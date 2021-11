Iraner for retten i Sverige – avviser anklager om krigsforbrytelser

HEVDER HAN ER USKYLDIG: Hamid Noury (t.v.) var ansatt i et iransk fengsel i 1988, der et stort antall opposisjonelle ble henrettet. Nå er han tiltalt for krigsforbrytelser. Saken begynte i en Stockholm tingrett i august og varer fram til april neste år. Advokat Thomas Söderqvist til høyre. Tegning: Anders Humlebo / TT / NTB