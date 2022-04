To av Putins døtre, Katerina Tikhonova (t.v.) og Maria Vorontsova.

Wall Street Journal: EU planlegger sanksjoner mot to av Putins døtre

Russlands president har lenge forsøkt å holde familien, og spesielt døtrene sine, ute av medienes søkelys.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Ifølge den amerikanske avisen Wall Street Journal planlegger EU å innføre sanksjoner mot to av Russlands leder Vladimir Putins døtre. Det sier flere EU-diplomater som er kjent med planene til avisen.

Ifølge Bloomberg er det de to døtrene Katerina Tikhonova og Maria Vorontsova som nå vurderes å sanksjonere.

EUs medlemsland må godkjenne sanksjonene før de trer i kraft. Skulle de gjøre det, legges altså personer i Putins nærmeste familie til sanksjonslisten.

Flere av den russiske eliten er allerede sanksjonert av EU.

Putin har lenge forsøkt å holde familien, og spesielt døtrene sine, ute av medienes søkelys. Det er lite som er kjent om dem.

Men for rundt to år siden ble en rekke oppsiktsvekkende bilder lekket til mediene. Disse viste den russiske lederens to døtre sammen med sønnene til en tidligere Putin-alliert.

Sergej Pugatsjovs sønner, Alexander og Viktor, sammen med Putins døtre Maria og Katerina skal ha blitt tatt i presidentens bibliotek i Kreml. Pugatsjov er «Putins bankmann» og tidligere nære venn.

Presidentens familieliv er nærmest blitt en statshemmelighet. Russland-forsker Jakub M. Godzimirski ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) tror det kan være flere grunner til det.

– Det kan ha med sikkerhet å gjøre, eller økonomi – som penger i omløp gjennom familiemedlemmer. Putin har også bakgrunn fra den sovjetiske etterretningstjenesten og er opptatt av hemmelighold. De som omringer Putin, er personer han har kjent i mange tiår, har NUPI-forskeren tidligere sagt til VG.