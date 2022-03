HARDT RAMMET: Byen Mariupol, sørøst i Ukraina, har vært beleiret og angrepet av russiske styrker i flere uker.

Forsøker å evakuere Mariupol: − Titusener av liv avhenger av det

Torsdag skal det gjøres et nytt forsøk på å redde ut flere innbyggere fra den hardt rammede byen Mariupol. Titusener av liv avhenger av at operasjonen er vellykket, sier Røde Kors.

Det var Ukrainas visestatsministeren Irina Veresjtsjuk som først meldte om evakueringen, som skal skje ved hjelp av at 45 busser sendes til den beleirede byen, melder Reuters og AFP.

– Vi vil gjøre alt som er mulig for å sikre at bussene ankommer Mariupol i dag for å plukke opp folk som ikke har klart å komme seg ut av byen, sier visestatsministeren.

Ved 10-tiden skriver The Guardian at 17 busser allerede på vei til Zaporizjzja til Mariupol. Zaporizjzja ligger i overkant av 200 kilometer unna den beleirede byen.

Ifølge AFP venter de resterende 28 bussene på å få lov til å ta seg forbi et russisk sjekkpunkt, nært Zaporizjzja.

Kritisk operasjon

Opp mot 170.000 sivile skal ifølge lokale myndigheter fremdeles være fanget i havnebyen som ligger ved Azovhavet.

Ifølge visestatsministeren sier Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) at Russland har gått med på å etablere en humanitær korridor til byen.

ICRC sier også ved 11.30-tiden at de er på vei til byen med nødhjelp og for å redde ut sivile, men legger til at Ukraina og Russland må bli enige om konkrete vilkår for deres operasjon fredag.

Organisasjonen beskriver operasjonen som kritisk.

– Titusener av liv avhenger av den, skriver de på Twitter.

Ifølge Russlands utenriksdepartement skulle en humanitær korridor åpnes torsdag klokken 08.00 norsk tid.

Forsøk på evakuering

Mariupol har vært omringet og beleiret og bombet av russiske og prorussiske styrker siden nesten starten av krigen. Og en humanitær katastrofe er varslet her.

Blant de mest omtalte angrepene på sivilbefolkning i byen, er angrepet mot et sykehus med en fødeklinikk, og bombingen av et teater som ble brukt som tilfluktsrom.

TILFLUKTSROM: Teateret i Mariupol ble brukt som tilfluktsrom da det ble bombet av russiske styrker tidligere i mars.

Byens ordfører har sagt at 5000 personer skal være døde så langt i byen som følge av krigen. Dette tallet er ikke bekreftet fra andre hold.

Det har vært forsøkt å få til en større evakuering av byens innbyggere siden starten av krigen, men dette skal ifølge ukrainske myndigheter ikke ha vært mulig fordi russiske styrker både skal ha brutt midlertidige våpenhviler og skutt mot humanitære konvoier og flyktninger. I forkant av krigen bodde rundt 450.000 innbyggere i byen.

Flere av dem flyktet under krigens første dager, før byen ble omringet av russiske styrker. Mens titusener av sivile har flyktet i personbiler.