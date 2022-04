I SORG: 26 år-gamle Serhii Lahovskyi og konen hans Alesia, sørger ved kroppen til deres drepte venn. Ifølge beboerne i området, ble han angivelig drept av russiske soldater i Butsja.

Ukrainsk advokat om drapene i Butsja: − De forsøker å terrorisere oss

Den ukrainske advokaten Zoya Mylovanova fikk panikkanfall da hun så bildene fra Butsja. – De russiske soldatene forsøker å skremme oss, sier hun. Nå jakter 42-åringen sannheten bak drapene.

Av Ingeborg Huse Amundsen

Zoya Mylovanova (42) fra Kyiv er advokat og medlem av den uavhengige tenketanken VoxUkraine. Hun er også søsteren til Tymofiy Mylovanov, en av president Zelenskyjs rådgivere og tidligere finansminister i Ukraina.

42-åringen er en av mange ukrainere som nå jobber med å samle inn vitnesbyrd fra krigens verste scener.

– Jeg forsøker å verifisere enkelthistoriene. Jeg spør etter spesifikke detaljer, som navn på øyenvitner og drepte, og konkrete stedsnavn og datoer for når det skjedde, forteller hun til VG på telefon fra vest-Ukraina.

ADVOKAT: Zoya Mylovanova (42) fra Kyiv er advokat og medlem av den uavhengige tenketanken VoxUkraine.

Jobben er utfordrende, for mange overlevende og øyenvitner har allerede flyktet fra åstedet, og flere døde skal ha blitt satt fyr på, sier hun.

Bildene fra Butsja, en forstad nordøst for Kyiv, har gått verden rundt. Døde kropper ble funnet i gatene etter russerne hadde trukket seg ut. Ukrainske myndigheter sier 410 sivile skal ha blitt funnet drept, og anklager Russland for krigsforbrytelser. Russland nekter og mener bildene av lik er iscenesatt.

– Hvorfor tror du likene ble liggende i gaten i Butsja?

– Jeg tror de russiske soldatene i Butsja ikke brydde seg, at de var mer opptatt av å rane sivile. De vet at sjansen for at den enkelte soldat vil bli holdt til ansvar er ekstremt liten. Så hvorfor bry seg med å dekke til.

– Men mest av alt tror jeg intensjonen til de russiske soldatene var å skremme befolkningen. Terrorisere oss. Å si: «Se hva som skjer dersom du ikke overgir deg». Også jeg fikk panikkanfall, og tenkte «det kunne ha vært meg». Det er det de vil at vi alle skal føle.

SKAL VISE LIK: 19. mars ble dette satellittbildet av gaten Yablonska i Butsja. Ifølge New York Times viser det flere lik (markert med røde firkanter) i gaten.

Dette er historiene som ryster henne

Det er ikke bare i Butsja at grufulle rapporter kommer inn. Iryna Venediktova, statsadvokaten i Ukraina, har uttalt at nabolandsbyen Borodjanka skal ha flest døde av de frigjorte områdene.

Mylovanova har snakket med innbyggere i andre forsteder til Kyiv, deriblant Hostomel og Brovary-området. Hun er ikke selv i felt, men samler inn informasjon.

Det hun får høre, skaker henne.

– Jeg ville blitt overlykkelig hvis det jeg nå skal fortelle deg ikke er sant. Men dessverre tyder alt på at det er nettopp det – sannheten.

Dette er blant historiene Mylovanova er blitt gjenfortalt av lokale kilder, og som hun jobber med å verifisere:

En kvinne i Hostomel skal ha sett ektemannen sin bli skutt og drept av russiske styrker. Han var sivilist, og skal ha blitt drept nær hjemmet deres.

I Brovary-området skal en rekke jenter har blitt voldtatt av russiske soldater. Noen skal ha blitt drept etterpå.

I samme område skal en mann ha blitt satt fyr på, da russerne fant hjemmelagde molotovcocktails i huset hans.

I Brovary skal en russisk tanks ha skutt mot en sivil bil som to menn og en jente forsøkte å flykte i. Mennene skal ha blitt drept, mens jenta, som angivelig la på sprang ut i skogen, skal ha blitt innhentet av russiske soldater og drept.

I RUINER: Lik lå fortsatt i gatene i Butsja nord for Kyiv da VG besøkte stedet 4. april.

– Vi må forstå hvordan de døde

– Som advokat, hva mener du skal holde som gode nok bevis for å stille noen til ansvar?

– Det er det Ukraina forsøker å innhente nå. De setter inn etterforskere og politi, og ettergår sak for sak. Vi ser likene. Vi må forstå hvordan de døde. Vi trenger obduksjoner, å dokumentere hvordan kroppene ble funnet, identifisere likene, samle inn DNA i noen tilfeller, og alt dette tar tid. Men først da skjønner vi hva som har skjedd.

Advokaten mener dokumentasjonen er så omfattende at Ukraina trenger utstrakt internasjonal hjelp.

– Når vi omsider har etablert hva som har skjedd, kan vi peke på de ansvarlige, sier Mylovanova.