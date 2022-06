SOVJET: Russlands sovjetiske fortid tok egentlig aldri slutt, mener den anerkjente russiske forfatteren Guzel Jakhina.

Russisk bestselger-forfatter: Livet i Russland blir «aldri mer det samme»

LILLEHAMMER (VG) Den Norgesaktuelle forfatteren Guzel Jakhina ser frykten fra Sovjettiden vokse frem igjen i Russland.

Russiske Guzel Jakhina skriver prisbelønte romaner om myndighetenes hensynsløse behandling av folk under Sovjettiden. I anledning utgivelsen av hennes debutroman «Zulejkha åpner øynene» på norsk, har Jakhina reist fra hjembyen Moskva til Lillehammer, der VG treffer henne under Wexfo, et forum for ytringsfrihet.

«En historie fra en ikke alt for fjern fortid som sender kalde gufs nedover ryggen» skrev VGs anmelder om den bestselgende boken den 27. januar.

En knapp måned senere har verdens øyne virkelig blitt åpnet for aktualiteten av boken etter Russlands invasjon av Ukraina.

– De siste månedene er det selvfølgelig et vell av følelser som har vokst frem. Jeg ser frykten som hersket under Sovjettiden vokse frem igjen, hos familien, blant venner. Jeg kommer hit og ser frykten for kald krig som plutselig har oppstått. Denne frykten som vi lenge hadde glemt, eller latt være igjen i fortiden, vokser frem igjen, sier Jakhina til VG.

INGEN ENEVELDENDE TSAR: Guzel Jakhina synes det var befriende å se en konge på ski med hund. «Tenk om russiske tsarer hadde gjort det!»

«Ikke min krig»

Fire dager etter Russlands angrepskrig mot Ukraina startet, hadde den russiske forfatteren en kronikk på trykk i VG, hvor hun skrev « dette er ikke min krig»

«I dag kjører russiske tanks over fremmed jord. Jeg kan knapt tro det. I hele mitt indre er jeg så dypt uforsonlig overfor dette at jeg har lyst til å hyle», skrev Jakhina.

Noen dager etter, den 4. mars, ble det innført en ny lov i Russland som gjør det langt vanskeligere for Jakhina og andre russere som ikke støtter krigen, å si det høyt.

– Kan det være farlig for deg å fortelle hva du mener om krigen nå?, spør VG den anerkjente forfatteren.

– I Russland finnes det nå en ny lov mot såkalt falske nyheter, hvor hvem som helst risikerer 15 år i fengsel. Den loven brukes aktivt. Jeg tror det svarer på spørsmålet ditt, sier hun, og blir stille et øyeblikk.

SKRIVER: Portrettene av de vondeste hendelsene i Stalintida hjelper Jakhina å forstå sentrale spørsmål i dagens Russland.

Illusjon

Forfatteren bor sammen med familien sin, barn og en eldre mor i Moskva. Etter Russlands angrepskrig startet i Ukraina har livet «selvfølgelig endret seg til den grad at det aldri mer vil bli det samme», sier Jakhina til VG.

Samtidig, forteller hun, er det helt mulig for russere å leve i troen om at krigshandlingen ikke endrer stort.

– Hvis man lukker øynene for stengte butikkvinduer og stengte McDonalds, så kan man få en falsk følelse av at livet bare har fortsatt som før. Så de som velger å tro at livet ikke har endret seg, de har alle muligheter til å tro på nettopp det, sier forfatteren til VG.

Debutromanen «Zulejkha åpner øynene» handler om en tatarkvinne som sendes til Sibir på 1930-tallet. Boken har blitt oversatt til over 40 språk, nå også norsk.

Portrettet av et brutalt regime er noe langt mer enn et historisk tilbakeblikk, forteller Jakhina til VG.

– Jeg mener at vår sovjetiske fortid ikke har tatt slutt, og for å forstå hva som skjer, må vi lese om hvordan Sovjet oppsto, hva som ledet til det. Gjennom å skrive om det forsøker jeg å forstå hva som skjer i dag med samfunnet, med meg selv, med mine venner og slekt. Jeg har aldri tenkt at det er virkelighetsflukt jeg driver med når jeg dykker inn i nær fortid. Jeg mener at jeg gjør noe som faktisk er høyaktuelt.