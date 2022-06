KAOSET FORTSETTER: Også i går, fredag, var det lange køer på Arlanda slik dette bildet viser.

Kaos på Arlanda – flyplassen var full

Det er fullt kaos på den svenske storflyplassen utenfor Stockholm lørdag. En stund var flyplassen full og passasjerene måtte vente ute, men klokken 16.18 fikk de slippe inn igjen.

Både Expressen og Aftonbladet meldte at politiet stanset folk ved inngangen til terminal 5 fordi flyplassen rett og slett var full.

Men klokken 16.18 melder det svenske politiet:

– Nå har trykket på terminalen lettet og alle reisende er velkommen inn igjen.

Litt tidligere lørdag sa politiets pressetalskvinne Helena Boström Thomas til Aftonbladet at man hadde kommet til at det var for mange mennesker i terminalen.

Problemene skal visstnok skyldes en teknisk feil ved bagasjeinnsjekkingen som førte til at passasjerene ikke fikk sjekket inn sine kofferter.

– Problemet har vi hatt siden lunsj og noen timer fremover. Det er nå løst, men det har blitt en del forsinkelser på grunn av dette, sier Ellen Laurin, presseansvarlig på Swedavia til Aftonbladet.

SVT melder at køene på Arlanda i stor grad skyldes mangel på personell. For når pandemien satte tilnærmet bomstopp for flyreiser, ble mange vektere som jobber i sikkerhetskontrollen, sagt opp.

I løpet av våren har folk begynte å reise igjen, men det er fortsatt ikke nok folk på flyplassen til å møte det økende reisetrykket. Resultatet er timelange køer.

– Det som er enda mer urovekkende er man ikke har gitt noen flere prognoser enn at det kan løse seg frem mot høsten. Det er en veldig dårlig prognose, sier flyanalytikeren Jan Ohlsson til SVT.

