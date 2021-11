SKEPTISK: Ksenia Smirnova (42) er blant de mange moskovittene som ikke vil ta coronavaksine.

Russere til VG: Derfor tar vi ikke vaksinen

MOSKVA/OSLO (VG) Kun en tredel av russere er fullvaksinert. Nå når Russland stadig nye, tragiske rekorder på antall smittede og døde av coronaviruset.

Av Nora Thorp Bjørnstad og Arthur Bondar (foto)

Publisert: Nå nettopp

– Nesten ingen av mine venner og familie har tatt vaksinen, forteller Ksenia Smirnova (42).

VG møter moskovitten like utenfor bykjernen i Russlands hovedstad. Hun illustrerer det som er et stort problem for russiske myndigheter.

Russland var første land til å presentere en vaksine ment for massevaksinasjon, og skulle ha fullvaksinert nesten halvparten av landets 146 millioner innbyggere før slutten av august i år.

Men når vi nå skriver november, er bare 34 prosent av Russlands innbyggere fullvaksinert. I Norge er det tilsvarende tallet 70 prosent.

Denne høsten har Russland nådd stadig nye topper i antallet smittede og døde i en fjerde bølge av coronaviruset.

Selv etter en nasjonal lockdown fra slutten av oktober, ble det lørdag meldt om 1212 nye døde i Russland og 38.000 nye smittetilfeller på én dag.

Skeptiske

Målet om en immun befolkning virker fjernt når Russland nå topper listen over europeiske land med flest døde etter pandemien, så langt nesten 250.000.

Dårlig vaksinetilgang og lange ventelister ute i distriktene blir pekt på som to av flere forklaringer på hvorfor vaksineprogrammet henger etter.

Men den kanskje viktigste årsaken til den massive spredningen landet nå opplever, er at russerne er skeptiske til å ta vaksinen.

– Hvis myndighetene insisterer, vil jeg heller slutte i jobben, enn å ta vaksinen, sier økonomen Smirnova til VG.

GOD PLASS: Selv på dette lavterskel vaksinasjonssenteret på Moskvas kjente kjøpesenter GUM er det langt fra stor pågang.

Flertallet: Nei til vaksine

Kun 14 prosent av russere er innstilt på å la seg vaksinere med en russiskprodusert vaksine, mens hele 52 prosent vil ikke, viste en spørreundersøkelse utført av det uavhengige meningsmålingsinstituttet Levada nå i høst.

– Folk tror ikke at den russiskproduserte vaksinen har bestått alle testene og er i samsvar med alle regler. Sputnikhistorien oppfattes mer som et prestisjeprosjekt for politikerne, enn en redning for folk, forteller den 53 år gamle ingeniøren Anna til VG.

Hun ønsker, i likhet med flere av russerne VG snakker med, ikke å stå frem med etternavn og bilde.

FAKTA: SPUTNIKVAKSINEN Den russiskproduserte Sputnikvaksinen har fortsatt ikke blitt godkjent av Verdens helseorganisasjon (WHO) eller Det europeiske legemiddelbyrået (EMA). Dette øker skepsisen blant mange russere. Imidlertid har det respekterte medisinske tidsskriftet The Lancet bekreftet vaksinens virkning og at den er trygg. (Kilde: NTB) Vis mer

Anna følte seg presset til å ta vaksinen fordi selskapet hun jobber i risikerte å bli bøtelagt dersom ansatte nektet.

Mannen hennes, som jobber med bioteknologi, sluttet i jobben i protest mot det han mente var uansvarlig vaksineutvikling. Få av parets venner og familie er vaksinert, sier Anna.

– Problemet spenner så vidt, fra regjeringens måte å takle pandemien på, utfordringer i helsevesenet, til en grunnleggende tretthet i befolkningen. Tilgi meg, men en «bryr meg ikke»–holdning er utbredt her, mener Anna.

KLAR: Russlands egen Sputnik V-vaksine er lett tilgjengelig, men ikke særlig populær.

Påbud

Skepsisen hersker på tross av at myndighetene i 38 av Russlands til sammen 49 regioner har innført vaksinepåbud for enkelte innbyggere og yrkesgrupper.

Et annet grep fra myndighetene i Moskva har vært å dele ut kuponger på 1000 rubler, rundt 125 kroner, til personer over 60 år. Dette er en betydelig sum for en russisk minstepensjonist.

Selv om andelen vaksinerte er lav i Moskva, mangler det ikke på tilbud og oppfordringer i hovedstaden.

På en kort spasertur i sentrum kan du knapt unngå å komme over skilt og plakater som averterer med kjapp og effektiv vaksinering. Injeksjonene, som blir gitt på statlige og private klinikker og mange andre steder, er tilgjengelig for alle over 18 år.

BURGER/VAKSINE: I St Petersburgs kjente Nevsky-shoppingsenter er det satt opp drop-in vaksinesenter.

Vil du ta en dose coronavaksine, kan du gjøre det mens du shopper på kjøpesenteret. Et sprøytestikk før maten? Hovedstadens mathaller tilbyr doser med den russiskproduserte Sputnikvaksinen.

VGs fotograf i Russland gikk ut for å ta seg en kaffe, og endte opp som vaksinert. Det var ingen kø, papirarbeidet tok kort tid, og vaksinen ble tatt i en fei. Den obligatoriske halvtimen som han måtte vente i bygget etter stikket, ble brukt til å drikke den kaffen han gikk ut for å ta.

«Enkelt og praktisk», oppsummerer han.

NEI TIL SPUTNIK: Oksana Tatarinova sier hun tror mer på naturlig immunitet fra smitte, enn en vaksine.

«Naturlig immunitet»

Oksana Tatarinova, som VG treffer i den nordøstlige delen av Moskva, kjøper ikke strategien. Den 39 år gamle kvinnen jobber som teknisk støtte for informasjonssystemer i et stort selskap.

– Jeg er ikke vaksinert og planlegger heller ikke å bli det. I løpet av hele pandemien klarte jeg på en eller annen måte ikke å bli syk, og jeg håper at det fortsetter slik, sier moskovitten.

De gjentatte oppfordringene om å la seg vaksinere, har bare forsterket Totarinovas skepsis.

– Også på grunn av det jeg nærmest opplever som en tvang fra alle og enhver, vil jeg gjøre det motsatte. De insisterer altfor hardnakket på at dette er nødvendig, selv om antallet smittede faktisk fortsetter å øke, og til tross for at det har gått mer enn ett år siden de begynte å vaksinere alle. Jeg har fortsatt ikke noe ønske om å stikke meg selv med noe som ikke har bestått tidens tann, sier hun, og indikerer at hun synes man vet for lite om langtidseffektene av vaksinen.

DENNE VEIEN: Det mangler ikke på oppfordringer fra myndighetene om å la seg vaksinere i Moskva.

– Politisk spill

I starten av pandemien ble Russland anklaget for å drive med massiv desinformasjon om virusets spredning i Europa. Et lekket EU-dokument sa at Russland hadde som mål å forsterke panikken knyttet til viruset i Europa, og vekke mistro i vestlige land, ifølge Reuters i mars 2020.

Ingeniøren Anna mener en grunnleggende mangel på tillit til myndighetene er den viktigste årsaken til den utbredte vaksinevegringen i Russland.

– Corona har bare blitt en del av det politiske spillet myndighetene driver på med, mener kvinnen.