ALKOHOL: Wallid Naim Yousef (60) selger øl og sprit, men har opplevd angrep på grunn av virket sitt.

Spritsjapper sprenges i Bagdad

BAGDAD (VG) Forbud mot alkoholsalg, kristne som flykter, politibeskyttelse og mafiaer som styrer med jernhånd. Velkommen til Iraks underverden for alkohol.

Av Kyrre Lien

– Jeg kan ikke snakke om dette. Det er farlig. Dere må dra.

Blikket bak salgsdisken flakker fra side til side. Bak ham er det rader med Jim Bean, Tuborg og rusbrusen Ice.

På andre siden av veien står en politipatrulje med maskerte, tungt bevæpnede politimenn. Her har det skjedd angrep før.

– Vi vet aldri når en bombe kan ramme oss. Kanskje kommer det en bil og de kaster en granat inn hit. Vi forventer alt.

Wallid Naim Yousef (60) er en av få som tør å uttale seg om livet som ølselger i Irak.

– Hvis noen forsøker å drepe meg, vil jeg drepe dem. Jeg har flere våpen, blant annet en AK-47 og flere pistoler.

Så tvangsserverer han VGs utsendte en rusbrus med en overveldende smak av ananas.

– Selv liker jeg best whisky – Blue label, sier han, før han tar et trekk av siggen, en slurk av sin egen rusbrus, og fortsetter å fortelle om angrepene han har opplevd.

SPRIT: I 17 år har Wallid solgt sprit, og før det jobbet han i militæret som soldat under Saddam-regimet.

Ekstremistiske militser

I midten av januar skjedde det igjen. En alkoholsjappe i hovedstaden Bagdad ble sprengt av hittil ukjente gjerningsmenn. Det føyer seg inn i en rekke lignende angrep.

Rett før jul ble hjemmet til en kristen alkoholselger i byen Al-Amrah angrepet med eksplosiver kastet fra personer på en motorsykkel.

Presten i nabolaget, Louis Raphael Soko, gikk ut i Asianews og uttalte at «eieren skal ha mottatt mange trusler. Det er klart det er linket til hans salg av alkohol selv om han har en offisiell salgslistens».

De siste to årene er flere titalls sjapper som selger alkohol, blitt angrepet med blant annet skyting, brannbomber, hærverk og eksplosiver.

Også 60 år gamle Wallid har opplevd dette. Klokken fem om morgenen for tre år siden stoppet en motorsykkel med maskerte menn foran butikken hans.

Opptaket fra overvåkningskameraet viser hvordan de plasserte en eske utenfor butikken.

Så eksploderte det.

– Hvorfor ønsket de å skade butikken din?

– Det er væpnede militser som er imot regjeringen og ekstreme grupper som later som de er muslimer.

SPRIT: Det er en lov som forbyr salg, import og produksjon av alkohol i Irak, men denne blir ikke håndhevet.

Bomber og bourbon i Bagdad

Bagdad er blitt kjent verden over som et synonym til tiår med amerikansk invasjon, krig, sekterisk vold og bilbomber.

Men nå er det faktisk så fredelig som det ikke har vært på lenge, forteller mange av innbyggerne. Bortsett fra for dem som selger sprit, da.

Majoriteten av befolkningen i Irak er sjiamuslimer, mange av dem konservative. Å se kvinner i heldekkende abaya er ikke uvanlig.

I landet med 40 millioner mennesker er det kamper på alle fronter.

Akkurat nå kjemper konservative Iran-støttede militser om makten, slik VG skrev om nylig, og de bruker droner og raketter for å prøve å drive amerikanere og norske styrker ut av landet.

Flere av disse militsene er også dypt konservative, og anser konsum av alkohol som forbudt etter islamsk lov, slik det er i nabolandet Iran.

VANNPIPE: Epletobakk i vannpipe er mye mer stuerent i Irak enn alkohol.

I 2016 ble det innført en lov som skulle forby alkohol i Irak.

– Loven er nødvendig for å bevare Iraks identitet som et muslimsk land, sa Mahmoud al-Hassan, en sjiapolitiker, til Reuters den gang.

Den irakiske menneskerettsaktivisten Daniel Numan uttalte på samme tid at loven var et steg på veien til å gjøre Irak til et «religiøst teokrati».

– Det er opplagt at religiøse partier presser Irak til å gå i retningen av naboen, sjiamuslimske Iran, sa han til Reuters.

Forbudet blir riktignok ikke håndhevet den dag i dag, og de som selger alkohol, opplever relativ frihet fra myndighetene på hvordan de kan operere.

KULE: Nøkkelknippet til en av kundene til Wallid.

Konservatisme eller mafiaer

Selv om både Wallid og andre i landet peker på at religiøse ekstremister står bak angrepene mot de edle dråpene, er det også mafiavirksomhet inne i bildet.

Flere av butikkene betaler såkalte beskyttelsespenger til noen av militsene som garanterer dem en form for beskyttelse.

– Jeg betaler ikke penger til dem. Jeg er gammel og har gode kontakter. For noen år siden ringte en milits til meg og ville stenge butikken min. Da de kom igjen for å true meg, skjøt jeg mot dem. Siden har jeg ikke hørt noe, hevder han.

ØRKEN: Halvparten av landarealet i Irak består av ørken. Deler av disse ørkenområdene kontrolleres nå av ulike militser.

Kristne som flykter

– Jeg mener alkohol er viktig for vårt folk i Irak, for det er liberalt og folk liker det.

Han forteller at kampen mot alkohol også er en kamp for Iraks fremtid, og for at Irak skal forbli et land der ulike religiøse grupper kan leve side om side. De fleste av dem som selger alkohol i landet, er kristne.

Men de føler seg stadig mer som en minoritet.

I løpet av de siste to tiårene har den kristne befolkningen falt med 80 prosent, fra 1,5 millioner i 1987 til omkring 250.000 den dag i dag.

– Det er mange kristne som blir truet, og som blir tvunget til å flytte fra nabolaget sitt eller ut av landet. I kirkene er det bare gamle bestemødre og bestefedre igjen. De unge har dratt.