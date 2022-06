MAKTENS HØYBORG: Boris Johnson utenfor Downing Street no. 10, hvor den britiske statsministeren har både kontor og bolig.

Ekspert om maktkåt Boris Johnson: − Bryr seg ikke om partiet, eller folket

Det må et mirakel til for at Boris Johnson blir sittende lenge som statsminister. Men er det én politiker som kan utføre et slikt mirakel, så er det nettopp Johnson.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Det mener Storbritannia-ekspert Erik Mustad, som er lektor i britiske studier ved Universitetet i Agder.

Mandag vant den britiske statsministeren en mistillitsavstemning i sitt eget parti. 211 stemte for at han skulle få fortsette som partileder, og dermed statsminister. 148 stemte mot. Det betyr at 41 prosent av hans egne parlamentsmedlemmer ønsket ham bort. Fjerner man de som har verv i regjeringsapparatet stemte nesten tre av fire mot ham.

Likevel omtalte Johnson i går avstemningen for «ekstremt god, positiv, konkluderende og avgjørende».

– Men var den virkelig så god for ham, Mustad?

– Fra hans perspektiv var det nok mest en lettelse at han i det hele tatt kom igjennom dette. Nå ønsker han nok å minimalisere den voldsomme motstanden som ligger i partiet. Derfor bruker han retorikk som dette for å tåkelegge den motstanden. Det har vi sett ham gjøre før også.

– Han sier også at partiet nå kan legge «partygate» bak seg og fremstå forente. Synes du resultatet i går vitner om et forent parti?

– Det er i det samme spor som ditt første spørsmål. Vi vet at dette er et splittet parti. I motsetning til da Theresa May vant en tilsvarende avstemning i 2018 er det ikke én definert gruppe som er mot Johnson. Det er bredt anlagt mistillit mot ham, og det er mot personen Boris, mot hans karakter. Spørsmålet de stiller seg er om de kan tro på ham og om han har forledet parlamentet. Dette er mer enn et politisk oppgjør. Derfor er det veldig uforutsigbart. Man vet ikke hvor neste bølge kommer fra. I går kom han gjennom første hinder, men hindrene ligger foran ham på rekke og rad.

– Vi har sett andre før, som May, måtte gå av noen måneder etter at de vant slike avstemninger. Mange mener Johnson er dømt til det samme. Er situasjonen en annen for ham?

– Den er annerledes fordi med May gikk det på hennes politikk og håndtering av Brexit. Nå er det på personen og om han bevisst har løyet for parlamentet. May var dypt respektert, mens her handler det om Johnsons flåsete måte å oppføre seg på. De visste for øvrig hva de fikk – på godt og vondt – da de valgte ham til leder.

1 / 8 SKÅL: Rapporten inneholder 9 bilder av Boris Johnson som hever glasset med kolleger. forrige neste fullskjerm SKÅL: Rapporten inneholder 9 bilder av Boris Johnson som hever glasset med kolleger.

– Jeg leser folk som kjenner ham si at han aldri kommer til å gå frivillig. Will Walden, som jobbet som kommunikasjonsrådgiver for ham både da han var London-ordfører og utenriksminister sa for eksempel i går at man kommer til å måtte «bære ham ropende og sparkende ut dørene fordi han aldri vil gi opp det han har ønsket seg hele livet», at han ikke har et reversgir, men bare forovergir og at det trengs «flere personer med revolver» for å overbevise ham om å gå. Hva tenker du om slike karakteristikker?

– Så lenge han kan sitte med makten så bryr han seg ikke om partiet, eller folket. Han er en selvsentrert narsissist. Han er opptatt av makt for maktens skyld. Ikke for hva han faktisk kan bruke den til. Dette er en maktglad person som ikke lar seg sette ut av spill med mindre han har kniven på strupen. Og kanskje han ikke er villig til å gi seg da en gang, ikke med mindre man faktisk kutter strupen, for å si det litt brutalt.

– Du sier han ikke er så opptatt av hva han kan få til med makten sin, men vil han etter avstemningen i går faktisk ha den makten han trenger dersom han skulle ønske å få til noe?

– Fremover vil mange i Underhuset forsøke å skape hindringer for ham hver gang det kommer en avstemning. Han vil slite i hver eneste votering. Med så mye motstand mistillitsvoteringen viste vil regjeringen få det vesentlig vanskeligere. Alt som skjer blir nå sett i lys av den mostanden som er i dette splittede partiet. Den kan man nå bruke til å forsøke få ham ut en gang for alle. Dette er en belastning.

Info Boris Johnson Født 19. juni 1964 i New York.

Konservativ politiker, forfatter, journalist og spaltist.

Statsminister i Storbritannia etter valgskred i 2019.

Partileder i Det konservative partiet.

Utenriksminister i Theresa Mays regjering 2016–2018.

Borgermester i London 2008–2016. Kilde: NTB Vis mer

– Er han nå en såkalt «lame duck», som ikke vil kunne utrette noe?

– Vi må vente å se hvordan motstanden er, men det er vanskelig å se for seg hvordan han skal styre. Mange briter uttrykker nå en sterk forakt mot Boris Johnson, og måten han har håndtert «Partygate» på. Folk ser på dette som begynnelsen på slutten, en nedadgående spiral han ikke kommer seg ut av. Det må i så fall et mirakel til. Samtidig er Boris en annen type politiker enn alle andre. Han har flere liv, så vi skal aldri avskrive han.

– Så hva tror du er det mest sannsynlige scenariet nå?

– Hadde det vært en normal politiker så hadde jeg sagt «han er ferdig», men Boris har klart å vri seg ut av alt til nå, så en har lært seg å kanskje ikke være så kategorisk som man iblant er fristet til. Han er politikkens Houdini (Harry Houdini var en utbryterkonge og illusjonist, kjent for på spektakulært vis å alltid komme seg løs journ.anm.). Han er en flammende taler som er god til å snakke seg ut av ting., Selv om vi vet at han lyver, noe både politietterforskningen og Sue Grays rapport har vist, avslutter Storbritannia-ekspert Erik Mustad.