Donald Trump må frigjøre dokumenter, deriblant sin egen dagbok, til 6. januar-komiteen. Her fra den oppildnende talen han holdt foran Kongressen, før tilhengere av ham stormet bygningen.

Høyesterett tillater frigjøring av Trump-dokumenter

USAs høyesterett har bestemt at tidligere president Donald Trump ikke kan holde tilbake dokumenter fra komiteen som etterforsker stormingen av kongressen 6. januar i fjor.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Trump har i lengre tid forsøkt å hindre 6. januar-komiteen å få tilgang til dokumenter fra nasjonalarkivet. Det er snakk om dokumenter på til sammen 770 sider, ifølge NTB.

De inneholder presidentens dagbok, notater fra Trumps nærmeste medarbeidere, memorandum fra Det hvite hus' pressesekretær og utkast til talen holdt av den tidligere presidenten den 6. januar i fjor, før stormingen av Kongressen.

Nå har USAs høyesterett bestemt at Trump ikke kan holde dokumentene tilbake.

Mørk episode

Hverken Trump eller hans advokater har foreløpig kommentert avgjørelsen, ifølge CNN. Ekspresidenten ønsket å holde dem tilbake fram til saken hadde gått rettens gang og hevdet også at de hadde fritak fra innsyn fordi de er tilknyttet presidentperioden.

– Kongressen kan ikke tillates å endevende en tidligere presidents konfidensielle papirer for å oppnå sine egne politiske mål, mente Trumps advokater i en uttalelse til høyesterett i oktober i år.

Selv mente komiteen at deres begjæring om innsyn i dokumentene burde innvilges, fordi saken gjelder «etterforskningen av en av de mørkeste episodene i landets historie»:

– Et dødelig angrep på den amerikanske Kongressen, og en forstyrrelse av den fredelige maktovertagelsen fra én president til den neste, som mangler presedens, svarte komiteen, ifølge The New York Times.

Komiteen: Seier for demokratiet

Kun én av de ni høyesterettsdommerne ga Trump medhold, og ingen av de tre han utnevnte da han var president.

Dermed er det ingen rettslige hindre for at komiteen får tilgang.

– Høyesteretts avgjørelse i natt er en seier for rettssystemet og det amerikanske demokratiet, sier komiteens ledere, demokraten Bennie Thompson og republikaneren Liz Cheney, i en felles uttalelse.

Tusenvis av Trumps støttespillere tok seg inn i kongressbygningen 6. januar i fjor, i et forsøk på å stanse Kongressens formelle godkjenning av Joe Bidens seier i presidentvalget. Fem mennesker mistet livet og mange ble skadd.

Trump hadde både i månedene før og etter valget fremmet feilaktige påstander om at det var preget av utbredt valgfusk.