MINNE: Vladimir Putin med bilde av sin far, som kjempet under den andre verdenskrig, under prosesjonen i Moskva den 9. mai.

Media avslører: Betalt for å delta i minneprosesjon

Vladimir Putin (69) var blant millioner av russere som deltok i minneprosesjonen den 9. mai. Nå avslører en gravende journalist at enkelte ble betalt for å delta.

Av Ole Kristian Strøm

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Prosesjonen bærer navnet «Udødelig regiment» og har de siste årene blitt en del av 9. mai-feiringen, som skal markere seieren over nazi-Tyskland.

«Udødelig regiment» handler om å minnes en slektning som kjempet i «den store fedrelandskrigen», som russerne kaller den andre verdenskrig.

Vladimir Putin har flere ganger, også i 2022, deltatt med et bilde av sin far Vladimir Spiridonovitsj Putin.

Reklamebyrå

Initiativet til prosesjonen, som nå foregår over hele Russland, ble tatt av noen journalister i Tomsk i Sibir i 2012.

Til årets prosesjon fant en journalist i St. Petersburg-avisen fontanka.ru en kunngjøring på sosiale medier med spørsmål om frivillige som kunne tenke seg å gå i toget, mot betaling. Den kvinnelige journalisten, Alina Ampelonskaja, forteller at hun ble rekruttert av et reklamebyrå som heter Akula, og som normalt driver med statister.

Hun tok kontakt med en person på Whatsapp og fikk beskjed om å møte en halvtime før prosesjonen startet.

Tsjetsjenia-krigen

– De ga meg en plakat med et svart-hvitt-bilde av Pavel Viktorovitsj Minakin. Han ble drept i den andre Tsjetsjenia-krigen i februar 2000 av en snikskytter, skriver journalisten.

Hun ble lovet 300 rubler (45 kroner) for jobben, men fikk utbetalt 450 rubler (67 kroner) for de 40 minuttene det tok.

Også en annen nettavis i St. Petersburg, zaks.ru, melder om at reklamebyrået rekrutterte folk til å gå med minneplakater. Zaks.ru har bedt om en kommentar fra sjefen for reklamebyrået, Georgij Akulov, men han ønsker ikke å si noe.

– Mysterium

Til årets prosesjon ble slektninger av døde soldater i Ukraina-krigen ønsket velkommen til å minnes sine. Det ble også åpnet for soldater fra Afghanistan- og Tsjetsjenia-krigene. De opprinnelige skaperne av marsjen mener at dette er i strid med deres ide, skriver Meduza.

– Hvis noen vil ha med bilder av helten deres som døde i Afghanistan, Tsjetsjennia eller nå, vil ingen si noe på det, for disse døde også for landet sitt, sier pressesjefen for «Udødelig regiment», Olga Bajbulova, ifølge Meduza.

– Hvorfor det var nødvendig å betale 50-70 personer for å gå i en prosesjon der hundretusener av mennesker allerede deltar frivillig, forblir et mysterium, skriver journalisten i fontanka.ru. Hun spør seg likevel om det kan ha hatt med at også krigene i «moderne tid» skulle være representert.