil være her. Fattige mennesker har ikke valg, sier Illya Vladimirov.