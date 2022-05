FLAGGER FOR 100 ÅRS SELVSTYRE: Sia Spiliopoulou Åkermark er direktør på Ålands fredsinstitutt.

Her er alt militært forbudt: Nå kan Åland bli Nato-medlem

MARIEHAMN (VG) Åland ligger som et evig fortøyd hangarskip mellom Finland og Sverige, men demilitarisert siden 1856. Ålendingene er fritatt for verneplikt. Så hva skjer i skjærgården når Finland – og Åland – skal inn i Nato?

Publisert: Nå nettopp

Nå går diskusjonen i Finland om Ålands fremtidige status, samtidig som regjeringen i Helsingfors nærmer seg en Nato-søknad i høyt tempo.

Noen mener at demilitariseringen er i spill.

Men det mener ikke lantråd Veronica Thörnroos fra Centerpartiet – regjeringssjefen på øya.

Hun har et tydelig svar, et sitat fra den oppdaterte overenskomsten med Russland om Ålands demilitarisering fra 1921:

«Ingen militære, sjø- eller luftstyrker fra noe land får oppholde seg innenfor Ålands område i fredstid, bortsett fra under helt ekstraordinære omstendigheter når Finlands militære kan ta opphold for å opprettholde orden», leser hun høyt og tydelig for VG.

– Hvordan kan demilitarisering være forenlig med et finsk medlemskap i Nato, om Åland skulle bli angrepet?

– Åland har selvstyre på en rekke områder, Men Forsvaret og utenrikspolitikken styres fra Helsingfors, svarer Thörnoos.

FORSVARER DEMILITARISERING: Veronica Thörnroos er regjeringssjef på Åland med tittelen lantråd. I intervjuet med VG forklarer hun Ålands unike stilling som demilitarisert region gjennom snart 200 år.

Plikt til å forsvare

– Om Åland blir truet, kan regjeringen i Helsingfors sende soldater hit. Men den vurderingen må gjøres i Helsingfors, vi har ingen etterretningstjeneste selv. Det finske forsvaret har jo plikt til å forsvare hele landet, inklusive Åland, legger hun til.

Men hva skjer om Nato gjør en annen vurdering? At Ålands strategiske beliggenhet skulle kreve militærbaser?

– I dokumentene vedrørende Nato-beslutningen, har Finlands regjering slått fast at at Ålands status skal opprettholdes, svarer Thörnroos.

TENNER LYS HVER DAG: Utenfor Russlands konsulat på Åland markeres krigsmotstanden hver eneste ettermiddag. Her tenner Kiki Alberius Forsman et lys for døde soldater og sivile i Ukraina.

17-rörelsen

Natt til 24. februar kom frykten også til Åland, da Russland startet invasjonen av Ukraina.

– Det er klart man blir redd og fortvilet, sier ålendingen Kiki Alberius Forsman.

Den pensjonerte journalisten irriterte seg over at det russiske flagget vaiet dag og natt over Russlands konsulat.

Samme ettermiddag klokken 17, og hver eneste dag siden, hun tatt med lys og fyrstikker til den russiske adressen midt i demilitariserte Mariehamn,

«17-rörelesen» består nå av flere hundre øyboere.

UKRAINA-PLASSEN: Russlands konsulat i Mariehamn har alltid flagget heist når konsulen er hjemme. Nå har plassen fått et et nytt, uoffisielt navn av de som protesterer daglig mot krigen.

Roper «Ukraina» fem ganger

– Vi møtes hver ettermiddag utenfor konsulatet for å protestere mot krigen. Da synger vi en tekst på melodien til Beethovens niende symfoni, om at vi vil leve i fred og frihet i Europa. Så roper vi «Ukraina» fem ganger og har ett minutts stillhet.

– Har den russiske konsulen kommet ut og møtt dere?

– Nei, vi har ikke sett ham. Men når det russiske flagget er heist, da er han hjemme, sier Kiki Alberius Forsman.

– Mener du at Finland skal gå med Nato?

– Jeg er pasifist. Jeg er stolt av at verken min ålandske mann eller min sønn har utført militærtjeneste. Av prinsipp mener jeg at det ikke skal finnes noe militærvesen, svarer hun.

Røtter fra Krim-krigen

Historien om Ålands demilitarisering har røtter fra en annen Krim-krig på midten av 1800-tallet:

Russland bygde Ålands eneste festningsverk tidlig på 1800-tallet, etter at Russland hadde tatt kontroll over Finland fra Sverige. I 1854 ble festningen ødelagt av franske og britiske styrker.

Som en del av fredsavtalen fra Paris i 1856, ble Åland demilitarisert. Festningsverket ble derfor aldri bygget opp igjen.

– Russland hadde sikkert nok med en stor konflikt i Svartehavet, da som nå, sier Sia Spiliopoulou Åkermark.

Hun er direktør på Ålands fredsforskningsinstitutt og kjenner inngående historien bak demilitariseringen.

– Ålands situasjon i folkeretten er helt unik, forklarer hun.

– Åland og Finland var jo selv ikke parter i avtalen om demilitarisering, men den er bekreftet flere ganger siden, også i det finske lovverket. Den andre delen er Ålands selvstyre, og den tredje er beskyttelsen av det svenske språket. Fordi militærmaktens kommandospråk er finsk, har Åland ikke allmenn verneplikt slik Finland har, sier Åkermark.

FREDSFORSKER: Det finske forsvaret kan være på Åland i løpet av få minutter, ifølge Sia Spiliopoulou Åkermark.

Likheter med Svalbard

Hun sier at Svalbard-traktaten fra 1920 har noen likhetstrekk, med forbud mot permanent militært nærvær. Noen greske øyer inn mot Tyrkias kyst er også demilitariserte, men har ikke selvstyre.

Men Putin later ikke til å bry seg om internasjonal rett, så hvor smart er det å opprettholde Åland som demilitarisert? Dette er argumenter som går i debatten.

Finlands utgangspunkt for å vurdere Nato som en tryggere havn, skyldes i stor grad Russlands press for å ville bestemme over Finland - ikke minst å hindre at Finland blir medlem i Nato.

– At Putin bryter folkeretten og går fra avtaler, er et dårlig argument for at Finland skal gjøre det samme, argumenterer Åkermark.

– Kan Åland likevel regne med at Finland kommer til unnsetning om Åland skulle bli okkupert?

– Finland er alltid beredt. Det finske forsvaret kan være her på øya i løpet av noen minutter, sier hun.

Midt i Østersjøen: Mens Sverige sender flere tropper til naboøya Gotland, ønsker Finland at Åland skal bestå som demilitarisert.

To tredeler sier Nato-ja

Så hva mener de politiske lederne på Åland om Nato-spørsmålet?Regjeringssjefen, Veronica Thörnroos, ønsker ikke å dele sin oppfatning med VG nå. Hun vil gi sitt råd til regjeringen og presidenten først.

– Men en av lokalavisene ringte rundt til alle i Lagtinget, Ålands parlament. Flere enn to tredeler svarte at de ville støtte en Nato-søknad, sier Thörnroos.

PS: Nå er det opp til Finlands regjering og Riksdagen i Helsingfors å raskt bestemme om de vil inn i Nato. President Sauli Niinistö har antydet at han vil gi redegjøre for sitt syn allerede i neste uke.

30 000 ålendere venter i spenning.