Opplysninger til VG: Store Nato-land ber Stoltenberg fortsette som sjef

Jens Stoltenberg har fått gjentatte oppfordringer fra flere store Nato-land om å fortsette som Natos generalsekretær, også etter at hans nåværende avtale går ut 1.oktober i år.

VG har fått bekreftet disse opplysningene på sentralt hold i forsvarsalliansen.

USA og Tyskland skal være blant landene som har bedt Stoltenberg om å stille seg til disposisjon for å fortsette ut over 1.oktober i år.

Også etter at Stoltenberg i desember bekreftet at han hadde søkt stillingen som norsk sentralbanksjef, har toppledere i Nato-land spurt Stoltenberg direkte om han var villig til å fortsette etter 1.oktober, får VG opplyst.

Ser logikken

– Jeg ser logikken i det, å be Stoltenberg stå en kort periode til. Kanskje det er en god ide for Nato akkurat nå, sier NUPI-forsker Karsten Friis til VG.

Han leder NUPIs forskergruppe på sikkerhet og forsvar, og følger Nato tett.

– Det er alltid et problem å enes om en ny generalsekretær, for 30 medlemsland, og det er kanskje noe man ikke ønsker å bruke politisk energi på internt akkurat nå. Da kan det være lettere å kjøpe seg litt tid og be Stoltenberg fortsette en stund til, legger Friis til.

Det siste signalet Stoltenberg selv har gitt offentlig om sin nære fremtid, kom i desember:

«Jeg ble kontaktet av Finansdepartementet i november med forespørsel om jeg ville vurdere å søke stillingen. Det har jeg nå gjort, og dette er en jobb jeg er veldig motivert for», uttalte Stoltenberg i en skriftlig uttalelse 14. desember i fjor, samtidig som Finansdepartementet publiserte søkerlisten til toppstillingen i Norges Bank.

Samtidig presiserte han:

«Jeg har klargjort overfor Finansdepartementet at dersom jeg får stillingen, vil det ikke være mulig for meg å tiltre før min periode i Nato utløper 1. oktober 2022».

Kravene fra Russland

Samme uken som Stoltenberg bekreftet at han var søker, sendte Russland to avtaleutkast til henholdsvis Nato og Russland med krav om en ny sikkerhetsordning i Europa.

Dagens Næringslivs kommentator Sverre Strandhagen skrev i en kommentar 14.januar at slik store medlemsland ser det, passer det dårlig at Stoltenberg forlater Nato til høsten:

«Siden i fjor sommer har viktige allierte som USA, Storbritannia, Tyskland og Canada i tur og orden forsøkt å få Stoltenberg til å fortsette, etter det DN er kjent med», skrev DN-kommentatoren.

Sentrale kilder har fortalt VG at Stoltenberg for få måneder siden takket bestemt nei til å vurdere å forlenge tiden i Brussel. Han skal da ha vært klar på at sluttdatoen 1.oktober 2022 sto ved lag.

To forlengelser

Stoltenberg tiltrådte i Nato 1. oktober 2014, og var da valgt for fire år. I 2017 ble han og medlemslandene enige om at han skulle stå til 2020. Våren 2019 ba de allierte om enda en forlengelse, fram til 1.oktober 2022.

Gjennom den siste tiden med en sterkt negativ spiral i forholdet mellom Nato-landene og Russland, har altså forespørslene om en tredje forlengelse, kommet opp igjen.

Det har skjedd samtidig med at Finansdepartementet og etter hvert regjeringen hjemme i Norge vurderer søknadene til toppstillingen i Norges Bank.

Få kandidater

Listen over mulige kandidater til å etterfølge Stoltenberg i Nato er ikke veldig lang. Eventuelle kandidater forutsettes å ha bakgrunn på høyeste nivå i politikken, som regjeringssjef eller president i sitt hjemland, og omfattende internasjonal erfaring i tillegg.

VG er kjent med at Storbritannia har løftet fram sine to forrige statsministere, David Cameron og Theresa May. Men appetitten på en britisk generalsekretær skal ha vært svært avmålt i EU, etter Brexit.

En annen svært sannsynlig kandidat har vært Mark Rutte. Men så sent som 10.januar i år fikk Rutte fornyet tillit som statsminister i Nederland.

Koordinere svaret til Russland

Karsten Friis sier at Stoltenberg nå har en nøkkelrolle i forsøkene fra vestlig side på å få Russland til å velge forhandlinger i stedet for militær konfrontasjon, mens Russland har utplassert 100 000 soldater nært grensen til Ukraina.

Han ledet møtet i Nato Russland-rådet i forrige uke.

Denne uken har Stoltenberg på vegne av USA og 29 andre Nato-land invitert Russland til nye samtaler i en serie på tre møter. Over helgen skal Nato gi Russland et skriftlig svar på de russiske kravene om ny sikkerhetsordning i Europa.

– Generalsekretærens viktigste oppgave nå er å koordinere arbeidet internt med Natos svar til Russland, og å sørge for at Nato snakker med en stemme utad. Jeg tror de jobber hardt i Nato nå, i samråd med USA, for å holde dialogen i gang med Russland, sier Karsten Friis.

PS: De som ventet at regjeringen skulle utnevne ny sentralbanksjef i Statsråd denne fredagen, ventet forgjeves. Etter uker med skarp debatt om Stoltenbergs kandidatur, er det fortsatt uavklart hvem regjeringen vil utpeke til dette embetet.