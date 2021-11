TRANGT: Stillbilde fra en mobilvideo fra konserten. Ni personer har så langt mistet livet etter kaoset som oppsto. Folk skal ha ropt til de bak seg om å gi mer plass.

Niende person død etter Travis Scott-konserten

En 22 åring mistet torsdag livet som følge av skader hun fikk på Astroworld-festivalen forrige uke.

Av Håkon Kvam Lyngstad

22 år gamle Bharti Shahani har torsdag dødd av skadene hun pådro seg under konserttragedien på rapperen Travis Scotts festival Astroworld forrige fredag.

Shahani studerte ved universitetet Texas A&M, og døde følge familiens advokat James Lassiter av «forferdelige skader» som hun pådro seg under konserten.

Hun var på konserten sammen med søsteren og søskenbarnet, som begge overlevde. Tidligere denne uken ble hun erklært hjenredød, ifølge TMZ.

NØDETEATER: Flere hundre mottok behandling på stedet etter ulykken. Mange ble også fraktet til sykehus.

Ni ofre – flere fremdeles i kritisk tilstand

Shahani er den niende personen som så langt har mistet livet etter kaoset som oppsto på konserten, hvor et stort antall mennesker ble skadet etter å ha kommet i klem blant publikumsmassene, eller falt og blitt trampet på.

Flere personer er fremdeles innlagt på sykehus. Blant dem er en niåring i koma, som var på konserten sammen med familien sin.

KJEMPER FOR LIVET: Ni år gamle Ezra Blount er innlagt på sykehus etter konserttragedien i USA. Bildet er fra inngangen ved Travis Scott-festivalen Astroworld, hvor gutten var sammen med familien sin.

Niåringen skal ha falt av skuldrene til faren, og blitt trampet på under konserten. Nå er gutten innlagt på sykehus med skader på hjernen, leveren, nyrene og lungene, opplyser familiens advokat.

Torsdag ligger gutten fremdeles på sykehus i kritisk tilstand.

Travis Scott: Ber ofre kontakte ham direkte

Travis Scott ber samme dag ofre og pårørende om å kontakte ham direkte for at han skal kunne gi dem hjelp, melder Reuters. Det er representanter for rapperen som i en uttalelse sier at de som ønsker hjelp kan kontakte ham på en dedikert epostadresse.

– Han er opprørt over situasjonen, og ønsker desperat å gi sine kondolanser og hjelpe dem så raskt som mulig. Men han ønsker samtidig å respektere hver families ønske om hvordan de helst vil komme i kontakt med ham, skriver de i en uttalelse.

Scott har tidligere sagt at han vil betale for kostnader ofrene måtte ha knyttet til begravelser og psykisk oppfølging.

– Sammen med teamet sitt, har han aktivt utforsket muligheter for å komme i kontakt med hver eneste familie som er rammet av denne tragedien, heter det i uttalelsen fra Scott og hans team.

Rapperen var tidlig ute med å uttrykke sin fortvilelse:

– Jeg er helt knust over det som skjedde i går. Mine bønner går ut til familiene og dem som er påvirket av hendelsen under Astroworld-festivalen, skrev han i sosiale medier dagen etter hendelsen.

SUPERSTJERNER: Travis Scott og Drake.

Rapperen har imidlertid måttet tåle å møte et enormt raseri i sosiale medier på grunn av det som skjedde. Det meste av kritikken går ut på nettopp det at han ikke stoppet konserten da kaoset brøt ut.

Natt til tirsdag brøt artisten Drake stillheten etter tragedien. Han var gjesteartist ved konserten – og også han har blitt saksøkt av ofrene for tragedien og deres familier.

– Jeg har brukt de siste dagene på å forsøke å fatte denne enorme tragedien. Jeg hater å ty til akkurat denne plattformen for å uttrykke en følelse så skjør som sorg, men det er der jeg befinner meg, skrev han i et innlegg på Instagram.

– Hjertet mitt er knust, fortsatte han.