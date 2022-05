FØLER SEG LURT: Senator Susan Collins fra Det republikanske partiet har markert seg som en abortforkjemper. Hun mener de konservative høyesterettsdommerne Neil Gorsuch og Brett Kavanaugh nå går imot forsikringene de ga før utnevnelse til Høyesterett.

Føler seg lurt av høyesterettsdommere: − Forfriskende naivt, sier forsker

Høyesterettsdommere sa de ikke ville tukle med abortrettighetene før de ble godkjent. Nå blir de beskyldt for å ha løyet til Senatet.

Av Eirik Wichstad

Senator Susan Collins fra Det republikanske partiet var en av dem som støttet innsettelsen av Brett Kavanaugh og Neil Gorsuch til Høyesterett.

Det gjorde hun til larmen av tilskuere fra Senatsgalleriet som ropte «nei» og «skam, skam, skam»», og trosset dermed utstrakt bekymring for at de konservative republikanerne ville sette abortrettigheter i fare.

Da sa hun at støtten til Kavanaugh kokte ned til om han støttet Roe vs. Wade – høyesterettsdommen fra 1973 som gir kvinner fri tilgang til abort i USA.

Ifølge Collins sa han at han anså det som «rotfestet» i grunnloven og at loven «ligger fast».

Nå føler hun seg lurt av løftene til de to republikanske høyesterettsdommerne.

– Hvis dette lekkede dokumentet er den endelige avgjørelsen og rapportene er riktige, så vil det være fullstendig inkonsekvent med hva dommer Gorsuch og dommer Kavanaugh sa i høringene og i møtene på mitt kontor, sier senator Collins i en skriftlig uttalelse til CBS News.

Under Donald Trumps presidentperiode fra 2016 til 2020 nominerte han tre nye høyesterettsdommere – Brett Kavanaugh, Neil Gorsuch og Amy Coney Barrett.

Nå er de tungen på vektskålen i et flertall i USAs høyesterett som vil oppheve abortloven, ifølge et lekket dokument.

Mener de har løyet til Senatet

Dokumentet som Collins refererer til er et utkast fra Høyesterett som viser at et flertall av dommerne vil omstøte dommen Roe vs. Wade, og dermed tilsidesette retten til selvbestemt abort for kvinner i USA.

Høyesterett bekreftet tirsdag ettermiddag at utkastet er ekte. Samtidig sier høyesterettsdommer John Roberts at utkastet ikke representerer en endelig beslutning fra USAs øverste domstol eller det endelige standpunktet for noen av dommerne.

Senator Susan Collins understreker at Kavanaughs forsikringer om at abort-kjennelsen ville få stå i fred, var en forutsetning for at han skulle få hennes stemme ved utnevnelse til Høyesterett i 2018.

STOLTE PÅ DEM: Susan Collins gjorde intervjuer med Neil Gorsuch og Brett Kavanaugh før utnevnelsen til Høyesterett, der de ga inntrykk av at de ikke ville oppheve dommen som gir amerikanske kvinner fri tilgang på abort.

– Da jeg spurte han om hvorvidt det ville være tilstrekkelig å tilsidesette en langvarig presedens dersom fem dommere mente den var feil avgjort, svarte han ettertrykkelig «nei», sa Collins i et intervju med 60 minutes i 2018.

Senator Collins er ikke aleine om å føle seg ført bak lyset av de Trump-nominerte høyesterettsdommerne.

– Flere av de konservative dommerne, som på ingen måte er ansvarlige overfor det amerikanske folket, har løyet til det amerikanske senatet, revet i stykker grunnloven og vist ringeakt for presedens og Høyesteretts rykte.

Det sier speaker for Representantenes hus Nancy Pelosi og senatets majoritetsleder Chuck Schumer i en felles uttalelse, gjengitt i Huffingon Post.

I HARNISK: Senatets majoritetsleder og speaker i Representantens hus Nancy Pelosi anklager høyesterettsdommerne som ble utnevnt under Trump for å ha løyet til Senatet.

De konservative høyesterettsdommerne Brett Kavanaugh, Amy Coney Barrett og Neil Gorsuch beskrev Roe vs. Wade som fastlagt lov under høringen før utnevnelse til høyesterett og sa de ville respektere presedens.

På den andre siden sa de aldri eksplisitt at de forpliktet seg til å bevare abort-kjennelsen.

– En del av det politiske spillet

– Det er på grensen til å være forfriskende naivt fra Susan Collins å påstå det hun gjør nå.

Det sier professor Gunnar Grendstad, som forsker på amerikansk politikk ved institutt for sammenlignende politikk på UiB.

Han mener det ikke bør komme som noen overraskelse for erfarne politikere i USA at nominerte til amerikansk høyesterett gjør noe annet enn det har gitt inntrykk av i forkant av utnevnelsen.

– Dette er en del av det politiske spillet i forkant av godkjenningsprosessene i Høyesterett. De nominerte dommerne sier nesten hva som helst for å bli godkjent.

INTET NYTT: Professor Gunnar Grendstad tror ikke høyesterettsdommerne løper noen risiko ved å handle i strid med uttalelsene de ga under utnevnelsen. Han ser det som en del av det politiske spillet.

Ifølge Grendstad vil det ikke gi noen konsekvenser om dommerne ga inntrykk av at de ville la dommen stå i fred før utnevnelsen til Høyesterett.

– Vi må være klar over at innsettelsestalene er skrevet og polert i en slik grad at dyktige jurister alltid vil kunne finne en vei ut av disse innleggene etterpå, sier han.

Hvis det går den veien som det lekkede dokumentet fra USAs høyesterett viser, at retten til selvbestemt abort tilsidesettes, er det et «jordskjelv» i amerikansk politikk, slik Grendstad beskriver det.

– Abortsykehus og familiers planlegging har tatt for gitt at kvinner har hatt rett til fri abort i USA. Plutselig forsvinner denne retten over natten fordi fem dommere har bestemt seg for det.