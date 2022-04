Zelenskyj til den finske Riksdagen: − Dere har sett Russland invadere før

Ukrainas president Volodomyr Zelenskyj dro historiske paralleller da han talte til den finske Riksdagen fredag. Samtidig er debatten om finsk Nato-medlemskap igjen aktualisert.

Av Kristoffer Solberg

Publisert: Nå nettopp

– Dere har sett Russland invadere før. Vi må gjøre alt vi kan for å forsikre oss om at det ikke skjer igjen, sa Ukrainas president da han talte til den finske Riksdagen.

I 1939 invaderte Sovjetunionen Finland i krigen som kalles Vinterkrigen. Selve Vinterkrigen varte frem til 1940. Tross overlegent større hær klarte ikke sovjetiske styrker å erobre hele Finland – men finnene måtte avstå store områder.

Stormakten hadde over 131.000 falne soldater ifølge Store Norske Leksikon. Finland hadde nærmere 24.000 falne. I 1941 brøt det igjen ut krig mellom Finland og Sovjetunionen, under den såkalte Fortsettelseskrigen.

– Dere har sett hva de gjorde i Butsja, og de bedriver samme type slakt i Mariupol og andre byer, sa Zelenskyj om russiske soldaters fremferd i landet.

– Jeg tror dere vet de vil gjøre det samme om de invaderer deres land. Dette handler om hat. Dette er hatet som blir dyrket på nasjonalt nivå i Russland, sa han.

– Denne krigen er ikke viktig bare for Ukraina, den er viktig for alle land, sa Zelenskyj.

– Akkurat som deres mot reddes deres land fra Stalins invasjon, redder vårt mot oss fra denne invasjonen, uttalte han til de finske politikerne.

Finland var i krig med Sovjetunionen helt frem til september 1944.

Zelenskyj understrekte at verden tok lærdom etter andre verdenskrig.

– Etter andre verdenskrig lærte vi at man ikke kan ha et blindt øye tyranniet.

– Vanlige folk forstår dette bedre enn noen mektige ledere. Små land forstår dette bedre enn noen store land, la han til.

Ikke nok

Den ukrainske presidenten hintet til at Vestlige og Europeiske land ikke gjør nok for å hjelpe ukrainerne i en fortvilt situasjoner.

– Vi trenger sanksjoner som stopper deres militære maskineri, sa Zelenskyj.

– Vi venter fortsatt på jagerfly og antimissil-systemer. Vi blir bedt om å vente når mer enn ti millioner mennesker er på flukt, men vi kan ikke vente, sa presidenten.

– Jeg er takknemlig for at Finland ikke ventet. Dere bestemte dere for å gi oss støtte, la han til. Zelenskyj trakk frem Finland som et av EU-landene som leder an.

Han ba også Finland styrke sin lederrolle.

– Men jeg kunne ønske dere ledet an enda mer i EU. Vi trenger våpen som noen av EU-landene har, og vi trenger kraftige og effektive sanksjoner.

Inviterte til samarbeid

Ukrainas president berømte også den finske skolesektoren og utdanningssystemet i landet.

– Deres lærer barn respekt for andre mennesker og andre nasjoner. Jeg inviteres deres selskaper og eksperter til å være med å bygge opp den ukrainske utdanningssektoren etter krigen, sa Zelenskyj om tiden etter krigen.

– Hatet må tape. Frihet må vinne. Først i Ukraina, og så over hele verden, avsluttet Zelenskyj til stående applaus fra den finske Riksdagen.

ÅPNER FOR NATO: Finlands statsminister Sanna Marin har varslet at Finland bør ta en beslutning om Nato-medlemskap i løpet av våren.

Åpner for nato-medlemskap

Samtidig som krigen pågår i Ukraina nærmer Finland seg nå en beslutning om landet skal søke om Nato-medlemskap.

– Dørene til Nato står nå åpne og Finland bør ta en beslutning om en søknad i løpet av våren, sa Finlands statsminister Sanna Marin til sosialdemokratenes partistyremøte forrige helg.

– Russland er ikke den naboen vi hadde forestilt oss, la hun til.

Torsdag ble det kjent at den finske nato-søknaden allerede kan komme i løpet av april.

– Russlands handlinger i Ukraina har satt Finland i en situasjon hvor landet kan trenge ytterligere forsvarssamarbeid, sa Finlands utenriksminister, Pekka Haavisto, til den finske avisen Iltalehti.

I en fersk måling fra YLE ønsker 62 prosent av folket medlemskap i Nato. 16 prosent sier nei.

Også Sverige har tidligere har avstått fra å søke om medlemskap til forsvarskoalisjonen. Dersom landene søker om medlemskap er en mulighet at de vil søke samtidig - for å stå sammen mot russiske trusler.

– Hvis de søker, er dette to land som åpenbart kvalifiserer til medlemskap. Så vil Natos råd, ved mottak av en slik søknad, legge til rette for at den prosessen videre gir tilstrekkelig sikkerhet, sa Norges statsminister Jonas Gahr Støre til VG tirsdag.