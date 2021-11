BORGERRETTIGHETSFORKJEMPER: Malcolm X, fotografert i 1964.

Vil renvaske to menn dømt for drapet på Malcolm X

Påtalemyndighetene innrømmer feil og beklager overfor de etterlatte etter to menn som ble dømt for drapet på borgerrettighetsforkjemperen.

Publisert: Nå nettopp

Manhattans påtalemyndigheter sier onsdag at de vil starte jobben med å frikjenne de to mennene, Muhammad A. Aziz og Khalil Islam, som ble dømt for drapet på borgerrettighetsforkjemperen Malcolm X i 1965. Det melder Reuters onsdag kveld.

Ifølge New York Times vil frikjennelsen finne sted torsdag.

Frikjennelsen blir sett på som en innrømmelse av feil begått under saken.

Den oppsiktsvekkende nyheten kommer etter en 22 måneder lang etterforsking gjort av Manhattans påtalemyndigheter og advokatene til de to mennene.

ENDELIG FRIKJENT: Muhammad A. Aziz under pågripelsen i februar 1965.

I etterforskningen fant de at påtalemyndigheten, FBI og New York-politiet, hadde holdt tilbake nøkkelbevis som trolig hadde ført til at de to mennene ville blitt frifunnet da rettssaken gikk i 1966.

Den nå 83 år gamle Muhammad A. Aziz ble løslatt fra fengsel i 1985. Khalil Islam ble løslatt i 1987 og døde i 2009. En tredje mann, Mujahid Abdul Halim (nå 80), tilsto drapet og sa under rettssaken mot de to andre at de var uskyldige. Halim, som senere tok navnet Thomas Hagan, ble løslatt i 2010.

Den nye etterforskingen røper likevel ikke hvem påtalemyndigheten nå mener sto bak drapet på Malcolm X i tillegg til Hagan.

Malcolm X startet karrieren som talsmann for Nation of Islam, en afroamerikansk muslimsk gruppe som støttet svart separatisme. Han brøt med gruppen i 1964 og modererte seg i synet på separatisme.

Malcolm X ble skutt og drept like før han skulle holde en tale i New York i februar 1965. De tre som ble dømt for drapet tilhørte Nation of Islam.

Påtaleleder i Manhattan, Cyrus Vance Jr. , har beklaget på vegne av myndighetene overfor de to mennenes etterlatte.

– Disse mennene ble ikke behandlet på en rettferdig måte som de fortjente.

Muhammad Aziz har kommentert beslutningen gjennom en uttalelse sendt ut fra hans advokater, skriver NBC.

– Det som førte til at vi står her i dag skulle aldri ha skjedd. Det er resultat av en prosess som var gjennomkorrupt - noe som lyder velkjent, også i 2021.

– Selv trenger jeg ingen papirer eller kjennelser som forteller meg at jeg er uskyldig, men jeg er glad for at min familie, mine venner og advokatene som har jobbet og støttet meg i alle disse årene endelig får se sannheten bli offentliggjort.